Sơn Tùng M-TP gỡ cảnh gây tranh cãi với nghệ sĩ Lê Giang khỏi MV Come My Way

Sau quá trình xem xét, M-TP Entertainment quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way bằng cách cắt bỏ phân đoạn gây tranh cãi.

Trưa 6/9, M-TP Entertainment phát đi thông báo chính thức về cách xử lý phân cảnh gây tranh cãi trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP. Theo nội dung thông báo, M-TP Entertainment khẳng định luôn trân trọng các ý kiến đóng góp từ khán giả, giới chuyên môn và cộng đồng nghệ thuật, đồng thời ghi nhận những cuộc thảo luận đang diễn ra xung quanh vụ việc tranh cãi liên quan đến nghệ sĩ Lê Giang. Công ty cho biết không mong muốn bất kỳ cá nhân hay tập thể nào tiếp tục phải đối diện với áp lực, tổn thương hoặc những tranh luận vượt ra ngoài tinh thần đối thoại nghề nghiệp.

Thông báo từ M-TP Entertainment

Sau quá trình xem xét và đánh giá toàn diện các ý kiến liên quan, M-TP Entertainment quyết định cập nhật phiên bản phát hành của MV Come My Way bằng cách điều chỉnh phần đoạn hậu danh đề (after-credit scene). Theo phía công ty, đây là quyết định được đưa ra trên tinh thần thiện chí, với mong muốn hạn chế những tranh cãi chưa cần thiết, tạo điều kiện để các bên liên quan tiếp tục trao đổi trong sự bình tĩnh, cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Thông báo cũng nhấn mạnh việc chỉnh sửa này không phản ánh hay thừa nhận bất kỳ kết luận pháp lý nào. M-TP Entertainment và Sơn Tùng M-TP khẳng định vẫn nhất quán với nguyên tắc tôn trọng quyền tác giả, quyền sở hữu trí tuệ và các chuẩn mực nghề nghiệp trong hoạt động sáng tạo. Những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, nếu có, sẽ tiếp tục được xem xét và giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.

Come My Way phiên bản mới đã cắt phần after-credit, chỉ còn 3 phút 54 giây

Theo đó, MV chính thức trên kênh YouTube của Sơn Tùng M-TP đã được cập nhật phiên bản mới, cắt hoàn toàn phần after-credit từng gây tranh cãi. Bản phát hành ban đầu có thời lượng 4 phút 18 giây, trong khi phiên bản hiện tại còn 3 phút 54 giây. Việc thay thế video không ảnh hưởng đến lượng xem đã tích lũy trước đó. Tính đến 14h ngày 6/9, MV Come My Way đã thu về hơn 29 triệu lượt xem.

Sơn Tùng đã cắt phần after-credit

Việc chỉnh sửa video không gây ảnh hưởng đến view đã tích lũy

Vụ tranh chấp liên quan đến nghi vấn sao chép ý tưởng thiết kế bối cảnh trong MV Come My Way bắt đầu thu hút sự chú ý từ ngày 2/6 khi Hanoi Grapevine đăng tải bài viết chỉ ra những điểm tương đồng giữa phân cảnh after-credit trong MV và tác phẩm sắp đặt Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang. Nhiều chi tiết về không gian thị giác, các mảng phù điêu vôi hóa cùng cảm hứng từ kiến trúc đình làng Bắc Bộ được cho là có sự tương đồng, làm dấy lên tranh luận về vấn đề bản quyền trong sáng tạo nghệ thuật.

Rạng sáng 3/6, Microwave Soups thừa nhận hình ảnh của Tàn Chỉ từng xuất hiện trong moodboard nghiên cứu của ê-kíp thiết kế, đồng thời gửi lời xin lỗi đến nghệ sĩ Lê Giang. Trong khi đó, Antiantiart cũng nhận trách nhiệm vì chưa kiểm soát chặt chẽ quá trình triển khai của đối tác.

Tranh chấp giữa MV Come My Way và Tàn Chỉ của nghệ sĩ Lê Giang

Đến ngày 5/6, nghệ sĩ Lê Giang cho biết không chấp nhận các lời xin lỗi trước đó và khẳng định Tàn Chỉ là thành quả của nhiều năm nghiên cứu thực địa tại khu vực đồng bằng sông Hồng. Cũng trong ngày 5/6, Antiantiart phát hành thông cáo chính thức, nhận trách nhiệm với vai trò đơn vị sản xuất MV và cho biết đang làm việc với các bên liên quan để làm rõ vụ việc. Ngay sau đó, M-TP Entertainment lần đầu lên tiếng, khẳng định luôn tôn trọng quyền tác giả và quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời theo dõi sát quá trình trao đổi giữa các bên.

Phía Sơn Tùng chọn phương án gỡ bỏ phân cảnh có chứa hình ảnh gây tranh cãi trong MV Come My Way

Động thái cắt bỏ hoàn toàn phân cảnh after-credit khỏi MV Come My Way là bước đi mới nhất của M-TP Entertainment trong quá trình xử lý vụ việc.

Ảnh: FBNV/cap màn hình