Uyển Ân - Võ Điền Gia Huy công khai

Hoá ra đây là mối quan hệ thật sự giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy.

Tối 10/6, Ali Hoàng Dương chính thức tung loạt thông tin đầu tiên về MV Thật Hay Mơ, đồng thời công bố hai gương mặt đảm nhận vai chính là Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy. Ngay lập tức, màn kết hợp này đã thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trẻ khi cả hai đều là những cái tên đang nhận được nhiều quan tâm trong lĩnh vực diễn xuất.

Ali Hoàng Dương giới thiệu dự án mới có sự tham gia diễn xuất của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy

Nếu Uyển Ân liên tục ghi dấu ấn qua loạt dự án điện ảnh đạt doanh thu ấn tượng và ngày càng khẳng định vị trí riêng trên màn ảnh rộng, thì Võ Điền Gia Huy cũng đang từng bước xây dựng tên tuổi bằng những vai diễn giàu cảm xúc cùng hình ảnh một nam diễn viên trẻ đầy tiềm năng. Chính vì vậy, việc hai gương mặt này xuất hiện trong cùng một sản phẩm âm nhạc nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội.

Màn tái hợp của Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy cũng khiến nhiều khán giả nhớ lại những lần cả hai từng bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý vì loạt hình ảnh được đăng tải tại cùng một địa điểm trong quá khứ. Thời điểm đó, không ít đồn đoán về mối quan hệ đặc biệt giữa hai diễn viên trẻ đã xuất hiện trên các diễn đàn giải trí. Tuy nhiên, cả hai chưa từng lên tiếng xác nhận bất kỳ thông tin nào.

Võ Điền Gia Huy và Uyển Ân từng vướng tin đồn tình ái

Chính vì vậy, khi Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy bất ngờ cùng xuất hiện trong Thật Hay Mơ, nhiều người cho rằng những "hint" từng gây xôn xao năm nào có thể đơn giản chỉ xuất phát từ lịch trình làm việc chung. Cuối cùng, mối quan hệ giữa Uyển Ân và Võ Điền Gia Huy cũng đã được công khai.

Với Ali Hoàng Dương, Thật Hay Mơ là cột mốc đáng chú ý trong hành trình âm nhạc của nam ca sĩ sau khoảng thời gian tập trung cho nhiều hoạt động cá nhân. Kể từ hiệu ứng tích cực của chương trình Anh Trai Say Hi, Ali Hoàng Dương vẫn chưa có 1 sự bứt phá đủ để vươn tầm tên tuổi. Việc anh giới thiệu dự án mới cho thấy sự trưởng thành trong âm nhạc, liên tục thử nghiệm những hướng đi mới, đầu tư nhiều hơn cho phần nội dung và hình ảnh của các sản phẩm khiến nhiều fan kỳ vọng.

Sự trở lại lần này cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Ali Hoàng Dương chuẩn bị bước vào hành trình mới tại Tinh Hà Say Hi

Sự trở lại lần này cũng diễn ra vào thời điểm đặc biệt khi Ali Hoàng Dương chuẩn bị bước vào hành trình mới tại Tinh Hà Say Hi. Bởi vậy, nhiều ý kiến cho rằng Thật Hay Mơ không đơn thuần là một sản phẩm âm nhạc mới mà còn như lời mở màn cho giai đoạn hoạt động sôi nổi hơn của nam ca sĩ trong thời gian tới.

Sản phẩm mới của Ali Hoàng Dương gây chú ý khi mời đôi diễn viên chuyên nghiệp đóng

Bên cạnh yếu tố âm nhạc, màn hội ngộ của bộ ba bạn thân Ali Hoàng Dương - Uyển Ân - Võ Điền Gia Huy cũng khiến khán giả đặc biệt thích thú. Với hình ảnh gần gũi, thường xuyên tương tác vui vẻ và những "mảng miếng" hài hước, không ít người cho rằng dự án lần này có thể mang màu sắc hài - tình cảm thay vì một câu chuyện quá nặng nề. Trong số nhiều giả thuyết đang được đưa ra, kịch bản xoay quanh một mối quan hệ tình cảm tay ba hiện là dự đoán nhận được nhiều sự đồng tình nhất.

Ảnh: FBNV