Shakira trở lại, World Cup lại gọi tên nữ hoàng

Với màn thể hiện của Shakira, Waka Waka vượt qua khuôn khổ một sản phẩm cổ động World Cup để thành bản siêu hit của làng nhạc thế giới. Cũng chính từ MV huyền thoại này, nữ ca sĩ bén duyên với Gerard Pique.

Mọi thứ bắt đầu vào mùa hè 2006, nơi mà Đức đăng cai World Cup 2006. FIFA chọn The Time of Our Lives (do Il Divo và Toni Braxton thể hiện) làm bài hát chính thức. Tuy nhiên, sản phẩm này lại đậm màu sắc thính phòng, hàn lâm và sâu lắng. Trong khi đó, tinh thần cổ vũ World Cup cần sôi sục, rực lửa và kết nối hàng tỷ khán giả toàn cầu.

Cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới ngỏ lời mời Shakira và Wyclef Jean làm lại bản hit Hips Don't Lie (Bamboo Mix) để tham gia cổ vũ World Cup. Nữ ca sĩ bước lên sân khấu của buổi bế mạc World Cup 2006 và tạo ra màn trình diễn bùng nổ. Để rồi, từ sau dấu mốc đó, FIFA lưu ý cái tên Shakira và dọn đường sẵn để nữ ca sĩ hát ca khúc chính cho World Cup 2010.

Huyền thoại Waka Waka ra đời

World Cup 2010 là ngày hội bóng đá đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. FIFA và đối tác âm nhạc là Sony Music cùng ngồi lại để giải quyết bài toán hóc búa: Phải làm ra khúc chủ đề vừa phải tôn vinh bản sắc, nhịp điệu và văn hóa châu Phi, nhưng đồng thời phải sở hữu sức hút thương mại đủ lớn để oanh tạc các bảng xếp hạng toàn cầu ở đa nền tảng nhạc số.

Shakira là lựa chọn hoàn hảo cho FIFA và Sony Music, đáp ứng cả 2 yếu tố là tạo nên ca khúc mang đậm bản sắc World Cup 2010 được tổ chức ở châu Phi và đạt giá trị thương mại lớn. Shakira vốn là giọng ca đình đám của Latin, có thể pha trộn nhiều chất liệu âm nhạc khác như Pop, các nhịp điệu đặc trưng ở châu Phi và cả âm hưởng Trung Đông.

Trước khi nhận vai trò sáng tác và thể hiện Waka Waka, Shakira đã có sự nghiệp rực rỡ ở dòng nhạc Latin. Cô từng càn quét các bảng xếp hạng thế giới từ đầu những năm 2000 với loạt bản hit như Whenever, Wherever (2001), La Tortura (2005), Hips Don't Lie (2006). Trước thềm World Cup, Shakira gây sốt toàn cầu với album She Wolf.

Shakira giữ danh xưng "Nữ hoàng nhạc Latin" đến tận hiện tại.

Shakira đã ngồi xuống với John Hill, tìm giải pháp tối ưu để sáng tác ca khúc pha trộn giữa 3 yếu tố: Bản sắc châu Phi, phù hợp cho tai nghe của khán giả toàn cầu và có tính chất truyền cảm hứng mạnh mẽ cho World Cup.

Nữ ca sĩ lấy Dance Pop là khung sườn cho Waka Waka. Shakira và John Hill trộn lẫn với Makossa và Soukous - những dòng nhạc khiêu vũ đường phố đặc trưng của Trung và Tây Phi, nổi bật với nhịp độ cực nhanh và lặp đi lặp lại để gây ám ảnh. Sau cùng, Shakira mượn một đoạn hành khúc nổi tiếng trong bản nhạc Zangalewa, lấy làm điệp khúc cho Waka Waka.

Đoạn điệp khúc ăn tiền "Tsamina mina, eh, eh / Waka waka, eh, eh / Tsamina mina zangalewa, anawa-a-a" là chìa khóa chính mở ra thành công vượt bậc của Waka Waka. Nó trở nên lôi cuốn qua giọng hát của Shakira và bản phối mới hứng khởi hơn so với nhạc gốc.

Trống Djembe, Bongo và những cú gảy guitar tạo nên màu sắc âm nhạc đậm chất châu Phi nhưng dễ nghe, dễ cảm ở Waka Waka. Màn góp giọng của nữ ca sĩ Zolani Mahola (thành viên ban nhạc Afro-Fusion nổi nhất Nam Phi Freshlyground) góp phần cho thành công của ca khúc Waka Waka .

Đến MV Waka Waka, đạo diễn Marcus Raboy vạch ra 4 mũi nhọn để thu hút người xem: Thực hiện các động tác vũ đạo bắt mắt, dễ làm theo, mời dàn siêu sao bóng đá tham gia MV, lồng ghép các tư liệu lịch sử của World Cup và chọn các bối cảnh quay chân thực nhất.

Shakira thực hiện một tổ hợp vũ đạo đơn giản: chắp tay, vỗ nhịp và giậm chân sang hai bên. Động tác này dễ bắt chước, từng được cả thế giới hưởng ứng khi World Cup 2010 khởi tranh. Một loạt ngôi sao như Lionel Messi, Rafael Marquez, Dani Alves và Garard Pique đã tham gia MV trong vai trò cameo. Và ở đó, Pique được nhắc tới nhiều hơn tất cả.

Pique và Shakira ở hiện tại.

Cuộc tình "chị - em" nức tiếng

Cả hai gặp nhau ở trường quay MV Waka Waka. Chàng trung vệ kém Shakira tròn 10 tuổi (cả hai cùng sinh ngày 2 tháng 2) đã phải lòng Shakira từ cái nhìn đầu tiên. Sau này, Pique kể lại, anh chủ động đến xin số điện thoại của nữ hoàng nhạc Latin, trước khi ủ mưu để tán tỉnh "Nữ hoàng nhạc Latin".

Shakira phải bay qua Nam Phi từ sớm để chuẩn bị cho màn biểu diễn Waka Waka ở ngày khai mạc World Cup 2010. Pique nắm được thông tin này và bắt đầu cuộc tán tỉnh Shakira bằng một tin nhắn vu vơ: "Này, thời tiết ở Nam Phi hiện tại thế nào?"

Sau này, Pique chia sẻ lại dòng tin nhắn đó: "Đó là một câu hỏi ngu ngốc, tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ trả lời kiểu lịch sự cho qua chuyện. Nhưng không, Shakira đã nhắn lại một đoạn văn dài ngoằng, miêu tả chi tiết nhiệt độ thay đổi ra sao trong từng khoảng thời gian trong ngày. Lúc đó tôi biết mình có cơ hội rồi".

Bộ đôi đình đám tăng tần suất nhắn tin trong thời gian diễn ra World Cup. Một trong số đó là dòng tin nhắn nổi tiếng của tuyển thủ Tây Ban Nha: "Tôi sẽ nỗ lực cùng Tây Ban Nha vào chung kết, chỉ để gặp bạn một lần nữa trong màn trình diễn ở buổi bế mạc". Sau đó, đúng là Tây Ban Nha vào tới chung kết và họ gặp nhau trong buổi ăn mừng chiếc cúp danh giá của đội bóng xứ bò tót.

Chuyện tình "chị - em" nức tiếng của Shakira và Pique được công khai từ đầu năm 2011. Sau đó, họ kết hôn, hình thành nên bộ đôi quyền lực bậc nhất làng giải trí - thể thao. Có một số thời điểm, chuyện tình của Pique và Shakira được ví như Beck - Vic mới của thế giới. Họ sống hạnh phúc cùng nhau nhiều năm, cho đến khi ly hôn vì ồn ào "Pique cắm sừng" Nữ hoàng Latin.

Sau 16 năm kể từ kỳ World Cup đầu tiên tổ chức ở châu Phi, Shakira và Pique giờ đây khó nhìn mặt nhau. Họ đã phanh phui tất cả mặt xấu của đôi bên trên báo chí. Pique đã giải nghệ và giờ hoạt động bóng đá trong vai trò của một nhà điều hành. Shakira vẫn duy trì sự nghiệp âm nhạc đỉnh cao và được FIFA chọn hát ca khúc chủ đề của World Cup 2026.

Điều đặc biệt là sau chừng ấy năm, sức hút của Waka Waka vẫn mạnh mẽ. MV Dai Dai của Shakira vừa ra mắt bị khán giả so sánh với chính Waka Waka, khi số đông nhận định kể từ World Cup 2010, chưa một ca khúc nào vượt qua được cái bóng vĩ đại đó. Và Waka Waka sẽ còn trường tồn thêm nhiều năm nữa cùng các sự kiện World Cup.