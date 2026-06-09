Mỹ nhân đẹp nhất thế giới hoàn thành “nhiệm vụ hệ thống”: Cứ ra nhạc World Cup là tạo bão, FIFA chọn đúng nữ hoàng rồi!

Mỹ nhân chứng minh vì sao cô trở thành biểu tượng khó thay thế của mỗi mùa World Cup.

Shakira một lần nữa chứng minh vì sao cô luôn được xem là “nữ hoàng nhạc World Cup”. Sau khi phát hành MV Dai Dai kết hợp cùng Burna Boy, nữ ca sĩ nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu khi sản phẩm cán mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau khoảng 2 tuần ra mắt. Thành tích này tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của Shakira mỗi khi gắn tên mình với giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

MV Dai Dai của Shakira đạt 100 triệu views chỉ sau 2 tuần ra mắt

Dai Dai là ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026, được phát hành trong bối cảnh không khí bóng đá toàn cầu đang nóng lên từng ngày. Ca khúc là màn kết hợp giữa Shakira và Burna Boy, mang màu sắc Latin pha Afrobeats, hướng đến tinh thần đa quốc gia, đa ngôn ngữ của kỳ World Cup được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Dai Dai - Shakira ft. Burna Boy

Ngay từ những ngày đầu lên sóng, Dai Dai đã cho thấy sức bật mạnh mẽ trên YouTube. MV đã đạt hơn 10 triệu view trong 24 giờ đầu và vượt 41,6 triệu view sau 6 ngày. Trong tuần ra mắt, ca khúc debut #1 YouTube Global Weekly Top Songs với hơn 44,1 triệu view, đồng thời MV cũng debut #1 Global Weekly Top Music Videos với hơn 37,6 triệu view.

Theo thống kê được chia sẻ, tính đến sáng 9/6 theo giờ Việt Nam, MV đã đạt khoảng 102,04 triệu lượt xem trên YouTube. Trong đó, sản phẩm ghi nhận khoảng 46,64 triệu view ở tuần đầu tiên và tiếp tục mang về thêm 40,74 triệu view trong tuần thứ 2. Đáng chú ý, trên bảng xếp hạng YouTube Daily Global, Dai Dai được thống kê có 13 ngày giữ vị trí #1 và 3 ngày đứng #2, tức 16 ngày liên tiếp nằm trong top 2 toàn cầu.

Hiệu ứng Dai Dai còn kéo theo sự trở lại của Waka Waka (This Time for Africa)

Đáng chú ý, hiệu ứng Dai Dai còn kéo theo sự trở lại của Waka Waka (This Time for Africa), một bản hit World Cup kinh điển khác của Shakira vào năm 2010. Cùng tuần Dai Dai lên #1, Waka Waka cũng tái xuất top 10 YouTube Global Weekly Top Songs ở vị trí #9 với hơn 21,3 triệu view. Việc hai ca khúc World Cup của Shakira cùng xuất hiện trong top 10 toàn cầu cho thấy sức ảnh hưởng đặc biệt của nữ ca sĩ với dòng nhạc gắn liền bóng đá.

Không chỉ dừng ở thành tích nhạc số, Shakira còn được FIFA giao cho những sân khấu quan trọng bậc nhất mùa World Cup 2026. Mới đây, FIFA đã chính thức xác nhận nữ ca sĩ sẽ biểu diễn Dai Dai tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico, diễn ra tại Estadio Azteca, Mexico City. Cô sẽ đứng chung sân khấu với Burna Boy, trong khi lễ khai mạc còn có sự góp mặt của J Balvin và Tyla.

Shakira sẽ diễn tại lễ khai mạc tại Mexico và sân khấu giữa giờ đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup

Chưa hết, Shakira cũng sẽ góp mặt trong sân khấu giữa giờ đầu tiên trong lịch sử chung kết FIFA World Cup. Theo FIFA, show diễn giữa giờ tại trận chung kết World Cup 2026 ở New York New Jersey Stadium sẽ có sự tham gia của Madonna, Shakira và BTS. Đây được xem là một trong những thay đổi lớn của FIFA khi đưa mô hình halftime show vào trận đấu được theo dõi nhiều nhất hành tinh.

Với nguồn năng lượng sân khấu rực lửa, khả năng trình diễn cuốn hút và chất Latin luôn bùng nổ trong từng chuyển động, Shakira được kỳ vọng sẽ tiếp tục biến các sân khấu FIFA thành những khoảnh khắc khó quên. Từ lễ khai mạc tại Mexico đến halftime show lịch sử ở trận chung kết, khán giả đang chờ xem “nữ hoàng nhạc World Cup” sẽ mang đến điều gì sau những sân khấu hoành tráng mà mỹ nhân này đừng mang đến giải đấu trước.

Từ Waka Waka đến Dai Dai, Shakira gần như đã biến World Cup thành “lãnh địa” riêng của mình trong âm nhạc

Từ Waka Waka đến Dai Dai, Shakira gần như đã biến World Cup thành “lãnh địa” riêng của mình trong âm nhạc đại chúng. Sau hơn một thập kỷ, nữ ca sĩ vẫn giữ được khả năng tạo ra những giai điệu có sức lan tỏa toàn cầu, vừa phục vụ không khí lễ hội bóng đá, vừa đủ sức thống trị các nền tảng số. Với 100 triệu view sau thời gian ngắn và lịch trình xuất hiện ở những sân khấu quan trọng nhất của World Cup 2026, Shakira tiếp tục chứng minh cô sinh ra để làm “nữ hoàng âm nhạc” của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

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