HOT: BIGBANG chính thức xác nhận tổ chức 2 đêm concert tại Hà Nội vào tháng 10!

World Tour BIGBANG chính thức đổ bộ Việt Nam.

Sáng 11/6, BIGBANG chính thức công bố lịch trình World Tour 2026 nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập nhóm, khiến cộng đồng fan Kpop toàn cầu bùng nổ. Theo poster vừa được đăng tải, tour diễn sẽ khởi động bằng 2 đêm concert tại Goyang (Hàn Quốc) vào ngày 21 - 23/8/2026 trước khi đi qua hàng loạt thành phố lớn trên thế giới.

Đáng chú ý nhất với người hâm mộ Việt Nam chính là việc Hà Nội xuất hiện trong chặng đầu tiên của tour diễn. Theo lịch trình được công bố, BIGBANG sẽ tổ chức 2 đêm concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình vào ngày 24 - 25/10/2026 .

BIGBANG công bố World Tour

Ngoài Hà Nội, Phase 1 của World Tour còn đi qua nhiều điểm đến lớn như Oakland, East Rutherford, Paris, London, Taipei (Trung Quốc), Singapore, Sydney, Bangkok, Hong Kong (Trung Quốc), Osaka, Nagoya, Tokyo, Fukuoka, Kuala Lumpur, Jakarta và Kaohsiung. Đây được xem là một trong những tour diễn quy mô nhất của BIGBANG trong nhiều năm trở lại đây.

Thông tin BIGBANG xác nhận biểu diễn tại Hà Nội ngay lập tức tạo nên cơn địa chấn trên mạng xã hội. Chỉ ít phút sau khi poster được đăng tải, từ khóa BIGBANG, Hà Nội và Mỹ Đình đã phủ sóng khắp các cộng đồng Kpop. Nhiều fan không giấu được sự phấn khích khi cuối cùng cũng có cơ hội được chứng kiến nhóm nhạc huyền thoại biểu diễn tại Việt Nam trong khuôn khổ một tour diễn chính thức.

Sức nóng của sự kiện được dự báo sẽ vượt xa nhiều concert Kpop từng diễn ra tại Việt Nam

Sức nóng của sự kiện được dự báo sẽ vượt xa nhiều concert Kpop từng diễn ra tại Việt Nam. Đây không chỉ là một điểm dừng chân trong tour diễn thế giới mà còn là World Tour kỷ niệm cột mốc 20 năm hoạt động của BIGBANG - nhóm nhạc được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất lịch sử Kpop. Chính yếu tố đặc biệt này khiến nhu cầu săn vé được dự đoán sẽ tăng vọt.

Đáng nói hơn, Hà Nội còn nằm trong Phase 1 của World Tour. Điều này đồng nghĩa với việc người hâm mộ sẽ được thưởng thức những đêm diễn đầu tiên của tour, thời điểm mọi concept, sân khấu, setlist và các hoạt động kỷ niệm 20 năm đều nhận được sự quan tâm lớn nhất từ cộng đồng fan quốc tế. Vì vậy, tỷ lệ cạnh tranh vé được dự báo sẽ vô cùng khốc liệt.

Ngay sau khi lịch trình được công bố, nhiều V.I.P Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch săn vé, đặt lịch nghỉ phép, chuẩn bị tài chính và tìm kiếm thông tin liên quan đến concert

Ngay sau khi lịch trình được công bố, nhiều V.I.P Việt Nam đã bắt đầu lên kế hoạch săn vé, đặt lịch nghỉ phép, chuẩn bị tài chính và tìm kiếm thông tin liên quan đến concert. Không ít người cho rằng đây sẽ là một trong những cuộc chiến mua vé căng thẳng nhất lịch sử concert Kpop tại Việt Nam.

Việc BIGBANG lựa chọn Việt Nam là một trong những điểm đến thuộc giai đoạn đầu tiên của World Tour cũng được xem là tín hiệu cho thấy nhóm và đơn vị tổ chức đánh giá rất cao thị trường Việt Nam. Trong những năm gần đây, sức mua của khán giả Việt đã liên tục được chứng minh qua nhiều sự kiện quốc tế.

Năm 2025, G-DRAGON đã có hai lần trở lại Việt Nam và đều ghi nhận sức hút khổng lồ

Đặc biệt, năm 2025, G-DRAGON đã có hai lần trở lại Việt Nam và đều ghi nhận sức hút khổng lồ. Lần đầu tiên, nam nghệ sĩ sold-out khoảng 40.000 vé tại Mỹ Đình. Đến lần trở lại thứ hai với tour diễn Ubermensch, sức nóng còn được đẩy lên mức cao hơn khi hai đêm concert thu hút tổng cộng khoảng 100.000 khán giả. Những con số này cho thấy Việt Nam đang trở thành một trong những thị trường concert sôi động nhất khu vực Đông Nam Á.

Chính vì vậy, việc BIGBANG đưa Hà Nội vào danh sách những điểm đến đầu tiên của World Tour 2026 đã được dự đoán từ trước. Với cộng đồng V.I.P đông đảo cùng sức chi tiêu ngày càng mạnh mẽ của khán giả Việt dành cho các sự kiện âm nhạc quốc tế, hai đêm diễn tại Mỹ Đình hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm của làng giải trí châu Á vào cuối tháng 10 năm sau.

Bên cạnh tour diễn, BIGBANG sẽ phát hành album kỷ niệm 20 năm trước khi chính thức lên đường lưu diễn

Bên cạnh tour diễn, BIGBANG sẽ phát hành album kỷ niệm 20 năm trước khi chính thức lên đường lưu diễn. Điều này càng làm tăng thêm sự kỳ vọng của người hâm mộ khi rất có thể các sân khấu trong World Tour lần này sẽ đánh dấu màn trình diễn đầu tiên của những ca khúc mới, bên cạnh loạt hit đã làm nên tên tuổi của nhóm trong suốt hai thập kỷ qua.

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam cũng đã nhận được tin vui lớn nhất

Sau nhiều năm chờ đợi, cuối cùng người hâm mộ Việt Nam cũng đã nhận được tin vui lớn nhất: BIGBANG sẽ chính thức mang World Tour kỷ niệm 20 năm đến Hà Nội. Và ngay từ lúc này, cuộc chiến săn vé cho 2 đêm concert tại Mỹ Đình có lẽ đã bắt đầu.