Ekip người Việt đứng sau bom tấn hình ảnh của 3 nhóm nữ hot nhất đế chế giải trí số 1 Hàn Quốc

Fan Việt rần rần tự hào khi loạt artist Việt xuất hiện trong bom tấn visual của “đế chế” giải trí số 1 Hàn Quốc.

Tối 10/6, MV ICONIC BY MISTAKE chính thức ra mắt, đánh dấu màn kết hợp gây chú ý giữa ba nhóm nhạc nữ thuộc hệ sinh thái HYBE gồm LE SSERAFIM, ILLIT và KATSEYE. Ngay từ khi được công bố, dự án này đã tạo sức hút lớn vì quy tụ cùng lúc ba đội hình nữ có màu sắc rất khác nhau. LE SSERAFIM đại diện cho hình ảnh mạnh mẽ, trình diễn sắc bén; ILLIT gắn với tinh thần trẻ trung, viral; còn KATSEYE là nhóm nữ toàn cầu được phát triển từ dự án HYBE x Geffen.

ICONIC BY MISTAKE - LE SSERAFIM x ILLIT x KATSEYE

Điểm khiến ICONIC BY MISTAKE nhanh chóng được bàn tán là cảm giác "bom tấn nội bộ" hiếm thấy của HYBE. Về âm nhạc, ICONIC BY MISTAKE đi theo màu sắc sôi động, mạnh mẽ và đậm tinh thần "girl crush". Ca khúc mang cảm giác như một lời đáp trả thẳng thừng trước những lời chê bai, công kích trên mạng xã hội, biến sự soi xét và ồn ào thành chất liệu để các cô gái khẳng định sự tự tin của mình. Thông điệp "càng bị ghét càng trở nên iconic" được thể hiện trực diện, phù hợp với hình ảnh idol nữ hiện đại luôn sống giữa tâm điểm bàn luận của công chúng.

Ba nhóm nữ nhà HYBE trong ICONIC BY MISTAKE

Tinh thần nổi loạn của ICONIC BY MISTAKE được đẩy mạnh bằng phần hình ảnh dày đặc hiệu ứng thị giác. MV liên tục chuyển cảnh từ chiếc xe chạy trong đêm, nghĩa trang u ám, không gian giống đồn cảnh sát, phòng khám nha khoa đến sân khấu lấp lánh như một cuộc thi sắc đẹp. Các bối cảnh đều được dựng theo hướng kỳ quặc, châm biếm và dễ tạo viral, giúp sản phẩm mang cảm giác như một chuỗi khung hình gây sốc thị giác hơn là MV trình diễn thông thường.

3 nhóm mỹ nhan nà HYBE cùng hội tụ trong 1 khung hình

Điểm nổi bật nhất nằm ở visual của ba nhóm nữ HYBE. LE SSERAFIM ma mị trong trang phục đen, ILLIT phá cách với concept y tá - nữ sinh, còn KATSEYE lộng lẫy trên sân khấu như những chiến binh sắc đẹp. Loạt chi tiết như góc quay từ trong khoang miệng, dòng chữ “CLEANLINESS IS NEXT TO GODLINESS”, bối cảnh cháy rực phía sau vũ đạo hay cảnh nướng marshmallow bên đống lửa đều tạo hiệu ứng mạnh. Chính màu sắc dark comedy cùng phần hình ảnh táo bạo đã biến ICONIC BY MISTAKE thành một “bom tấn visual” đúng nghĩa của 3 nhóm nữ nhà HYBE.

Một điểm khiến fan Việt đặc biệt chú ý là phần kỹ xảo và hậu kỳ của MV có sự xuất hiện của nhiều cái tên người Việt. Trong phần credit được chia sẻ, các vị trí như VFX Supervisor, 3D VFX Artist, Compositing Artist, Pre-comp Artist, AI VFX Artist và Rotoscoping có sự góp mặt của nhiều artist thuộc hoặc liên quan đến Antiantiart.

Một điểm khiến fan Việt đặc biệt chú ý là phần kỹ xảo và hậu kỳ của MV có sự xuất hiện của nhiều cái tên người Việt

Đây không phải lần đầu đội ngũ sáng tạo Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất MV Kpop. Trước ICONIC BY MISTAKE, Antiantiart từng đảm nhận vai trò Creative, Production và Post Production cho MV Super Model của nhóm VVUP vào năm 2025. Ngoài ra, Antiantiart còn có dự án Saucin' của LNGSHOT, một nhóm nam thuộc MORE VISION, tiếp tục cho thấy ekip Việt đang có mặt rõ hơn trong các sản phẩm âm nhạc Hàn Quốc. Mới đây, Antiantiart còn gây chú ý khi sản xuất MV Come My Way cho Sơn Tùng M-TP.

Sau khi ra mắt, ICONIC BY MISTAKE nhanh chóng nhận nhiều phản hồi từ đông đảo người hâm mộ. Phần đông khán giả khen ngợi visual của dàn idol, sự thú vị của màn kết hợp ba nhóm nữ nhà HYBE và cách MV tạo ra nhiều khung hình dễ viral. Giai điệu bắt tai, điệp khúc dễ nhớ cùng tinh thần "tự tin bất chấp" cũng được xem là điểm mạnh của ca khúc. Tuy nhiên, vẫn có ý kiến cho rằng giọng hát và màu sắc của ba nhóm chưa thật sự hòa vào nhau, khiến tổng thể đôi chỗ giống một màn ghép đội hình hơn là một bản collab liền mạch.

Sự vắng mặt của NewJeans cũng trở thành đề tài được nhắc đến

Bên cạnh sản phẩm, sự vắng mặt của NewJeans cũng trở thành chi tiết được bàn tán. Trong mắt nhiều khán giả, NewJeans là một trong những nhóm nữ thành công nhất bước ra từ hệ sinh thái HYBE, nên việc dự án collab lần này chỉ quy tụ LE SSERAFIM, ILLIT và KATSEYE càng khiến khoảng trống này trở nên rõ rệt.

Sau loạt tranh chấp liên quan đến Min Hee Jin, ADOR, HYBE và các thành viên, hoạt động của NewJeans rơi vào trạng thái bất ổn kéo dài. Hiện tại, vụ kiện giữa ADOR và Danielle vẫn chưa khép lại, trong khi tương lai của Minji cùng đội hình NewJeans vẫn còn bỏ ngỏ. Chính vì vậy, giữa lúc HYBE đẩy mạnh màn kết hợp giữa các nhóm nữ khác, sự vắng mặt của NewJeans càng khiến người hâm mộ không khỏi bàn tán.

ICONIC BY MISTAKE không chỉ gây chú ý bởi màn kết hợp hiếm có giữa LE SSERAFIM, ILLIT và KATSEYE hay sự vắng mặt của NewJeans, mà còn khiến khán giả Việt tự hào khi phần hậu kỳ, kỹ xảo của MV có sự góp mặt của nhiều artist người Việt.

Ảnh: X/ chụp màn hình



