Nữ hoàng nhạc nước đẹp nghẹt thở ở Mỹ Đình, body mướt mắt không từ nào chê

Không diện trang phục táo bạo như thường lệ nhưng mỹ nhân này vẫn khiến người hâm mộ phải phát sốt.

Sau 2 ngày diễn ra, K-PULSE HANOI 2026 đã trở thành tâm điểm được đông đảo khán giả trẻ Hà Nội quan tâm. Bên cạnh dàn nghệ sĩ đình đám, một trong những cái tên nhận về nhiều sự chú ý nhất chính là Kwon Eunbi - nữ idol được mệnh danh là "nữ thần sexy lễ hội té nước" của Kpop.

Mỗi lần xuất hiện tại các lễ hội âm nhạc mùa hè, Kwon Eunbi đều trở thành tâm điểm nhờ visual nổi bật, body nóng bỏng cùng những màn trình diễn quyến rũ khó rời mắt. Thậm chí cô nàng còn từng vướng phải những tranh cãi trái chiều vì trang phục gợi cảm xuyên thấu hay vũ đạo táo bạo.

Thế nhưng xuất hiện tại Hà Nội lần này, cô nàng lại mang đến hình ảnh “dịu keo” hơn bao giờ hết. Diện outfit không đi theo công thức sexy táo bạo quen thuộc tại các sân khấu lễ hội nhạc nước nhưng vẫn giúp nữ idol khoe trọn vòng eo săn chắc, đôi chân dài cùng tỷ lệ body đáng ngưỡng mộ.

Không cần outfit táo bạo Kwon Eunbi vẫn đủ khiến fan Việt đứng ngồi không yên

Ngay từ khoảnh khắc bước ra sân khấu, Kwon Eunbi đã khiến hàng nghìn khán giả phía dưới bùng nổ. Visual như “tiên tử”, làn da trắng phát sáng cùng thần thái cuốn hút giúp nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm. Nhiều khán giả thậm chí không ngần ngại ví von visual của cô nàng không khác nào được tạo nên bởi AI bởi những đường nét gương mặt quá hoàn hảo.

Clip màn trình diễn của Kwon Eunbi tại Việt Nam

Không khí tại SVĐ Mỹ Đình càng trở nên sôi động hơn khi Kwon Eunbi liên tục tương tác với người hâm mộ Việt Nam. Nữ idol khiến khán giả thích thú khi nhiều lần nói tiếng Việt để giao lưu. Những câu như "Mình yêu các bạn" hay "Hét to lên" liên tục được cô gửi đến khán giả khiến khán giả bên dưới liên tục hò reo phấn khích.

Clip Kwon Eunbi nói tiếng Việt

Bên cạnh những màn trình diễn bùng nổ, Kwon Eunbi còn ghi điểm bởi sự quan tâm dành cho người hâm mộ. Những hành động nhỏ nhưng đầy tinh tế này khiến khán giả Việt càng thêm yêu mến nữ thần tượng xứ kim chi.

Kwon Eunbi dành nhiều sự quan tâm đầy tinh tế cho khán giả Việt

Tại K-PULSE HANOI 2026, Kwon Eunbi có thể không phải nghệ sĩ sở hữu thời lượng biểu diễn dài nhất nhưng chắc chắn là một trong những cái tên để lại nhiều dấu ấn nhất. Những màn vũ đạo cuốn hút, visual không điểm nào chê cho đến loạt khoảnh khắc "cưng chiều" fan Việt, nữ ca sĩ đã biến mỗi phút xuất hiện trên sân khấu trở thành tâm điểm chú ý. Sau lễ hội âm nhạc lần này, chắc chắn Kwon Eunbi sẽ là một trong những cái tên gây “thương nhớ” cho fan Việt và được chờ đợi sớm quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.