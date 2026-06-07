Nhan sắc tiên nữ bùng nổ ở K-PULSE HANOI 2026: Dara 41 tuổi lão hóa ngược khó tin, hát đến đâu fan hú hét đến đấy

Dara (2NE1) khiến khán giả có mặt tại SVĐ Mỹ Đình có một đêm đáng nhớ.

Mới đây, Day 1 của đại nhạc hội K-PULSE HANOI 2026 đã chính thức diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội), quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Kpop như PSY, Jay Park, BamBam (GOT7), fromis_9, Baby DONT Cry và Dara (2NE1). Giữa "rừng" ngôi sao đình đám, một trong những nghệ sĩ nhận được sự cổ vũ cuồng nhiệt nhất ngay từ khi xuất hiện không ai khác chính là Dara - biểu tượng nhan sắc và cá tính của thế hệ Kpop thứ 2.

Dara (2NE1) gây sốt với nhan sắc đẹp tựa “thiên thần” tại K-PULSE HANOI 2026

Sắc vóc quá đỉnh của Dara ở tuổi 41 khiến cô gái đôi mươi cũng phải ngưỡng mộ

Ngay từ những giây phút đầu tiên bước ra sân khấu, Dara đã khiến hàng chục nghìn khán giả bên dưới phải vỡ òa. Ở tuổi 41, nữ thần tượng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc cùng nguồn năng lượng bùng nổ giữa sân khấu nhạc nước hoành tráng của K-PULSE HANOI 2026 đúng với hình ảnh mà người hâm mộ yêu mến suốt gần hai thập kỷ qua.

Mở màn với ca khúc Kiss, Dara nhanh chóng kéo toàn bộ bầu không khí tại Mỹ Đình lên “mood”. Những màn fanchant từ khán giả bên dưới cho thấy sức hút chưa từng suy giảm của thành viên 2NE1 tại Việt Nam. Không chỉ thuộc từng câu hát, nhiều khán giả còn đồng thanh gọi tên Dara xuyên suốt phần trình diễn tạo nên những khoảnh khắc giao lưu đầy cảm xúc giữa nghệ sĩ và người hâm mộ.

Dara khiến không khí tại Mỹ Đình bùng nổ với ca khúc mở màn Kiss

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục mang đến loạt ca khúc quen thuộc như Happy Ending hay Festival. Mỗi tiết mục đều nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ khán giả. Đặc biệt, Dara nhiều lần không giấu được sự xúc động khi chứng kiến cộng đồng BLACKJACK Việt Nam vẫn luôn hiện diện đông đảo và dành cho cô những tiếng reo hò cuồng nhiệt trong mỗi lần xuất hiện.

Dù liên tục bị những đợt nước từ sân khấu nhạc nước "xối" thẳng vào người khiến mái tóc và trang phục gần như ướt sũng, Dara vẫn giữ trọn nguồn năng lượng tích cực, liên tục chạy khắp sân khấu để giao lưu với người hâm mộ. Thậm chí chính sự "ướt nhẹp" này càng khiến bầu không khí trở nên bùng nổ hơn bao giờ hết. Khán giả liên tục hò reo, hát theo và đáp lại từng tương tác của nữ thần tượng biến sân khấu của Dara trở thành một trong những phần trình diễn sôi động nhất đêm diễn.

Nữ thần tượng của nhóm 2NE1 liên tục giao lưu và dành tình cảm cho khán giả Việt Nam

Một trong những khoảnh khắc khiến khán giả có mặt không ngừng hò reo phấn khích chính là khi Dara bất ngờ cởi áo khoác ngoài, khoe vóc dáng săn chắc cùng thần thái quyến rũ. Tiếng hét của người hâm mộ gần như bao trùm toàn bộ khu vực sân khấu khi nữ thần tượng tự tin trình diễn với nguồn năng lượng bùng nổ. Nhiều khán giả thậm chí không ngần ngại gọi đây là một trong những khoảnh khắc "gây sốc" và đáng nhớ nhất của K-PULSE HANOI 2026 Day 1.

Dara khiến người hâm mộ hò reo phấn khích khi cởi áo khoác khoe trọn body quyến rũ

Đặc biệt, "đến hẹn lại lên", mỗi lần đặt chân tới Việt Nam, Dara lại dành tặng người hâm mộ một món quà “sít rịt” vô cùng đặc biệt. Tại K-PULSE HANOI 2026, nữ thần tượng tiếp tục khiến khán giả thích thú khi cover điệu nhảy ca khúc See Tình của Hoàng Thùy Linh. Khoảnh khắc quen thuộc này nhanh chóng nhận về tiếng hò reo không ngớt từ khán giả. Với nhiều V-BLACKJACK, đây chính là cách Dara thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho người hâm mộ Việt Nam - những người luôn đồng hành, cổ vũ cô cũng như 2NE1 trong suốt nhiều năm qua.

Clip Dara dance cover See Tình

Cứ đến Việt Nam, Dara luôn dành tặng khán giả Việt màn nhảy cover See Tình

Khép lại phần trình diễn, Dara đưa toàn bộ sân vận động trở về thanh xuân với liên khúc những bản hit huyền thoại của 2NE1 như I Am The Best và Come Back Home. Chỉ trong vài giây đầu tiên của giai điệu quen thuộc vang lên, khu vực sát sân khấu lẫn các khán đài đều đồng loạt đứng dậy cùng “quẩy”, cùng hát và hòa vào những bản hit thanh xuân.

Có thể nói sau nhiều năm, Dara vẫn chứng minh sức hút của một biểu tượng Kpop đời đầu chưa bao giờ suy giảm. Sau gần 20 năm hoạt động, nữ thần tượng luôn khiến khán giả reo hò cuồng nhiệt mỗi khi xuất hiện và sân khấu tại K-PULSE HANOI 2026 chính là minh chứng rõ nét nhất cho tình cảm đặc biệt mà người hâm mộ Việt Nam dành cho cô.