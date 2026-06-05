PSY - Chủ nhân MV gần 6 tỷ view, “tượng đài” Kpop sắp đổ bộ Mỹ Đình

Khán giả Việt sắp được tái ngộ PSY - nghệ sĩ đứng sau hiện tượng Gangnam Style từng làm thay đổi lịch sử âm nhạc Hàn Quốc.

Chỉ còn khoảng 1 ngày nữa, đại nhạc hội K-PULSE 2026 sẽ chính thức diễn ra tại SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội. Sự kiện quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của Hàn Quốc hứa hẹn trở thành một trong những lễ hội âm nhạc được mong chờ nhất mùa hè năm nay. Giữa line-up quy tụ nhiều tên tuổi nổi bật, PSY là cái tên nhận được sự quan tâm đặc biệt từ đông đảo khán giả Việt Nam.

Với nhiều người, PSY là chủ nhân của bản hit Gangnam Style đình đám. Nhưng với lịch sử Kpop, anh còn là nhân vật có vai trò đặc biệt hơn thế. Đằng sau vũ đạo “nhảy ngựa” từng phủ sóng khắp thế giới là một nghệ sĩ đã góp phần thay đổi cách khán giả quốc tế nhìn nhận âm nhạc Hàn Quốc, mở ra chương mới cho làn sóng Hallyu trên toàn cầu.

“Ông hoàng Kpop” PSY sẽ có mặt tại đại nhạc hội K-PULSE 2026 trong cả 2 ngày 6-7/6 tại Hà Nội

Người đàn ông sở hữu MV gần 6 tỷ view và cú hích đưa Kpop ra thế giới

Năm 2012, Gangnam Style xuất hiện và nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa toàn cầu. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc này vượt khỏi khuôn khổ của một bản hit thông thường để trở thành chủ đề được nhắc đến ở khắp mọi nơi, từ MXH, truyền hình cho đến các sự kiện thể thao và chính trị.

Thời điểm đó, thế giới gần như phát cuồng với vũ đạo “nhảy ngựa” đặc trưng của PSY. Hàng loạt nhân vật nổi tiếng từ cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama, cựu Thủ tướng Anh David Cameron đến những ngôi sao hàng đầu như Britney Spears, Justin Bieber hay Rihanna đều từng nhắc đến hoặc hưởng ứng trào lưu này.

Gangnam Style cũng tạo nên một cột mốc chưa từng có trong lịch sử Internet khi trở thành video đầu tiên cán mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Thành tích này lớn đến mức nền tảng video lớn nhất thế giới khi đó phải nâng cấp hệ thống hiển thị lượt xem để đáp ứng con số khổng lồ mà MV tạo ra. Sau gần 14 năm, Gangnam Style hiện vẫn nằm trong nhóm những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại với gần 6 tỷ lượt xem.

MV Gangnam Style - PSY

Hiện MV đã đạt gần 6 tỷ lượt xem sau gần 14 năm phát hành

Đáng chú ý sau “cú nổ” mang tên PSY, khán giả phương Tây bắt đầu chú ý nhiều hơn đến ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc. Các hãng truyền thông lớn, các chương trình truyền hình và thị trường âm nhạc Mỹ - châu Âu lần đầu thực sự nhìn nhận Kpop như một hiện tượng văn hóa có sức lan tỏa toàn cầu.

Nhiều năm sau, khi BTS liên tiếp chinh phục Billboard hay BLACKPINK trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới, không ít người hâm mộ vẫn nhắc đến PSY như người đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình toàn cầu hóa của Kpop. Nếu BTS đại diện cho giai đoạn bùng nổ, BLACKPINK là biểu tượng của sự phổ biến toàn cầu thì PSY chính là người mở cánh cửa đầu tiên để thế giới bước vào và khám phá nền âm nhạc Hàn Quốc.

PSY được xem là người đặt những viên gạch đầu tiên cho hành trình toàn cầu hóa của Kpop

Sau thành công lịch sử của Gangnam Style, PSY tiếp tục khẳng định sức hút với Gentleman. Phát hành năm 2013, ca khúc nhanh chóng trở thành một hiện tượng khác khi vượt mốc 1 tỷ lượt xem, giúp nam ca sĩ củng cố vị thế "ông hoàng tỷ view" của YouTube thời bấy giờ.

Những sản phẩm tiếp theo như Hangover, Daddy, New Face hay I Luv It không còn tạo nên cơn địa chấn toàn cầu như Gangnam Style nhưng vẫn duy trì được sức hút đáng kể. Đặc biệt, năm 2022, màn kết hợp giữa PSY và SUGA (BTS) trong ca khúc That That đã giúp nam nghệ sĩ một lần nữa trở thành tâm điểm của làng nhạc châu Á, chứng minh sức ảnh hưởng của anh vẫn chưa hề suy giảm sau hơn một thập kỷ.

MV That That - PSY ft. SUGA (BTS)

Tượng đài được cả Kpop kính trọng

Năm 2019, PSY thành lập công ty giải trí P NATION. Chỉ trong thời gian ngắn, công ty đã thu hút hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng như Jessi, HyunA, Dawn, Crush hay Heize. Từ một ngôi sao sân khấu, PSY dần trở thành nhà sản xuất, ông bầu có tầm ảnh hưởng lớn trong ngành giải trí Hàn Quốc.

Trong giới nghệ sĩ, PSY được xem là một trong những "tiền bối quốc dân" hiếm hoi nhận được sự kính trọng từ nhiều thế hệ idol. Điều này thể hiện rõ qua chuỗi concert Summer Swag nổi tiếng do anh tổ chức hằng năm. Đây là sân khấu mà hàng loạt ngôi sao hàng đầu Kpop luôn sẵn sàng góp mặt, từ G-Dragon, Rosé (BLACKPINK), SEVENTEEN BSS cho đến nhiều nghệ sĩ đình đám khác.

G-Dragon dành sự kính trọng cho tiền bối PSY

Rosé thậm chí còn từng viral khoảnh khắc “quỳ lạy” khán giả của PSY vì đã dành cho cô sự ủng hộ

Khoảnh khắc đáng nhớ của SEVENTEEN BSS và tiền bối PSY

Có thể nói, trong một thị trường cạnh tranh khốc liệt như Kpop, việc duy trì vị thế hàng đầu trong hơn một thập kỷ là điều không hề dễ dàng. PSY làm được điều đó nhờ những dấu ấn văn hóa đặc biệt mà anh để lại cho ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của PSY tại K-PULSE 2026 đang trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất đối với cộng đồng người hâm mộ Kpop tại Việt Nam. Với sự kiện lần này, người hâm mộ không chỉ được gặp gỡ chủ nhân Gangnam Style mà còn có cơ hội hòa mình vào không khí lễ hội âm nhạc quy mô lớn cùng dàn nghệ sĩ đình đám. Đây được xem là một trong những lần hiếm hoi khán giả Việt Nam có cơ hội trực tiếp thưởng thức màn trình diễn của nghệ sĩ đã góp phần “thay đổi lịch sử Kpop” ngay tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình.

K-PULSE 2026 sẽ diễn ra vào ngày 6/6 tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đó, PSY được kỳ vọng sẽ mang đến những màn trình diễn bùng nổ nhất đêm nhạc, tái hiện bầu không khí lễ hội đã làm nên thương hiệu của anh suốt nhiều năm qua.

PSY hứa hẹn sẽ tạo nên không khí bùng nổ và biến SVĐ Mỹ Đình thành “chảo lửa” thật sự vào tối 6-7/6 tại K-PULSE 2026 tới đây

Ảnh: X