Chàng trai tạo trend khiến nước Mỹ nổi bão vừa lâm bệnh hiểm nghèo: Đổi đời bằng 1 video, Justin Bieber và loạt sao phát cuồng

Tình trạng hiện tại của nhân vật này đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Tình trạng sức khỏe của Sô Y Tiết gây chú ý

Mới đây, thông tin về Sô Y Tiết bất ngờ nhận được sự quan tâm lớn trên mạng xã hội khi anh đăng tải bài viết mới trên trang cá nhân, cập nhật tình hình sức khỏe trong thời gian điều trị bệnh.

Sô Y Tiết cập nhật tình trạng sức khỏe trên trang cá nhân

Trên trang cá nhân, Sô Y Tiết chia sẻ hình ảnh mới nhất của bản thân trong quá trình điều trị tại bệnh viện. Đi kèm với đó là dòng trạng thái dài trải lòng về bệnh tật, cuộc sống và những hoàn cảnh khó khăn mà anh từng trải qua.

Nam hiện tượng mạng viết:

"Tôi ở đây để tâm sự cùng bạn; nỗi đau chiến đấu với bệnh tật của tôi thực ra chỉ là một thử thách nhỏ nhoi. Ngoài kia, chiến tranh vẫn kéo dài vô tận mà chưa thấy bóng dáng của hòa bình. Hàng trăm ngàn trẻ em ra đi khi tuổi đời còn quá nhỏ, và các em vẫn đang phải chiến đấu để giành giật sự sống, bám víu lấy từng khoảnh khắc cuối cùng để được sống như chúng ta.

Tôi thấu hiểu cảm giác đói khát là như thế nào. Bởi vì tôi cũng từng là một người ăn xin lang thang khắp các khu chợ và phố thị, từng ngủ dưới gầm cầu trong những đêm giông bão"

Ngay sau khi được đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả trong và ngoài nước đã gửi lời động viên, mong Sô Y Tiết sớm hồi phục sức khỏe. Một số nghệ sĩ Việt Nam cũng để lại lời nhắn động viên nam hiện tượng mạng, trong đó có Tóc Tiên.

Trước đó, vào cuối tháng 5/2025, Sô Y Tiết từng thông báo trên trang cá nhân rằng anh đang điều trị bệnh lao và phải nhập viện để theo dõi sức khỏe. Dù phải điều trị trong thời gian dài, anh vẫn thường xuyên cập nhật tình hình bản thân và giữ liên lạc với người hâm mộ thông qua mạng xã hội.

Tháng 5, 2025, Sô Y Tiết từng thông báo trên trang cá nhân rằng anh đang điều trị bệnh lao và phải nhập viện để theo dõi sức khỏe

Trong các cuộc phỏng vấn trước đây, Sô Y Tiết cũng từng cho biết bản thân mang bệnh trong nhiều năm. Anh chia sẻ hoàn cảnh sống khó khăn từ nhỏ cùng điều kiện sinh hoạt thiếu thốn đã ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe. Dù vậy, nam hiện tượng mạng vẫn duy trì tinh thần lạc quan và tiếp tục hoạt động trên các nền tảng trực tuyến khi điều kiện sức khỏe cho phép.

Hiện tượng mạng được nhiều siêu sao toàn cầu biết đến

Sô Y Tiết sinh năm 1988 tại Bình Định. Anh lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn và từng có tuổi thơ gắn liền với những ngày tháng thiếu thốn. Theo chia sẻ của chính anh, di chứng từ bệnh viêm phổi mãn tính khiến cơ thể luôn gầy yếu, không đủ sức khỏe để làm các công việc nặng nhọc.

Để mưu sinh, Sô Y Tiết từng nhận công việc chăn bò thuê tại quê nhà

Để mưu sinh, Sô Y Tiết từng nhận công việc chăn bò thuê tại quê nhà. Cuộc sống của anh chỉ thực sự thay đổi khi những video hát ngẫu hứng được đăng tải lên mạng xã hội bắt đầu nhận được sự chú ý.

Năm 2020, Sô Y Tiết liên tục đăng tải các đoạn clip hát bằng tiếng Anh trên TikTok và YouTube. Trong đó, loạt video vừa hát vừa đếm số như "41, 42, 43..." bất ngờ lan truyền mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội quốc tế.

Sô Y Tiết trở thành hiện tượng nổi tiếng nhờ video đếm số trên mạng

Nhờ giai điệu đơn giản, dễ nhớ cùng phong cách thể hiện tự nhiên, các video của Sô Y Tiết nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem và chia sẻ. Chỉ trong thời gian ngắn, cái tên Sô Y Tiết xuất hiện trên nhiều diễn đàn quốc tế và trở thành một hiện tượng internet được cộng đồng mạng nước ngoài quan tâm.

Sức hút của những đoạn clip này còn lan tới nhiều ngôi sao nổi tiếng thế giới. Các nghệ sĩ như Chris Brown, Justin Bieber, Snoop Dogg hay Wiz Khalifa từng chia sẻ hoặc tương tác với các nội dung liên quan đến Sô Y Tiết trên mạng xã hội.

Thậm chí Justin Bieber cũng từng gây chú ý khi đăng tải một đoạn video hát theo giai điệu đếm số của Sô Y Tiết trên trang cá nhân

Trong số đó, Wiz Khalifa là người có sự kết nối đặc biệt nhất với hiện tượng mạng Việt Nam. Nam rapper từng phát hành ca khúc Numbers lấy cảm hứng từ những video đếm số của Sô Y Tiết. Thậm chí Justin Bieber cũng từng gây chú ý khi đăng tải một đoạn video hát theo giai điệu đếm số của Sô Y Tiết trên trang cá nhân. Khoảnh khắc này nhanh chóng được cộng đồng mạng Việt Nam chia sẻ rộng rãi. Sự việc này tiếp tục giúp tên tuổi của anh được biết đế n rộng rãi hơn trên phạm vi toàn cầu.

Sau khi nổi tiếng, Sô Y Tiết bắt đầu có thêm nguồn thu nhập từ hoạt động sáng tạo nội dung, quảng cáo và tương tác với người hâm mộ quốc tế. Một trong những nội dung được yêu thích nhất của anh là những video hát chúc mừng sinh nhật bằng cách đếm số theo yêu cầu của khán giả.

Từ một người chăn bò ở vùng quê Bình Định, Sô Y Tiết trở thành một trong những hiện tượng mạng Việt Nam hiếm hoi được công chúng quốc tế biết đến

Từ một người chăn bò ở vùng quê Bình Định, Sô Y Tiết trở thành một trong những hiện tượng mạng Việt Nam hiếm hoi được công chúng quốc tế biết đến. Sức ảnh hưởng của Sô Y Tiết không chỉ dừng lại ở mạng xã hội. Năm 2020, câu chuyện từ một anh chăn bò nghèo ở Bình Định vươn lên trở thành hiện tượng internet toàn cầu đã giúp anh trở thành một trong những nhân vật truyền cảm hứng được tại WeChoice Awards 2020. Hành trình vượt qua nghịch cảnh, giữ tinh thần lạc quan dù mang bệnh và có tuổi thơ nhiều khó khăn của anh từng nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng trong nước.

Hiện tại, bên cạnh việc điều trị bệnh, anh vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội và thường xuyên cập nhật cuộc sống tới người theo dõi.

Ảnh: FBNV



