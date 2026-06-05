Việt Nam có nghệ sĩ vươn tầm quốc tế đỉnh thế này: Sản xuất nhạc cho BTS, cha đẻ loạt hit châu Á, đang nổi tiếng bỗng biến mất

Từng sở hữu bản hit được nhiều khán giả yêu thích, nghệ sĩ này còn gây chú ý khi từng góp mặt trong đội ngũ sáng tác của BTS.

Thanh Bùi từng sáng tác nhạc cho BTS

Nhắc đến những nghệ sĩ Việt có dấu ấn trên thị trường âm nhạc quốc tế, Thanh Bùi là một trong những cái tên hiếm hoi từng tham gia vào các dự án của nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á.

Thanh Bùi tên đầy đủ là Bùi Vũ Thanh, sinh năm 1983 tại Úc trong một gia đình người Việt. Trước khi được khán giả trong nước biết đến rộng rãi, anh đã có nhiều năm hoạt động tại thị trường quốc tế. Năm 2008, Thanh Bùi gây chú ý khi lọt Top 8 Australian Idol, trở thành một trong những nghệ sĩ gốc Việt hiếm hoi tạo được dấu ấn tại sân chơi âm nhạc lớn của quốc gia này. Sau cuộc thi, Thanh Bùi tiếp tục theo đuổi con đường sáng tác và sản xuất âm nhạc. Đây cũng là lĩnh vực giúp anh ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất trong sự nghiệp.

Thanh Bùi từng gây chú ý khi lọt Top 8 Australian Idol

Không chỉ là một ca sĩ nổi tiếng tại Việt Nam, Thanh Bùi còn là một trong số rất ít nhạc sĩ Việt Nam ghi dấu ấn trong thị trường Kpop. Nam nghệ sĩ từng tham gia sáng tác cho nhiều tên tuổi hàng đầu châu Á như BTS, TVXQ, Arashi hay Jo Kwon. Trong đó, dấu ấn nổi bật nhất của anh là ca khúc Danger của BTS phát hành năm 2014. Thanh Bùi được ghi tên trong đội ngũ sáng tác của ca khúc cùng Pdogg, Bang Si Hyuk và các thành viên RM, SUGA, J-Hope.

Danger (Mo-Blue Mix) - BTS ft. Thanh Bùi

Danger là ca khúc chủ đề trong album phòng thu đầu tiên Dark & Wild của BTS, được xem là một trong những sản phẩm quan trọng trong giai đoạn đầu sự nghiệp của nhóm trước khi vươn lên trở thành hiện tượng toàn cầu. Dù không đạt thành công thương mại quá lớn vào thời điểm phát hành năm 2014, ca khúc vẫn được đánh giá cao nhờ màu sắc hip-hop mạnh mẽ cùng phần trình diễn vũ đạo ấn tượng. Đặc biệt, sau gần 10 năm ra mắt, Danger bất ngờ tạo nên cơn sốt mới khi vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng iTunes toàn cầu và dẫn đầu iTunes tại 31 quốc gia. Cuối năm 2014, BTS còn phát hành phiên bản Danger (Mo-Blue Mix) có sự góp giọng của Thanh Bùi.

Ngoài BTS, Thanh Bùi còn sáng tác nhạc cho TVXQ, Arashi và Jo Kwon

Việc một nhạc sĩ Việt Nam xuất hiện trong danh sách sáng tác của các nghệ sĩ hàng đầu châu Á từng được xem là điều khá hiếm hoi vào thời điểm đó. Thành công này giúp Thanh Bùi trở thành một trong những gương mặt Việt có sức ảnh hưởng nhất định trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc quốc tế. Bên cạnh công việc sáng tác, anh còn tham gia nhiều dự án kết nối âm nhạc giữa Việt Nam và thế giới, đồng thời được đánh giá là một trong những nghệ sĩ tiên phong trong việc đưa tư duy âm nhạc quốc tế đến gần hơn với thị trường trong nước.

Con đường sự nghiệp đặc biệt của Thanh Bùi

Dù được biết đến rộng rãi với vai trò nhạc sĩ và nhà sản xuất, Thanh Bùi cũng từng có giai đoạn hoạt động nổi bật với tư cách ca sĩ tại Việt Nam.

Sau khi trở về nước phát triển sự nghiệp, anh nhanh chóng nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình sáng, khả năng giao tiếp tốt cùng phong cách âm nhạc hiện đại. Trong số các ca khúc gắn liền với tên tuổi Thanh Bùi, Tình Về Nơi Đâu được xem là bản hit tiêu biểu nhất.

Tình Về Nơi Đâu - Thanh Bùi ft. Tata Young

Ca khúc nhanh chóng trở nên quen thuộc với khán giả yêu nhạc Việt vào cuối những năm 2000, giúp Thanh Bùi trở thành một trong những nam ca sĩ được yêu thích thời điểm đó. Ngoài Tình Về Nơi Đâu, anh còn ghi dấu ấn với nhiều ca khúc như Lặng Thầm Một Tình Yêu, Beautiful, Sống Trọn Cho Nhau hay Đừng Quay Bước Đi.

Thanh Bùi cũng từng xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu âm nhạc lớn, các chương trình truyền hình thực tế và được mời tham gia nhiều sự kiện giải trí trong nước. Anh từng đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại Giọng Hát Việt Nhí, đồng thời tham gia nhiều hoạt động cộng đồng liên quan đến giáo dục và nghệ thuật.

Khi đang là một trong những gương mặt được chú ý của Vpop, Thanh Bùi bất ngờ lui về phía sau sân khấu, hạn chế các hoạt động giải trí và dành nhiều thời gian cho những dự án dài hạn trong lĩnh vực giáo dục

Khi đang là một trong những gương mặt được chú ý của Vpop, Thanh Bùi bất ngờ lựa chọn hướng đi khác. Thay vì tiếp tục mở rộng sự nghiệp ca hát, anh bất ngờ kết hôn rồi lui về phía sau sân khấu, hạn chế các hoạt động giải trí và dành nhiều thời gian cho những dự án dài hạn trong lĩnh vực giáo dục, đồng thời không còn phát hành sản phẩm âm nhạc thường xuyên như giai đoạn trước.

Dù vậy, Thanh Bùi vẫn được công chúng nhớ đến qua các ca khúc như Tình Về Nơi Đâu, Lặng Thầm Một Tình Yêu cùng dấu ấn trong vai trò nhạc sĩ, nhà sản xuất từng tham gia các dự án của nhiều nghệ sĩ châu Á, trong đó có BTS.

Ảnh: FB