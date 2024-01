Thanh Bùi bất ngờ chia sẻ "quay lại với âm nhạc"

Thanh Bùi và nhóm BTS

Trong những ngày gần đây, cộng đồng người hâm mộ BTS trên toàn thế giới sôi sục khi một ca khúc cũ của nhóm đạt được hạng 1 trên BXH của iTunes toàn cầu. Và người đứng sau ca khúc ấy lại là Thanh Bùi.

Cụ thể, ca khúc "Danger", lead single trong album "Dark & Wild" được phát hành từ 2014 của BTS đã bất ngờ tạo được thành tích khủng sau 10 năm phát hành.



"Danger" chễm chệ ở vị trí cao nhất của iTunes Global Chart (BXH quốc tế của nền tảng mua bán nhạc trực tuyến iTunes) tại 31 quốc gia và vị trí thứ 2 trên European iTunes Song.

Sau khi các thành viên tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự thì đây chắc chắn là "món quà" tuyệt vời mà những Army (tên cộng đồng fan của BTS) làm được cho thần tượng.

Khoảnh khắc ca khúc có tuổi đời một thập kỉ, vượt qua nhiều bài hát đương thời của những nghệ sĩ đình đám tại USUK như Ariana Grande, Dua Lipa hay Kygo… có lẽ không chỉ là một niềm tự hào với các Army, với BTS mà còn với riêng Thanh Bùi, nhạc sĩ đã cùng tham gia sáng tác ca khúc này.

Thành tích của ca khúc Danger của nhóm BTS

Vào thời điểm 2014, BTS vẫn chưa phải là một tên tuổi mang tính bùng nổ và đại diện cho âm nhạc Hàn Quốc trên trường quốc tế như hiện tại, nhưng "Danger" do Thanh Bùi đồng sáng tác cùng Pharrell Williams và các thành viên của BTS đã là một thành tựu lớn đối với riêng bản thân anh, cũng như những khán giả Việt Nam.

Sau khi bất ngờ chứng kiến "đứa con" của mình được thăng hạng, nghệ sĩ - nhạc sĩ - ca sĩ Thanh Bùi chia sẻ về kỉ niệm khi sáng tác ca khúc này: "Lần đầu tiên khi viết và hát cùng BTS ca khúc này, tôi đã cảm nhận được các bạn ấy là những người rất tài năng. Giữa các bạn luôn có một sự kết nối rất kỳ diệu.

Lần thứ hai khi gặp lại BTS ở Grammy Awards, lúc này các bạn đã nổi tiếng hơn rất nhiều và được ngồi hàng ghế đầu tiên. Khi tôi kêu tên RM và V lúc tiến đến gần các bạn thì người vệ sĩ chặn tôi lại.

Nhưng các bạn đã lập tức bảo với vệ sĩ rằng "No No! Our friend. Thanh Bùi" (tạm dịch: Không được! Đấy là bạn của chúng tôi. Anh Thanh Bùi)".

Thanh Bùi chia sẻ thành tích của Danger cho anh ý tưởng quay trở lại với âm nhạc

Tôi rất ấm lòng và cảm kích thái độ ấy của các bạn, kể cả khi các bạn đã tiến rất xa nhưng vẫn dành cho tôi sự trân trọng như ngày đầu tiên. Tôi vẫn nhớ mãi khi đó các bạn ấy nói lời cảm ơn một lần nữa, cảm ơn sự đóng góp của tôi trong những bước đầu tiên trên hành trình âm nhạc của BTS.

Khi biết rằng "Danger" quay lại bảng xếp hạng sau 10 năm, lại còn ở vị trí top 1, tôi thấy rất tuyệt vời. Tôi nghĩ sự kiện này như một cú huých khiến tôi phải nghiêm túc suy nghĩ đến việc quay lại với âm nhạc sau nhiều năm bỏ dở, với cả khán giả trong nước lẫn quốc tế.

Ngoài những dấu ấn về âm nhạc tại Việt Nam, là "người thầy" đã nâng đỡ nhiều nghệ sĩ Việt thì Thanh Bùi còn là người đứng sau nhiều bản hit đình đám của những nghệ sĩ trên khắp thế giới, như BTS (Hàn Quốc), Arashi (Nhật Bản), TVXQ (Hàn Quốc), Room 2012 (Đức), Marija Šerifović (Serbian), Cherine Nouri (Đức), Kat-tun (Nhật Bản)…