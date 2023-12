Thanh Bùi của hiện tại

Thanh Bùi mới đây xuất hiện trong một sự kiện. Đây là lần hiếm hoi nhạc sĩ công khai xuất hiện giữa lúc vợ anh đang bị tạm giam vì ồn ào liên quan đến vụ Vạn Thịnh Phát. Theo Thanh Bùi, cuộc sống hiện tại của anh ổn.

"Tôi ổn với nhịp sống mới, âm nhạc và nghệ thuật là nguồn năng lượng sống của tôi. Chuyện nhà tôi xảy ra hơn một năm, nhưng chuyện nhà và công việc là phạm trù khác nhau. Tôi vẫn làm việc với nhiều hoạt động giáo dục, nghệ thuật và văn hóa. Học trò là động lực để tôi làm việc", Thanh Bùi nói.

Thời gian gần đây, Thanh Bùi có phần khá im ắng và được quan tâm hơn cả bởi chuyện đời tư. Thế nhưng, trước đó, nhạc sĩ đã có sự nghiệp lẫy lừng, hợp tác với rất nhiều siêu sao thế giới, bao gồm BTS .

Sự nghiệp thành công, hợp tác với nhiều ngôi sao thế giới

Trước khi về Việt Nam lập nghiệp, Thanh Bùi đã có thời gian dài hoạt động âm nhạc ở Australia và nhiều quốc gia khác. Đó cũng là khoảng thời gian âm nhạc do Thanh Bùi tiếp cận được khán giả ở mọi nơi thông qua giọng hát của những ngôi sao quốc tế.

Thanh Bùi sinh ra và lớn lên tại Australia. Ban đầu, anh tốt nghiệp ngành cử nhân Thương mại Điện Toán tại Đại học Kỹ thuật Swinburne , Melbourne. Nhưng vì muốn sống theo niềm đam mê và sở thích cá nhân, Thanh Bùi quyết tâm theo đuổi âm nhạc sau khi tốt nghiệp.

Sự nghiệp ca hát của Thanh Bùi bắt đầu vào những năm đầu của thập niên 2000, khi Thanh Bùi vừa bước sang độ tuổi 20. Mang theo tuổi trẻ, hoài bão, anh cùng 3 người bạn thành lập ban nhạc North .

North gặt hái những thành công nhất định qua 2 album và được khán giả ở nhiều nơi biết tới, yêu mến, chẳng hạn Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore hay Philippines… Sau năm 2006 khi tách khỏi ban nhạc, Thanh Bùi tập trung cho việc sáng tác. Hàng trăm ca khúc do nhạc sĩ sáng tác được đón nhận giúp tên tuổi Thanh Bùi càng củng cố chỗ đứng trong thị trường âm nhạc.

Thanh Bùi bên các thành viên BTS trong quá trình hợp tác.

Bước ngoặt quan trọng nhất với Thanh Bùi phải kể đến năm 2008 khi anh quyết định tham gia cuộc thi Thần tượng âm nhạc Australia ( Australian Idol ). Thanh Bùi lọt vào top 8 chung cuộc và là người châu Á đầu tiên tại Australia vào đến vòng này. Bắt đầu từ cột mốc này, sự nghiệp của nhạc sĩ càng thăng hoa.

Cũng trong năm này, Thanh Bùi hợp tác nhóm nhạc huyền thoại Kpop TVXQ qua ca khúc Picture of You . Ca khúc này vốn được Thanh Bùi và ban nhạc North thể hiện rồi gây sốt ở Australia. Sau đó, vì quá yêu thích bài hát, các thành viên TVXQ đã quyết định viết lại lời tiếng Hàn cho Picture of You .

Thời gian sau đó, Thanh Bùi hoạt động tại một trung tâm hải ngoại với nhiều dự án khác nhau ở cả Việt Nam lẫn quốc tế.

Thanh Bùi tiếp tục đón nhận thành tựu trong sự nghiệp khi sáng tác Danger - một trong những bản hit đầu tiên của BTS. Thanh Bùi thậm chí góp mặt trong video phiên bản remix cho ca khúc vào tháng 11/2014. Danger được phát hành ngày 20/8/2014, đóng vai trò là ca khúc chủ đề trong album phòng thu đầu tiên Dark&Wild của BTS.

Dark&Wild ra mắt ở vị trí thứ hai tại Hàn Quốc trên bảng xếp hạng Album hàng tuần của Gaon. Album cũng lọt vào nhiều bảng xếp hạng Billboard khác nhau tại Mỹ. Cả hai đĩa đơn của album đều lọt vào bảng xếp hạng World Digital Songs : Danger ở vị trí thứ 7, trong khi War of hormone đạt vị trí thứ 11. Dark&Wild giành được giải Bonsang hạng mục Album tại Lễ trao giải Đĩa Vàng lần thứ 29 diễn ra tháng 1/2015.

Ngoài ra, trong những năm tháng sự nghiệp, Thanh Bùi còn hợp tác nam ca sĩ Hàn Quốc Jokwon, nghệ sĩ châu Âu Cherine Nourine, ban nhạc Nhật Bản Kat-tun, ngôi sao ca nhạc người Tây Ban Nha, Edurne… hay đặc biệt Tata Young qua bản hit Tình về nơi đâu .

Hình ảnh mới nhất của Thanh Bùi.

Tập trung cho niềm đam mê dìu dắt thế hệ trẻ

Những năm 2010, Thanh Bùi về Việt Nam phát triển sự nghiệp. Anh cũng quen rồi kết hôn với người vợ hiện tại là Trương Huệ Vân.

Trong sự nghiệp, một trong những dấu ấn quan trọng của Thanh Bùi ở thị trường Việt là vai trò huấn luyện viên ở The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Ở chương trình, Thanh Bùi ghi điểm bởi sự nhiệt tình, tâm lý với các học trò. Thí sinh do Thanh Bùi dẫn dắt năm đó là Ngọc Duy trở thành á quân. Mới đây, Ngọc Duy giới thiệu sản phẩm âm nhạc đầu tay.

Những năm gần đây, Thanh Bùi ít hoạt động âm nhạc, giải trí. Nhạc sĩ tập trung hơn cho công việc giáo dục thông qua Học viện Âm nhạc mang tên Soul Academy do anh thành lập tại TP.HCM. Học viện đào tạo các bộ môn thanh nhạc, piano, guitar, violin, trống (drums), nhảy (dance). Ngoài ra, học viện cũng sản xuất âm nhạc, chương trình phát triển tài năng và hãng thu âm.

Tháng 8, Thanh Bùi cùng 2 con trai song sinh Khải An và Kiến An biểu diễn ca khúc Ba kể con nghe trong buổi tổng kết cuối khóa của học viện. Thanh Bùi cũng chia sẻ 2 con của anh từng mắc chứng rối loạn ngôn ngữ. Hai bé đến năm hai tuổi vẫn chưa biết nói. Hiện tại, khi lên 6, hai cậu bé phát triển bình thường.

Thanh Bùi cũng bày tỏ anh thích làm những gì bản thân muốn và không quan tâm tới tiền bạc. Do đó, anh không bận tâm nếu ai đó nói anh thành công là nhờ vợ.