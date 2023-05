Loạt ca khúc Kpop do Thanh Bùi sáng tác, có bài còn giúp BTS được nhiều người biết đến

Thanh Bùi (sinh năm 1983), là một nghệ sĩ tài hoa của làng giải trí Việt Nam. Nam nghệ sĩ từng trở thành người Châu Á đầu tiên lọt vào Top 8 cuộc thi Thần tượng âm nhạc Úc (Australian Idol). Sau đó, sự nghiệp âm nhạc của Thanh Bùi tại Việt Nam trở nên rực rỡ với những bản hit đình đám như: Lặng Thầm Một Tình Yêu, Tình Về Nơi Đâu… Bên cạnh đó, Thanh Bùi còn được công chúng quốc tế biết đến khi là người đứng sau những tác phẩm đình đám, tạo nên tên tuổi cho nhiều nhóm nhạc Kpop.

Thanh Bùi đứng sau nhiều sản phẩm Kpop đình đám

Danger - BTS

Danh tiếng của BTS hiện đã lan rộng ra toàn cầu với lượng lớn người hâm mộ trên toàn thế giới. Tuy nhiên, nhóm cũng có một khởi đầu khá gian nan khi xuất thân từ công ty nhỏ không mấy tên tuổi. Những ca khúc thời điểm mới ra mắt của BTS đều không tạo được nhiều hiệu ứng tốt, phải mãi đến Danger mới giúp nhóm thu về một lượng fan đáng kể. Ca khúc này đã giúp boygroup nhà HYBE đạt danh hiệu Tân binh xuất sắc năm 2013 tại nhiều lễ trao giải âm nhạc uy tín như Melon Music Awards, Golden Disk Awards, Seoul Music Awards…

Ca khúc Danger là sáng tác của Thanh Bùi cho BTS

Việc Danger được BTS lựa chọn làm ca khúc chủ đề trong album Dark & Wild của nhóm đã khiến fan Việt không khỏi tự hào. Với giai điệu catchy, mạnh mẽ, Danger là sự kết hợp hài hoà giữa chất nhạc điện tử và hòa âm phối khí hiện đại, giúp tên tuổi của nhóm được nhiều người biết đến, tạo tiền đề cho sự phát triển sau này.

BTS có mối quan hệ thân thiết với Thanh Bùi sau khi hợp tác qua ca khúc Danger

Picture Of You - DBSK

DBSK là một trong những boygroup đình đám của thế hệ Kpop Gen 2, trở thành thanh xuân của biết bao thế hệ 8x, 9x. Ca khúc Picture Of You thuộc album Mirotic, phát hành vào năm 2008 đã gặt hái được nhiều thành tích ấn tượng khi liên tục giành vị trí cao trên các BXH. Đây cũng được xem là một trong những bản hit kinh điển tạo nên sự thành công vang dội của boygroup nhà SM.

Ca khúc Picture Of You của DBSK

Được biết, Picture Of You là sáng tác của Thanh Bùi dành cho nhóm nhạc trước đây nam nghệ sĩ hoạt động. Bản tiếng Anh của ca khúc này cũng từng gây bão tại thị trường Australia. Sau đó, anh chàng Xiah Junsu đã yêu thích giai điệu và quyết định viết lời Hàn cho Picture Of You. Việc được một nhóm nhạc đình đám với lượng fan đông đảo nhất nhì Kpop lúc bấy giờ thể hiện đã giúp sáng tác của Thanh Bùi phổ biến tại nhiều quốc gia.

Picture Of You được đông đảo khán giả yêu thích tại nhiều quốc gia

Something ‘bout you – Jo Kwon (2AM)

Something ‘bout you là một sáng tác của Thanh Bùi kết hợp với 3 nhạc sĩ nổi tiếng Andre Lindal, Steve McLaughlin và Michael Jay, nằm trong album solo I’m da one của Jo Kwon (2AM). Được biết, giai điệu của ca khúc này đã được quản lý của Jo Kwon thích thú và quyết định phát hành trong album solo đầu tiên của nam idol.

Thanh Bùi cũng từng bày tỏ sự hài lòng khi đứa con tinh thần của mình được giao cho đúng người. Jo Kwon đã truyền tải hết thông điệp và cảm xúc được gửi gắm trong ca khúc thông qua chất giọng mạnh mẽ, giàu cảm xúc của nam idol.

Something `Bout You - Jo Kwon

Nguồn: Tổng hợp