V (BTS) nắm tay Jennie (BLACKPINK) dạo phố Paris: Nhạc nền fan ghép nghe liền muốn cưới, hình ảnh gợi nhớ hit của đàng gái

Giữa đêm 17/5 (theo giờ Việt Nam), MXH bùng nổ khi video ghi lại hình ảnh V (BTS) nắm tay Jennie (BLACKPINK) dạo phố Paris được fan tung ra. Tin tức hẹn hò giữa 2 thành viên "đỉnh lưu" của 2 nhóm nhạc toàn cầu đã lan truyền từ tháng 4/2022, chưa ai có động thái thừa nhận/ phủ nhận. Hình ảnh này như thay lời muốn nói, V và Jennie dù là tên tuổi nổi tiếng toàn cầu nhưng không ngần ngại công khai tình tứ như những cặp đôi bình thường.

V và Jennie sẽ là cặp đôi quyền lực của Kpop

V và Jennie nắm tay dạo phố

Cặp đôi khuấy đảo truyền thông khi nắm tay đầy ngọt ngào dạo phố Paris. Nhìn qua trang phục, dáng đi và dàn staff theo sát hai nhân vật chính, các fan đều khẳng định được chính là V và Jennie. Trước đó, cả hai đều đang có mặt tại Pháp theo lịch trình công việc. Jennie đã xác nhận tham gia liên hoan phim Cannes với tư cách diễn viên cho bộ phim đầu tay The Idol sắp công chiếu.

V và Jennie "dung dăng dung dẻ" tại Paris

Tràn đầy hạnh phúc

Đặc biệt, đoạn nhạc được sử dụng cho video Jennie và V nắm tay nhau dạo phố ở Pháp được dân tình cực kì quan tâm. Chưa bàn đến hai idol hàng top "tình bể bình" đến đâu, nhưng giai điệu ngọt ngào, lời ca tràn ngập hạnh phúc của Perfect (Ed Sheeran) - ca khúc được dùng cho video đã khiến tim đập rộn ràng. Kết hợp không khí lãng mạn của Paris, cặp đôi yêu nhau say đắm, nhiều fan xem video, nghe nhạc đã không kìm được lòng mình liền muốn được yêu, tổ chức ngay đám cưới!

Ed Sheeran - Perfect

Khi nhìn hình ảnh Jennie và V thoải mái nắm tay nhau, fan rất dễ liên tưởng đến ca khúc You&Me được Jennie biểu diễn ở khắp sân khấu lớn nhỏ. Dù chưa chính thức phát hành, những lời ca tràn ngập yêu thương của Jennie đã cùng cô nàng chinh phục hàng chục đêm concert Born Pink và thăng hoa tại Coachella. "I love you and me, dancing in the moonlight", ca khúc được hoàn thiện 3 năm trước nhưng tình yêu nở rộ trong You&Me lại càng giống với Jennie hiện tại. Bất ngờ và choáng ngợp, là fan, bất cứ ai cũng mong muốn thần tượng có được hạnh phúc trọn vẹn.

Tình yêu nở rộ trong You&Me cực giống với Jennie hiện tại