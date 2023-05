Rosé (BLACKPINK) trổ tài rap hết sức bình sinh nhưng biểu cảm của Jennie mới là điểm nhấn!

Ngày 13-14/5 vừa qua, BLACKPINK đã hoàn thành 2 concert Born Pink tại Singapore, thu hút gần 100 nghìn khán giả đến với điểm biểu diễn. Ở chặng cuối Born Pink, sức hút của World Tour có doanh thu cao nhất lịch sử của một nhóm nhạc nữ vẫn ở top đầu MXH. Như thường lệ, BLACKPINK sẽ luôn để lại những khoảnh khắc đáng nhớ cùng fan. Sau đêm thứ nhất ở Singapore, màn rap cực cháy của Rosé dưới sự "giám sát" của hai huấn luyện viên nghiêm khắc Jennie - Lisa đang liên tục được fan chia sẻ vì quá đáng yêu.

Rosé rap dưới sự giám sát của Lisa và Jennie

Trình diễn As If It's Your Last, line rap Rosé đảm nhận vốn là line của Lisa, biết đam mê làm rapper của cô bạn, khi đến phần này chính Lisa đã hô to tên giọng ca chính. Đang mải nói chuyện cùng fan, Rosé giật bắn người nhưng rất nhanh vào việc, rap không thiếu lời nào. Dưới sự "giám sát" của bộ đôi huấn luyện viên Lisa - Jennie, Rosé cũng có thể rap nhanh và chuẩn. Rap bằng hết sức bình sinh, nhìn Rosé fan còn đùa rằng dù là main vocal nhưng "bông hồng nước Úc" có thể làm rapper bất cứ lúc nào miễn là bên cạnh có chị em ủng hộ nhiệt liệt.

Rosé rap chiến là một lẽ, nhưng biểu cảm của Jennie khi nhìn cô em mới thực sự là điểm nhấn. Ánh mắt có sự lo lắng nhưng lại rất hài hước của Jennie gây sốt MXH. Vốn được biết đến như "thánh biểu cảm" của BLACKPINK, là ngầu lòi hay tấu hài, qua gương mặt Jennie đều rất sống động. Dân tình rất phấn khích trước màn tương trợ lẫn nhau của 3 thành viên BLACKPINK.

Biểu cảm của Jennie chính là điểm nhấn, cô nàng cực lo lắng cho Rosé

Chỉ khi cô em hoàn thành xuất sắc phần rap mới yên tâm rời đi