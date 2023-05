Jennie gặp "tai nạn" vì Jisoo, bật khóc ngay trên sân khấu

Tối 13/5, BLACKPINK đã có đêm diễn đầu tiên tại Singapore với world tour BORN PINK. Dù kịch bản concert gần như vẫn được thực hiện giống hàng chục những đêm trước đó nhưng những khoảnh khắc đến từ BLACKPINK vẫn luôn khiến cộng đồng fan phấn khích. Đặc biệt trong đêm concert lần này, "tai nạn" của Jennie với "nguyên nhân" đến từ cô chị cả Jisoo đã làm người hâm mộ vừa thương vừa cười ra nước mắt.

Cụ thể khi đang giao lưu với khán giả, chiếc banner do Jisoo cầm vô tình bị gió thổi và bay vào mặt Jennie. Ngay lập tức, Jennie đã trưng trổ ngay tài diễn xuất của mình sau bộ phim The Idol khi giả vờ "gào khóc" khiến cho Lisa và Rosé không khỏi lo lắng. Thậm chí Jennie còn la lớn "Jisoo hit me" (Jisoo đánh tôi) khiến cho hàng chục nghìn khán giả có mặt phải bật cười vì pha "diễn sâu" của cô nàng.



Jennie đang giao lưu với khán giả thì chiếc banner vô tình bay vào mặt

Và "thủ phạm" không ai khác chính là Jisoo

Cô nàng Jennie lập tức giả vờ bật khóc

Có thể nhận thấy rõ Lisa không giấu được sự lo lắng vì pha "diễn sâu" của Jennie