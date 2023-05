Jennie (BLACKPINK) nhá hàng ca khúc mới kết hợp cùng The Weeknd?

Chiều tối 11/5, Jennie đã có mặt tại sự kiện ra mắt BST Calvin Klein x Jennie, đánh dấu lần đầu main rapper BLACKPINK thử sức thiết kế trang phục cho nhà mốt ruột. Ngoài thu hút truyền thông bởi sự xuất hiện của dàn sao đình đám như Jungkook, Irene Kim, Mai Davika, Tóc Tiên, chị em Simi-Haze,... mà tại đây, fan còn đứng ngồi không yên khi Jennie tiết lộ ca khúc mới kết hợp cùng The Weeknd. Trước thềm ra mắt với vai trò diễn viên trong The Idol, màn hợp tác giữa hai tên tuổi như Jennie - The Weeknd khiến MXH bùng nổ.

Trong tiết mục DJ, Jennie cùng cặp song sinh Simi-Haze chơi nhạc cực kì vui vẻ. Bất ngờ, một đoạn nhạc lạ vang lên. Không khó để nhận ra giọng ca đặc biệt, đầy mê hoặc của Jennie và giọng nam kết hợp cùng cô không ai khác là The Weeknd. Bạn thân Jennie - Simi cũng chính là bạn gái The Weeknd, những mối quan hệ đặc biệt này đã tạo nên nhiều màn hợp tác không tưởng.

Simi trong cặp đôi Simi-Haze là bạn gái The Weeknd

Jennie phát hành nhạc phim cùng The Weeknd, thông tin được chính cô nàng tiết lộ

Ca khúc được tiết lộ đậm chất USUK, và sẽ được dùng cho bộ phim The Idol sắp tới của The Weeknd. Thông tin này đã được chính Jennie xác nhận trên Instagram cá nhân. Dù chỉ được ghi lại thông qua những video của khách mời sự kiện, thì đoạn nhạc trên đã sớm gây sốt MXH chứng minh sức hút truyền thông khủng của hai ngôi sao toàn cầu.

Jennie tại bữa tiệc "quẩy" DJ cùng Simi-Haze trong ca khúc mới

Nhan sắc quyến rũ của Jennie gây sốt diện rộng

Jennie tại bữa tiệc khiến dân tình mê mẩn với những khoảnh khắc phiêu, tận hưởng âm nhạc đầy lôi cuốn. Nhan sắc ngọt ngào, body quyến rũ và những biểu cảm tràn đầy năng lượng của cô nàng chiếm trọn spotlight.

Jennie và The Weeknd có mối quan hệ thân thiết từ lâu, khăng khít hơn qua The Idol

Hai màu sắc âm nhạc riêng biệt nhưng khi hoà giọng lại lôi cuốn khó dứt. Jennie được biết đến là thành viên toàn năng của nhóm nhạc toàn cầu BLACKPINK, có khả năng hát - rap tiếng Anh chuẩn chỉnh, kỹ năng biểu diễn hàng đầu. Bên cạnh đó tư duy sáng tác của The Weeknd chính là điểm mạnh giúp âm nhạc của anh lan toả. Dân tình đánh giá cả hai là đối tác hoàn hảo trong âm nhạc của nhau và màn kết hợp này đã được chờ đợi rất lâu. Kể từ lần đầu Jennie lộ ảnh đi ăn cùng The Weeknd tại Mỹ, xuất hiện trong bữa tiệc hậu Coachella 2022, dân tình đã đồn đoán cả hai chắc chắn kết hợp.