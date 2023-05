Lisa (BLACKPINK) thần tượng Taeyang (BIGBANG) từ nhỏ, nay trở thành ngôi sao toàn cầu hợp tác chung

Tách riêng về The Black Label, Taeyang "bắn phát súng" đầu tiên cho sự nghiệp hậu nhập ngũ bằng album Down to Earth. Xứng danh là thành viên nhóm nhạc biểu tượng BIGBANG, album của Taeyang chỉn chu từ âm nhạc đến hình ảnh, và đặc biệt là 2 màn hợp tác "lịch sử" với thành viên hút fan nhất 2 nhóm nhạc toàn cầu: Jimin (BTS) - Lisa (BLACKPINK). Theo dõi sản phẩm Shoong! của tiền bối - hậu bối Taeyang và Lisa, người ta không khỏi ngưỡng mộ hành trình đáng kinh ngạc của nữ idol đến từ Thái Lan.

Lisa và Taeyang trong Shoong!

Trong video chia sẻ hành trình cùng nhau tạo ra Shoong!, Lisa chân thành chia sẻ cô nàng là fan Taeyang từ nhỏ: "Em đã là fan của tiền bối ngay từ lúc nhỏ. Nhưng đến bây giờ em mới có dịp hợp tác làm nhạc cùng thần tượng của mình nên cảm thấy rất vui và vinh dự". Với Taeyang, Lisa là cái tên hoàn hảo nhất dành cho Shoong!, cô nàng được anh nghĩ đến đầu tiên khi bài hát hoàn thành, và được Teddy cùng team sản xuất ủng hộ đốc thúc.

Cả hai tập luyện nghiêm túc

Lisa hoá fangirl trước Taeyang cực đáng yêu ở hậu trường

Có thể thấy điểm tương đồng giữa cả hai idol khi đều là main dancer - thành viên chủ lực và hút fan của 2 nhóm nhạc đại diện của YG. Nếu Taeyang cùng BIGBANG tạo nên làn sóng gây sốt châu Á, được vinh danh "King of Kpop" thì Lisa là "em gái quốc tế", mảnh ghép không thể thiếu của nhóm nhạc nữ toàn cầu BLACKPINK.

Lisa nhảy phụ cho Taeyang trong RInga Linga

Thời còn làm thực tập sinh tại YG, chưa debut cùng BLACKPINK, Lisa đã có cơ hội tham gia MV Ringa Linga cùng Taeyang, với vị trí nhảy phụ hoạ. 7 năm sau, Lisa quay trở lại, là hậu bối toả sáng, thành công vang dội cùng BLACKPINK. Lisa đã có hành trình trưởng thành kinh ngạc khi từ một fangirl nhí, được tham gia đóng MV cùng thần tượng và cuối cùng trở thành ngôi sao hàng đầu hợp tác cùng idol tuổi thơ.