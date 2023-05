Park Bo Gum bất ngờ làm 1 điều chưa từng có cho Taeyang (BIGBANG)

Đầu năm 2023, truyền thông xôn xao khi Park Bo Gum công bố đầu quân về The Black Label - hãng thu liên kết của YG do Teddy Park quản lý. Vốn là nam diễn viên đình đám xứ Hàn, việc Park Bo Gum chọn The Black Label chứ không phải một công ty quản lý diễn viên nào khác làm fan đoán già đoán non về định hướng tương lai. Từ ngày về chung nhà với Taeyang (BIGBANG) và Somi, mọi tương tác giữa Bo Gum với dàn sao YG như BLACKPINK đều gây sốt MXH. Mới đây, nam diễn viên Reply 1988 bất ngờ làm một điều chưa từng có cho người anh Taeyang khiến dân tình dậy sóng.

Park Bo Gum từng gây sốt khi xuất hiện chung khung hình với Taeyang, Jennie - Lisa (BLACKPINK)

Taeyang x Park Bo Gum - Seed (bản live đặc biệt)

Chiều 3/5, Taeyang bất ngờ tung phiên bản live đặc biệt ca khúc chủ đề Seed, với sự góp mặt của Park Bo Gum. Nam diễn viên đình đám trổ tài đánh đàn piano điệu nghệ. Kết hợp cùng giọng hát ngọt ngào, đầy cảm xúc của Taeyang đã mang đến không gian âm nhạc ấm áp, lãng mạn trong bầu trời đêm. Dù chỉ ngồi đánh đàn đơn giản, Park Bo Gum vẫn toả sáng theo từng nốt nhạc bởi visual điển trai như một chàng hoàng tử.

Taeyang và Park Bo Gum đàn hát giữa bầu trời đêm

Việc lần đầu Park Bo Gum thử sức làm pianist cho Taeyang khiến dân tình nức nở trước tình anh em thắm thiết. Park Bo Gum là một nghệ sĩ đa tài, khi không chỉ diễn giỏi, biến hoá đa dạng theo từng vai mà còn có nhiều tài lẻ trong âm nhạc. Anh chàng có thể hát, nhảy và chơi nhạc cụ. Về với The Black Label, fan kì vọng Park Bo Gum ngoài phát triển vai trò diễn viên còn có thể thử sức với âm nhạc.

Cận cảnh nhan sắc vạn người mê của Park Bo Gum và Taeyang

Với sự góp mặt của Park Bo Gum, một lần nữa, Taeyang chứng minh đẳng cấp idol "huyền thoại" khi dễ dàng kết hợp với loạt sao hàng đầu trong sản phẩm cá nhân. Album Earth to Down của ông bố "bỉm sữa" có sự tham gia của hai thần tượng toàn cầu Lisa (BLACKPINK) - Jimin (BTS). Taeyang còn mang các ca khúc mới đi quảng bá cùng với những hậu bối nổi tiếng như TWICE, Somi, SEVENTEEN,...