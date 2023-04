"Bóc" MV chủ đề của Taeyang: Loạt ẩn ý về BIGBANG, báo hiệu về hồi kết không trở lại của nhóm nhạc biểu tượng?

Đánh dấu chặng đường sự nghiệp mới tại The Black Label, mới đây Taeyang đã phát hành album solo Down to Earth. Album của Taeyang gồm 6 ca khúc đa dạng thể loại, trong đó VIBE kết hợp Jimin và Shoong! kết hợp Lisa gây sốt làng nhạc khi có sự góp mặt của 2 thành viên hút fan nhất nhì BTS - BLACKPINK. Mọi tâm điểm đều tập trung vào 2 ca khúc sôi động này, thế nhưng với fan cứng BIGBANG, ca khúc chủ đề Seed mới là nốt trầm nhiều suy tư nhất.

Taeyang - Seed

Bắt đầu bằng tiếng piano, nửa sau của Seed gây ấn tượng mạnh mẽ với âm thanh từ nhạc cụ dây. Quay trở lại với ballad, Seed được coi là điểm nhấn thú vị trong 6 track album đậm chất RnB - Hiphop. Lời bài hát Seed chứa đựng những cảm xúc riêng của Taeyang, phần lời đậm chất thơ, đây là trải lòng của nam idol trong suốt 6 năm vắng bóng.



Seed là ca khúc buồn nhất của Taeyang trong album

Loạt hình ảnh ẩn ý về BIGBANG

Trong hơn 4 phút, MV Seed là thước phim đen trắng chứa đầy cảm xúc và ký ức. Kết hợp với giai điệu nhẹ nhàng, du dương, Taeyang hiện lên trong nỗi buồn man mác khó tả. Là fan cứng BIGBANG, không khó để nhận ra loạt hình ảnh Taeyang mang đến trong Seed đều lồng ghép vào hình ảnh BIGBANG trong quá khứ. Ngay sau khi MV lên sóng, các fan đã chỉ ra những khung cảnh quen thuộc, nhưng sắc thái lại hoàn toàn khác nhau.

Loạt chi tiết gây liên tưởng đến BIGBANG trong MV Seed

Nơi Taeyang đứng một mình nhìn xuống trong Seed trùng khớp với ảnh quảng bá album MADE - BIGBANG

5 cậu bé chơi đùa trên bãi biển gợi ý về BIGBANG trong We Like 2 Party

Taeyang đứng một mình giữa bãi đất trống chính là BIGBANG của Love Song

Loser và Blue được tái hiện trong cảnh Taeyang chạy giữa đường

Hình ảnh trái ngược nhưng khiến fan nhớ đến Sunset Glow

Bối cảnh quay Bad Boy?

Xem MV Seed, không ít fan có cảm giác "deja vu" (một người cảm thấy như đã trải qua tình huống hiện tại trước đây). Loạt MV làm nên tên tuổi BIGBANG như Sunset Glow, Bad Boy, Love Song, Blue, Loser, We Like 2 Party,... như được tái hiện trong Seed. Đáng nói, mọi chi tiết đều ẩn ý đến cả 5 thành viên, dù Seungri đã rời nhóm vì bê bối năm 2019. Cảm giác hồi tưởng này đầy nỗi buồn, như kết thúc một kỉ nguyên rực rỡ của BIGBANG và nơi đó chỉ còn lại một mình Taeyang.

Báo hiệu về hồi kết không trở lại của nhóm nhạc biểu tượng

Ngay từ khi comeback với Still Life, các V.I.P đã chuẩn bị tinh thần về một tương lai BIGBANG sẽ không xuất hiện cùng nhau. Bài hát như một lời tạm biệt đã được 4 thành viên chuẩn bị kỹ lưỡng. Đến với MV Seed, Taeyang một lần nữa báo hiệu hồi kết của nhóm nhạc biểu tượng. Dù không thể hiện rõ ràng về cốt truyện, mối liên hệ giữa các cảnh quay, nhưng cảm xúc tổng thể của hình ảnh và âm nhạc đều song hành với nhau, đó là sự chia ly, những hồi ức.

Taeyang và mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm

Mọi khung hình đều tràn ngập nỗi nhớ

Chỉ còn một mình Taeyang nhảy vũ điệu ở khung hình quen thuộc

Màu sắc chủ đạo là đen trắng phần nào nói lên thông điệp Taeyang muốn gửi gắm. Những cảnh quay cận mặt khơi gợi cảm xúc, dòng suy nghĩ của Taeyang về quá khứ rực rỡ BIGBANG trải qua. Ánh mắt đầy sự nuối tiếc, dường như mọi thứ đã dừng lại, mỗi một thành viên rồi sẽ có con đường mới. Nhưng BIGBANG sẽ không bao giờ tan rã, như lời hứa các chàng trai dành cho người hâm mộ.