Park Bo Gum gia nhập công ty có Taeyang (BIGBANG) không chỉ làm diễn viên?

Sau những tin đồn về việc Park Bo Gum đầu quân về YG thì sáng 30, truyền thông Hàn Quốc đã xác nhận thông tin nam diễn viên gia nhập công ty giải trí The Black Label tiếp bước Taeyang (BIGBANG).

Vì nam diễn viên Park Bo Gum có nhiều tài năng khác nhau, chúng tôi sẽ tận dụng tối đa những điểm mạnh và bí quyết của The Black Label để hỗ trợ hết mình giúp anh ấy có thể tăng thêm sức hấp dẫn của mình với tư cách là một diễn viên".



Park Bo Gum chính thức đầu quân về công ty The Black Label

Tuy nhiên, truyền thông Hàn Quốc cho rằng việc gia nhập The Black Label của Park Bo Gum không chỉ đơn thuần với vai trò diễn viên. Công ty này chuyên về mảng âm nhạc và hiện đang sở hữu nhiều nghệ sĩ như Taeyang, Jeon Somi, Zion.T. Riêng về mảng diễn xuất thì đây là lĩnh vực mà The Black Label chưa từng khai phá.

Tờ Hankyung nhận định, câu trả lời cho hành động của Park Bo Gum nằm ở việc The Black Label là một công ty âm nhạc. Nam diễn viên từng mơ ước lấn sân sang các hoạt động ca sĩ và phát hành album. Được biết, khi Park Bo Gum còn học trung học, anh đã gửi bản demo các bài hát của mình cho các công ty lớn như SM, JYP và YG với hy vọng được ra mắt trong làng giải trí.

Mặc dù ở thời điểm hiện tại, Park Bo Gum đã trở thành một ngôi sao với tư cách là một diễn viên nhưng ban đầu anh ấy có nguyện vọng trở thành ca sĩ. Chính vì vậy, The Black Label là nơi có đủ mọi yếu tố để giúp nam diễn viên có thể hiện thực hóa điều đó.

Truyền thông Hàn nhận định Park Bo Gum gia nhập The Black Label để lấn sân sang lĩnh vực âm nhạc

Tại Hàn Quốc, Park Bo Gum đã phát hành đĩa đơn Let's Go See the Stars của nghệ sĩ guitar Jukjae và nhận được phản ứng tích cực từ người hâm mộ. Tại Nhật Bản, anh tiếp tục khát vọng hoạt động âm nhạc bằng cách phát hành một album cùng hai đĩa đơn.

Một thông tin đáng chú ý khác là The Black Label đã có sự chuẩn bị trước cho việc mở rộng quản lý diễn viên từ năm nay. Công ty này đã chiêu mộ được người quản lý tài năng phụ trách nam diễn viên Kang Dong Won từ YG Entertainment, đồng thời lên kế hoạch mở rộng sang lĩnh vực diễn viên từ năm 2023.

Tuy nhiên, vì The Black Label chỉ mới mở rộng sang lĩnh vực diễn viên nên sẽ không tránh khỏi những rủi ro. Việc nhanh chóng tổ chức và ổn định lĩnh vực diễn viên vẫn là một thách thức đối với The Black Label.

Nếu điều này trở thành sự thật, nhiều người cũng bày tỏ sự mong chờ về Park Bo Gum ở lĩnh vực mới

Park Bo Gum là nam diễn viên nổi tiếng với bộ phim Reply 1988 của đài tvN. Sau đó, anh tiếp tục các hoạt động của mình thông qua các tác phẩm điện ảnh như Boyfriend và Record Of Youth của đài tvN. Năm 2021, anh từng tham gia đóng phim điện ảnh Seobok (Người Nhân Bản) cùng nam diễn viên Gong Yoo.

Nguồn: Hankyung