"Em gái BLACKPINK" hé lộ thành viên 14 tuổi: Mặt baby nhưng giọng hát nội lực, có mối quan hệ đặc biệt với em út NewJeans

Sau 4 thành viên bao gồm Haram, Jung Ahyeon, Chiquita và Asa, tối 29/1 (giờ Việt Nam), YG Entertainment tiếp tục hé lộ thành viên thứ 5 của nhóm "em gái BLACKPINK" Baby Monster - Rora. Trong đoạn clip được công bố, Rora khiến cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi cô chỉ mới 14 tuổi nhưng đã sở hữu giọng ca nội lực khó tin. Nhiều người không ngần ngại thừa nhận muốn "xỉu" ngay khi Rora chỉ mới cất vài câu đầu tiên.

Clip màn cover của Rora - Baby Monster

Ngay khi đoạn clip được tung ra, đa số ý kiến đều dành lời khen có cánh cho giọng hát của Rora. Những nốt lên tông hay gằn giọng của cô nàng đều gây bất ngờ bởi cách xử lý chuyên nghiệp. Có người còn khẳng định nếu như chỉ nghe audio sẽ khó có thể nhận ra đây là vocal của một cô bé sở hữu gương mặt "baby". Với màn thể hiện này, người hâm mộ cũng cho rằng Rora sẽ là main vocal của Baby Monster khi debut.

Rora có màn thể hiện xuất sắc khi còn là thực tập sinh

Dù chỉ mới 14 tuổi nhưng cô nàng đã sở hữu giọng hát nội lực

Rora tên thật là Lee Da In, sinh năm 2008. Ngay từ khi còn nhỏ, Rora đã hoạt động nghệ thuật năng nổ và từng xuất hiện trong video âm nhạc phát sóng trên Weibo Trung Quốc, tham gia show tạp kĩ Man vs Child Korea với vai trò khách mời. Ngoài ra cô nàng còn góp mặt trong drama của đài MBC My Contracted Husband, Mr. Oh.

Rora còn có mối quan hệ đặc biệt với Hyein - thành viên nhóm nhạc NewJeans khi cả hai từng hoạt động trong nhóm nhạc thiếu nhi U.SSO GIRL. Với cơ duyên này, cộng đồng mạng kỳ vọng sẽ sớm được nhìn thấy Rora - Hyein đứng trên cùng một sân khấu trong tương lai.

Clip Rora và Hyein (NewJeans) hoạt động trong nhóm nhạc thiếu nhi U.SSO Girl

Rora là bạn thân của Hyein khi cùng chung nhóm nhạc thiếu nhi

Hình ảnh Rora trong clip hé lộ Baby Monster được YG đăng tải