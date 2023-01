Không phải "ông lớn" YG hay HYBE, đây mới là công ty Park Bo Gum chọn đầu quân tiếp bước Taeyang (BIGBANG)

Sáng hôm 30/1, Naver đưa tin THE BLACK LABEL xác nhận ký hợp đồng độc quyền với nam diễn viên đình đám Park Bo Gum: "Chúng tôi đã ký hợp đồng với Park Bo Gum - nam diễn viên có nhiều tác phẩm thành công được đông đảo khán giả trong và ngoài nước đón nhận. Chúng tôi rất vui vì được đồng hành cùng nam diễn viên trong bối cảnh sự nghiệp của anh ấy đang ngày càng phát triển. Chúng tôi sẽ hỗ trợ hết mình để Park Bo Gum có thể phát huy lợi thế và ngày càng vươn xa hơn trong tương lai".

Thông tin này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ, đồng thời đồn đoán về khả năng THE BLACK LABEL mở rộng sang lĩnh vực quản lý diễn viên. Còn nhớ vào tháng 12/2022, Park Bo Gum đã nói lời chia tay với công ty Blossom Entertainment sau 10 năm gắn bó. Gần đây, liên tục xuất hiện tin đồn anh ký hợp đồng với YG và HYBE nhưng đại diện từ 2 "ông lớn" này đã lên tiếng phủ nhận.

Park Bo Gum chọn đầu quân về THE BLACK LABEL

Được biết, THE BLACK LABEL là công ty do nhà sản xuất âm nhạc Teddy sáng lập. Hiện công ty này đang gây sốt khắp châu Á vì mở rộng mô hình, đưa hàng loạt cái tên đình đám về. Hiện đây là mái nhà chung của loạt nghệ sĩ như Taeyang (BIGBANG), Jeon Somi, Zion.T,... Tháng trước, BLACKPINK cũng được cho là sắp rời YG để về chung mái nhà dưới sự quản lý của Teddy.

Trong quá khứ, THE BLACK LABEL là công ty con của YG Entertainment, được "ông lớn" làng giải trí nắm giữ đến hơn 50% cổ phần. Tuy nhiên từ tháng 11/2020, THE BLACK LABEL chỉ còn là công ty liên kết với YG. Điều đó có nghĩa là số cổ phần YG nắm giữ trong THE BLACK LABEL đã giảm xuống, chỉ còn khoảng 25-50%.

Park Bo Gum thành đồng nghiệp của Taeyang, Jeon Somi,...

