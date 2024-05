Nhóm nam tân binh "bê bối" nhất Kpop: Ra nhạc không ai quan tâm

Tân binh bê bối nhất Kpop

Bước ra từ chương trình sống còn của đài quốc gia MBC, Fantasy Boys có xuất phát điểm tốt, được nhiều khán giả theo dõi nhưng cuối cùng lại là một dự án thất bại đủ đường. Debut tháng 9/2023 - cùng thời điểm với tân binh RIIZE của SM, tuy nhiên sự nghiệp của hai nhóm lại "một trời một vực". Chỉ trong hơn nửa năm hoạt động, Fantasy Boys ra sản phẩm thì ít mà thị phi, scandal thì nhiều không đếm xuể. Dân tình ngán ngẩm gọi Fantasy Boys là "tân binh bê bối nhất Kpop".

Dân tình ngán ngẩm gọi Fantasy Boys là "tân binh bê bối nhất Kpop"

Mới đây, một tài khoản Twitter đăng ảnh nam idol tóc vàng vui chơi cùng hội bạn gái. Dù không thấy hết mặt nhưng với góc nghiêng quen thuộc, fan nhanh chóng nhận ra đó là Hong Sungmin - center của Fantasy Boys. Đáng nói, màu tóc vàng còn là thời điểm nhóm mới debut. Trong những ảnh khác, một cô gái đang say xỉn dựa vào người nam idol.

Hong Sungmin bị "bóc" ảnh đi chơi với hội bạn gái

Nam idol là center của Fantasy Boys

Theo đó, bài đăng còn ám chỉ về quá khứ không mấy lành mạnh của Hong Sungmin: "Nếu còn biết suy nghĩ thì khi những bức ảnh này nổi lên, hãy chấn chỉnh lại bản tánh mình đi. Không thể tin nổi giờ vẫn còn làm mấy trò này, thói xấu khó bỏ". Hong Sungmin vốn là thực tập sinh nam của Pledis. Tuy nhiên, nam idol bị loại khỏi line-up của nhóm "em trai SEVENTEEN" - TWS ngay phút chót. Fan suy đoán nguyên nhân là do đời sống cá nhân phức tạp của nam idol khiến công ty lo ngại.

Hong Sungmin từng bị loại khỏi đội hình của nhóm nam mới TWS nhà Pledis

Hình ảnh trên khiến fan cực kỳ thất vọng. Do ở thời điểm debut, Hong Sungmin để lộ tình trạng sức khoẻ không ổn định, mặt mũi hốc hác. Người hâm mộ lo ngại lịch trình căng thẳng khiến nam idol bị quá sức, nhưng thì ra, tất cả là vì Hong Sungmin vui chơi quá độ, ngay trong lúc quảng bá quan trọng.

Thành viên 14 tuổi từng dính "phốt" chấn động khi hẹn hò stylist 22 tuổi

Không chỉ Hong Sungmin, Fantasy Boys còn nhiều lần gây tranh cãi vì các thành viên. Trước đó, Kang Minseo đã bị bắt gặp đi bar ngay sau fansign. Thành viên 14 tuổi Kim Gyurae thì bị tố hẹn hò với stylist hơn mình 10 tuổi. Thành viên người Trung K-Soul thì lên livestream "bóc phốt" đồng nghiệp. Liên tục thị phi bủa vây, Fantasy Boys khiến người hâm mộ ngán ngẩm. Knet chỉ trích nhóm nam này không hề kính nghiệp, cả nhóm đều bốc đồng, thiếu suy nghĩ và đặc biệt chỉ trích vai trò của công ty quản lý PocketDol Studio (MBK) và M25.

Ra nhạc không ai quan tâm

Fantasy Boys là nhóm nhạc dự án bước ra từ chương trình tuyển chọn cùng tên, do đài MBC của Hàn Quốc thực hiện. Nhóm bao gồm 11 thành viên, debut tháng 9/2023 với mini album New Tomorrow. Tạo được độ thảo luận từ trước, nhưng Fantasy Boys lại không duy trì được sức hút, hoàn toàn "chìm nghỉm" giữa những tân binh ra mắt năm 2023. So với RIIZE - nhóm nam nhà SM debut cùng thời điểm, Fantasy Boys bị bỏ xa về danh tiếng. Ở Hàn lẫn quốc tế, sức lan toả của nhóm gần như bằng 0. Đa số fan Kpop chỉ biết đến Fantasy Boys vì những ồn ào đã được liệt kê ở trên.

Fantasy Boys ra nhạc không ai quan tâm

Tháng 11/2023, Fantasy Boys comeback lần đầu. Tuy nhiên, màn comeback này gây tranh cãi cực lớn khi chính các thành viên không tự hát bài của nhóm mình. Cụ thể, khi so sánh video quảng bá trên stage và MV được thu sẵn từ trước, fan nhận ra giọng hát của các thành viên cực kỳ khác lạ. Chỉ trích tập trung vào công ty chủ quản.

Fantasy Boys - MV Pitter-Patter-Love

Ngày 2/5, Fantasy Boys comeback với MV Pitter-Patter-Love. Sản phẩm mới lần nữa bị lu mờ, "tàng hình" trên các BXH nội địa, chỉ thu về 60 nghìn lượt xem sau hơn 1 tuần lên sóng. Việc đầu tư cho Fantasy Boys ra sản phẩm cũng vấp phải nhiều chỉ trích. Knet cảm thấy bất bình khi một nhóm lắm thị phi thế này được quảng bá liên tục còn CLASS:y, nhóm nữ cùng công ty thì bị đối xử thiếu công bằng, "đóng băng hoạt động".