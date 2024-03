Cựu rapper YG rước "gạch đá" vì hé lộ lý do rap diss BTS thay vì EXO: Ỷ mạnh "ăn hiếp" tân binh?

Mới đây, Bobby (iKON) đã góp mặt trong chương trình Moneychord. Chương trình hỏi đáp về sự nghiệp và âm nhạc, khai thác nhiều khía cạnh làm nghề của cựu rapper nhà YG. Tại đây, "mối thâm thù" hơn 10 năm của Bobby và BTS lần nữa bị khơi lại khi nam rapper nhớ lại lý do diss nhóm nam toàn cầu. Dù sự việc đã qua từ lâu, nhưng phát ngôn của Bobby lần nữa gây tranh cãi, vấp phải sự phản đối của Army - fandom BTS.

Bobby rời YG cuối năm 2022, cùng iKON tiếp tục hoạt động tại công ty mới

Bobby trong chương trình Moneychord

Năm 2014, Bobby hợp tác với Masta Wu trong ca khúc Come Here. Ca khúc đề cập đến RM (khi đó mang nghệ danh Rap Monster) và BTS: "Họ gọi ta là quái vật chứ ta đâu có tự xưng. Các người sống trong những ô cửa kính sáng lóa như thế thì phải tốt hơn ở tầng hầm rồi. Nếu đem kĩ năng ra so với ngoại hình thì ta đây đã là Won Bin điển trai đứng trước kính chống đạn.” Khi ấy, BTS chỉ là nhóm nhạc tân binh đến từ công ty vô danh, trong khi Bobby là rapper nổi danh underground và chuẩn bị debut dưới trướng YG cùng iKON.

RM đáp trả Bobby trên sân khấu MAMA 2014

RM đã thẳng thừng đáp trả Bobby. Trong màn rap battle trên sân khấu MAMA 2014, RM đọc lại đoạn rap của Bobby và dùng lại câu: “Giơ tấm khiên của ngươi lên và học theo lối rap của ta đi, tên rapper tông điếc ạ.” Nói về Bobby, RM tuyên bố "không hề có cảm xúc tiêu cực", anh chàng cảm thấy thú vị hơn là thù ghét ác ý. Tuy nhiên, mối thâm thù giữa 2 nhà đã dấy lên từ đây. Việc Bobby "rap diss" RM và BTS vẫn bị các Army "ghim" trong hơn 1 thập kỷ.

Nhắc lại sự việc, Bobby "thêm dầu vào lửa" trên sóng Moneychord khi hé lộ lý do chọn diss BTS là vì sợ danh tiếng của nhóm nam nhà SM - EXO. “Hồi đó có chuyện kiểu như 'Sao tôi không đụng chạm vào EXO?' Câu trả lời thành thật lúc đó là vì tôi nghĩ mình sẽ ch** nếu chạm vào EXO... Tôi không thể có thêm kẻ thù được”. Năm 2014, EXO đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là nhóm nam gen 3 nổi tiếng nhất.

Fan BTS tỏ ra phẫn nộ khi biết rằng Bobby diss BTS chỉ vì EXO là một tên tuổi lớn vào năm 2014

Các EXO-L bất bình vì Bobby "ăn hiếp tân binh"

Phát ngôn của Bobby vấp phải sự phản đối kịch liệt từ cả Army lẫn các EXO-L. Fan BTS tỏ ra phẫn nộ vì biết rằng Bobby diss BTS chỉ vì EXO là một tên tuổi lớn vào năm 2014. Trong khi EXO-L bất bình do Bobby đã từng nghĩ đến việc diss EXO nếu nhóm là một tân binh không nổi tiếng. Đây không khác gì "ăn hiếp tân binh", không hề có sự tôn trọng các đồng nghiệp khi Bobby cũng định hướng trở thành thần tượng. Thậm chí, Bobby còn là hậu bối của BTS lẫn EXO, iKON ra mắt muộn hơn - vào tháng 9/2015.

Bobby làm dấy lên tranh cãi khắp MXH

Bobby làm dấy lên tranh cãi khắp MXH. Vụ việc 10 năm bị "đào" lại và mang về cho nam rapper không ít gạch đá. Bị Bobby "rap diss", tân binh BTS khi ấy đã phải đối diện với vô số bình luận tiêu cực. "Lúc đó... chúng tôi đang nỗ lực bò từ đáy vực lên bằng mọi giá. Mỗi ngày trôi qua đều nặng nề, mệt mỏi và bất lực. Thế mà vụ rap diss của Bobby lại xảy ra giữa lúc dầu sôi lửa bỏng như thế. Cảm giác như có thứ gì đó đang báo động một cách tuyệt vọng nhưng chúng tôi vẫn gắng gượng gồng gánh, để rồi có người bất ngờ dùng kim đâm thủng nó ngay trước thời điểm tôi nghĩ nó sắp nổ tung", RM miêu tả lại cảm xúc vào thời điểm ấy.

BTS đi lên từ số âm để đạt đến thành công hiện tại

"Vật đổi sao dời", BTS hiện tại đã bước đến vị thế số 1 Kpop, trong khi đó Bobby và iKON đối diện với vô số biến cố và sự nghiệp cầm chừng. Army sau 10 năm đã có thể vỗ ngực tự hào về thành công toàn cầu của BTS.