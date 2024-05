Nhóm nữ than thở vì gần 1 năm chưa được comeback: Bị HYBE bỏ quên do thành tích quá tệ?

Thời gian gần đây, màn đấu tố giữa "mẹ đẻ NewJeans" Min Hee Jin và HYBE đã gây xôn xao trên MXH. Dù ít nhiều bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này nhưng các idol trực thuộc HYBE cũng như công ty con đều được comeback đúng với lịch trình, có thể kể đến như BTS, SEVENTEEN, NewJeans, Zico... Những nhóm còn lại thì vẫn được hoạt động để quảng bá tên tuổi, chỉ trừ một nhóm nữ đó là fromis_9.

Mới đây, thành viên Chae Young của fromis_9 đã than thở trên 1 phiên live: "Tại sao chỉ có chúng tôi là phải đợi rất lâu mới được hoạt động ? Tại sao chỉ là fromis_9? Thật buồn quá". Được biết, màn tái xuất gần nhất của nhóm là vào tháng 6/2023, lý do gì mà khiến fromis_9 bị hoãn comeback lâu như vậy?

Thành viên Chae Young than thở vì quá lâu không được comeback

Được mệnh danh là "đứa con thất bại" của Mnet

Tương tự như đàn em ILLIT, fromis_9 là nhóm nhạc xuất thân từ 1 chương trình thực tế mang tên Idol School của đài Mnet vào năm 2017. Tới đầu tháng 1/2018, fromis_9 chính thức ra mắt với đội hình gồm 9 thành viên: Roh Ji Sun, Song Ha Young, Lee Sae Rom, Lee Chae Young, Lee Na Kyung, Park Ji Won, Lee Seo Yeon, Baek Ji Heon và Jang Gyu Ri.

fromis_9 được tạo ra từ 1 show thực tế

Tuy cùng là show sống còn do Mnet sản xuất nhưng Idol School lại có số phận vô cùng hẩm hiu, khép lại chỉ sau một mùa phát sóng, trái ngược hoàn toàn với thành công vang dội của series Produce. Do đó, màn ra mắt của fromis_9 cũng chẳng được khán giả mặn mà chú ý là bao. Nhóm thậm chí còn bị mệnh danh là "đứa con thất bại" của Mnet.

fromis_9 chỉ thực sự được công chúng để tâm khi scandal gian lận phiếu bầu trong những chương trình sống còn của Mnet nổ ra hồi tháng 11/2020. Trong phiên xét xử hồi tháng 6/2021, phía nhà sản xuất của Idol School thừa nhận đã thao túng phiếu bầu, đội hình debut của fromis_9 là sản phẩm qua dàn xếp, trong đó có 3 thí sinh được "đặc cách" tuyển thẳng, đồng nghĩa với việc có 3 cô gái vốn xứng đáng được debut nhưng lại bị cướp mất vị trí.

Lee Hae In khiến nhiều người xót xa khi rơi vào cảnh nạn nhân đáng thương: Bị tráo đổi vị trí từ hạng 1 thành 11, phải làm phục vụ quán cà phê mưu sinh

Do đó, fromis_9 vốn đã là một cái chẳng mấy được yêu mến, nay lại càng khiến công chúng có cái nhìn tiêu cực. Trước sự gay gắt của công chúng về scandal gian lận phiếu bầu này mà X1 vừa mới phát hành sản phẩm debut đã buộc phải tan rã. IZ*ONE cũng trải qua những ngày tháng hoạt động cuối cùng ngập trong "gạch đá". fromis_9 cũng bị chỉ trích không ít nhưng do tên tuổi mờ nhạt, không phải chịu sức ép quá lớn từ công chúng nên nhóm vẫn tiếp tục duy trì hoạt động.

Thành tích bết bát, muốn làm "đàn em BTS"

3 tháng sau vụ xét xử scandal tai tiếng, vào ngày 7/9/2021, fromis_9 đã dành được chiến thắng đầu tiên trên chương trình The Show với ca khúc Talk & Talk. Tính từ khi bước ra từ chương trình Idol School thì nhóm đã mất tới gần 4 năm mới chạm tay được vào chiếc cúp đầu tiên trong sự nghiệp của mình.

Thông thường các nhóm nhạc mất một thời gian dài để giành được cúp đầu tay như vậy sẽ được cư dân mạng dành tặng rất nhiều chúc mừng ấm áp vì sự bền bỉ và nỗ lực. Thế nhưng fromis_9 lại là một trường hợp ngoại lệ. Bởi ồn ào trước đó vừa mới lắng xuống chưa được bao lâu, nay lại có dịp để trồi lên, do đó thái độ ghét bỏ của Knet dành cho nhóm rất mạnh mẽ, bình luận toàn là những lời mỉa mai và chỉ trích, thậm chí còn đồng loạt yêu cầu nhóm phải tan rã.

Vừa có được chút thành tích nổi bật như vậy nhưng chưa đầy 1 tháng sau, fromis_9 lại rơi vào cảnh lao đao vì phát ngôn thiếu cẩn thận. Trên sóng chương trình TMI News, khi tập đoàn HYBE được nhắc tới, hai thành viên fromis_9 là Jang Gyu Ri và Lee Chae Young đã liên tục cảm thán: "Đó là công ty của tụi em đó. Công ty của bọn em ấn tượng lắm đúng không?", thậm chí còn gọi chủ tịch Bang Shi Hyuk là "Chủ tịch của chúng em".

Mất gần 4 năm mới được cầm cup show âm nhạc

Hai thành viên fromis_9 khiến Knet "chướng mắt" với pha bắt quàng làm họ với HYBE, câu kéo sự chú ý

Việc liên tục nhấn mạnh, thể hiện có mối liên quan với một công ty lớn như HYBE như vậy khiến Knet cho rằng những cô gái này đang... thấy người sang bắt quàng làm họ, muốn làm đàn em BTS. Dù rằng công ty chủ quản Pledis của nhóm đúng là công ty con trực thuộc HYBE nhưng Pledis hoạt động hoàn toàn độc lập, có nghĩa là fromis_9 không có liên quan gì để nhận quan hệ công ty của mình như thế. Hơn nữa CEO của họ phải là Han Sung Soo - CEO của Pledis, chứ chủ tịch Bang Shi Hyuk sao bỗng dưng lại bị lôi vào?

Đợt comeback gần nhất có thành tích quá tệ

So với các "đàn em" chung nhà mới ra mắt gần đây như NewJeans, ILLIT, TWS... fromis_9 dù đã ra mắt được 7 năm nhưng tên tuổi của nhóm vẫn vô cùng mờ nhạt trên bản đồ Kpop. Album gần nhất là Unlock my world chỉ bán được 200 nghìn bản, quá thấp so với 1 tiền bối trong khi các nhóm nhạc khác đã vươn lên con số triệu bản. Và tất nhiên, ca khúc chủ đề #menow bị lãng quên hoàn toàn trên các BXH nhạc số.

#menow MV - fromis_9

Nhiều người cho rằng vì fromis_9 có thành tích quá tệ như vậy, nhóm lại sắp hết hạn hợp đồng nên có lẽ công ty đang cho nhóm đóng băng hoạt động rồi kết thúc hợp đồng luôn. Tuy nhiên, như vậy thì có quá tàn nhẫn với fromis_9 không?

- Tính ra 200k bản album mà ở công ty nhỏ thì cũng không có thấp đâu nha. TEMPEST cả năm ngoái cũng bán có 280k bản. Cơ mà xui ở cái gia đình mà bố muốn các con đều phải top thì học sinh trung bình sao bố chấp nhận được. Lại chuẩn bị hết hợp đồng là disband (tan rã) thôi!

- Tính ra giờ nhóm nữ nhà HYBE thì nhóm này vocal đỉnh nhất mà lại kém nổi nhất.

- Cơ mà nhóm flop quá làm không ra tiền thì muốn comeback cũng khó, cũng qua thời gian vàng để có thể push cật lực rồi.

- Gian lận nên flop là đúng.

- Quên mất có nhóm này luôn á!