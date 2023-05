Ồn ào đạo Rosalía chưa dứt, "em gái BTS" lại bị tố học hỏi BLACKPINK nhưng lần này được bênh vực

Đầu tháng 5 vừa qua, LE SSERAFIM trở lại đường đua âm nhạc với album Unforgiven và MV chủ đề cùng tên. Gặt hái nhiều kỷ lục doanh thu mới và thành tích nhạc số ổn định, LE SSERAFIM là một trong những nhóm nhạc "ăn nên làm ra" nhất của HYBE hiện tại. Nhưng bên cạnh phản ứng tích cực dành cho màn comeback lần này, ồn ào đạo nhái vẫn bủa vây LE SSERAFIM.

LE SSERAFIM gặt hái nhiều thành công với album Unforgiven

Lùm xùm mượn ý tưởng Rosalía chưa dứt, mới đây nhiều video trên TikTok và bài đăng chỉ ra nhóm nhạc "em gái BTS" học hỏi vũ đạo, concept của BLACKPINK. Cụ thể, nhiều hình ảnh trong MV Unforgiven và sân khấu biểu diễn của LE SSERAFIM bị chỉ ra có nhiều sự tương đồng với BLACKPINK. Ví dụ như phân cảnh Sakura rút kiếm bị so với Lisa trong DDU-DU DDU-DU, dance break Unforgiven có động tác tay giống How You Like That hay động tác nằm đất của Eunchae giống Rosé - Boombayah đến 70%,... Tranh cãi này thu hút nhiều sự chú ý, nhưng khác với ồn ào đạo Rosalía, lần này LE SSERAFIM lại được dân tình bênh vực.

Loạt chi tiết trong Unforgiven bị so sánh với BLACKPINK

Sở dĩ, tranh cãi này dân tình lại bênh vực LE SSERAFIM bởi các chi tiết bị cáo buộc mượn ý tưởng từ BLACKPINK đều là những hình ảnh phổ biến, được nhiều nghệ sĩ áp dụng, không phải màu sắc biểu tượng của nhóm nhạc nữ YG. Do đó, việc đưa lên bàn cân so sánh hai nhóm nhạc với những hình ảnh quá phổ thông là khiên cưỡng và quy chụp. Bên cạnh đó, với các động tác vũ đạo, có sự tương đồng là do chỉ so sánh một khoảnh khắc. Khi xem đầy đủ vũ đạo, cách biên bài của hai nhóm có nhiều sự khác biệt.

Động tác dơ tay của Unforgiven

được biên đạo khác với BLACKPINK trong How You Like That

Eunchae nằm xuống trước, sau đó các thành viên bước 2 chân qua người nữ idol

Còn vũ đạo của Rosé trong Boombayah được các thành viên dàn hàng sẵn tạo ra khoảng trống để Rosé trườn người bò từ bên này bên này sang bên kia

Phản ứng của netizen:

- Không cần đọc bài viết hay bình luận, nhìn loạt ảnh này là biết cố tình bới móc xàm rồi.

- Cắt mỗi một cái ảnh thì lại chả giống. Xem hết vũ đạo thì chẳng có tí gì liên quan, được biên đạo khác nhau mà. Tỉnh táo lên xíu đi, vừa hát vừa nhảy thì khả năng về thể chất của con người có giới hạn, tay chân ai sinh ra cũng có nhiêu đó cử chỉ thôi, nhạc một năm ra bao nhiêu bài, đòi mỗi cái đều khác nhau 100% thì đâu ra??

- Động tác trùng ở Kpop tính ra cũng nhiều lắm, ví dụ như xoay đầu xoay tóc các thứ, đâu thể tính là đạo được?

- Cắt ảnh ra thì giống nhưng trên video không giống đâu. Mọi người tỉnh táo đừng để bị dắt mũi.

- Cũng tưởng là giống cho đến khi xem video thì thấy bình thường.

- Lấy một MV xong bới móc cắt ghép từng đoạn ra rồi kêu đạo, rảnh quá rồi đó.

- Mấy hình ảnh này phổ thông ai chả làm được mà cứ hở tí kêu mượn ý tưởng.