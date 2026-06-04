Đệ nhất mỹ nhân showbiz thế hệ mới đẹp như tượng tạc vẫn không hài lòng khán giả, lộ dấu vết hút mỡ gây sốc

Trong lứa nghệ sĩ mới, đây là mỹ nhân có nhan sắc nổi bật nhất.

Ngày 1/6, nhóm nhạc nữ Gen 5 MEOVV chính thức trở lại với ca khúc chủ đề Ddi Ro Ri, nằm trong mini album thứ hai Bite Now. Màn tái xuất của “gà cưng” nhà The Black Label nhanh chóng thu hút sự chú ý trên các diễn đàn Kpop khi sản phẩm mới liên tục lọt top thảo luận, kéo theo làn sóng bàn tán xoay quanh các thành viên. Trong đó, Anna, mỹ nhân người Nhật được xem là visual nổi bật nhất nhóm tiếp tục trở thành tâm điểm.

Anna được gọi là "Visual số 1 trong số các idol nữ hiện nay"

Anna trong concept mới nhất của nhóm MEOVV

Loạt ảnh teaser và sân khấu comeback của cô nhanh chóng lan truyền trên các diễn đàn Hàn Quốc. Thậm chí, một bài đăng với tiêu đề “Visual số 1 trong số các idol nữ hiện nay” đã thu hút hàng chục nghìn lượt xem cùng hàng trăm bình luận. Bên cạnh vô số lời khen dành cho nhan sắc hoàn mỹ như tượng tạc, nữ idol cũng vấp phải tranh cãi khi một số khán giả cho rằng cô vẫn chưa sở hữu sức hút sân khấu tương xứng với danh tiếng visual đang có.

Những tranh luận này không hoàn toàn mới. Từ trước đến nay, Anna thường xuyên được nhắc đến như trường hợp điển hình của một thần tượng sở hữu visual vượt trội nhưng vẫn cần thêm thời gian để chứng minh năng lực biểu diễn và khả năng làm chủ sân khấu.

Trong một số bức ảnh được chụp từ phía sau, cư dân mạng phát hiện dấu vết lạ xuất hiện ở vùng lưng của nữ idol

Giữa lúc các cuộc tranh luận về nhan sắc và sức hút chưa hạ nhiệt, một chi tiết khác liên quan đến Anna bất ngờ trở thành chủ đề nóng. Trong một số bức ảnh được chụp từ phía sau, cư dân mạng phát hiện dấu vết lạ xuất hiện ở vùng lưng của nữ idol.

Nhiều người cho rằng đây có thể là dấu hiệu liên quan đến các thủ thuật thẩm mỹ định hình cơ thể, trong đó có nghi vấn hút mỡ. Tuy nhiên, phía nghệ sĩ và công ty quản lý hiện chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về suy đoán này.

Những vết thương tương tự trên cơ thể Anna đã được người hâm mộ chỉ ra từ lâu

Điều khiến nhiều khán giả bất ngờ là Anna vốn đã nổi tiếng với thân hình mảnh mai từ những ngày đầu debut. Không ít lần, cô thậm chí bị nhận xét quá gầy khi xuất hiện trên sân khấu hoặc trong ảnh chưa qua chỉnh sửa. Chính vì vậy, giả thuyết về việc tiếp tục can thiệp thẩm mỹ để duy trì vóc dáng hoàn hảo càng khiến dư luận bàn tán.

Dù chưa có bất kỳ xác nhận chính thức nào, câu chuyện vẫn làm dấy lên những cuộc thảo luận về áp lực ngoại hình trong ngành công nghiệp thần tượng Hàn Quốc. Nhiều người bày tỏ sự xót xa khi cho rằng ngay cả những mỹ nhân được xem là hoàn hảo như Anna vẫn phải đối mặt với các tiêu chuẩn khắt khe về cân nặng và vóc dáng.

Nhiều người bày tỏ sự xót xa khi cho rằng ngay cả những mỹ nhân được xem là hoàn hảo như Anna vẫn phải đối mặt với các tiêu chuẩn khắt khe về cân nặng và vóc dáng

Trong môi trường Kpop, nơi ngoại hình luôn là yếu tố được soi xét kỹ lưỡng, việc duy trì hình thể gần như trở thành yêu cầu bắt buộc đối với các thần tượng. Điều này khiến không ít nghệ sĩ trẻ phải áp dụng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt hoặc tìm đến các phương pháp làm đẹp gây tranh cãi để đáp ứng kỳ vọng của công chúng.

Ngay từ khi MEOVV công bố đội hình debut dưới trướng The Black Label, Anna đã nhanh chóng được truyền thông Hàn Quốc lẫn quốc tế chú ý. Sinh năm 2005 tại tỉnh Toyama (Nhật Bản), tên thật Tanaka Anna, cô được xem là một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ idol nữ mới nhờ đường nét thanh tú, tỷ lệ gương mặt cân đối cùng khí chất sang trọng hiếm thấy ở một tân binh.

Anna gây chú ý với gương mặt đường nét thanh tú, tỷ lệ cân đối cùng khí chất sang trọng hiếm thấy ở một tân binh

Trước khi đặt chân đến Hàn Quốc, Anna đã có gần một thập kỷ hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tại Nhật Bản. Cô bắt đầu công việc từ năm 9 tuổi, từng giành ngôi Á quân cuộc thi Mezzo Piano năm 2019 và trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí tuổi teen nổi tiếng Seventeen Japan. Bên cạnh thời trang, Anna còn tham gia diễn xuất trong một số dự án như Blue SP-School Police hay Koi no Yamai to Yarougumi 2.

Năm 2023 đánh dấu bước ngoặt lớn khi Anna được The Black Label phát hiện thông qua mạng xã hội. Sau thời gian đào tạo, cô chính thức ra mắt cùng MEOVV vào tháng 9/2024 với đĩa đơn Meow. Từ đó đến nay, Anna liên tục được nhắc đến như một trong những visual nổi bật nhất của Kpop thế hệ thứ 5.

Anna là biểu tượng nhan sắc thế hệ mới của Kpop

Sở hữu đôi mắt lớn, sống mũi cao thanh thoát cùng gương mặt nhỏ nhắn chuẩn tỷ lệ vàng, Anna thường xuyên được cư dân mạng đặt cạnh nhiều “tường thành nhan sắc” Kpop. Không ít ý kiến nhận xét cô là sự kết hợp giữa vẻ đẹp trong trẻo của Tzuyu (TWICE) và nét sang trọng mang hơi hướng diễn viên Hàn Quốc. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện thời trang hay sân khấu âm nhạc, nữ idol đều tạo nên những chủ đề thảo luận lớn trên mạng xã hội.

Song hành cùng danh hiệu “biểu tượng nhan sắc thế hệ mới” là áp lực ngày càng lớn về năng lực chuyên môn và hình ảnh cá nhân

Hiện tại, Anna vẫn là một trong những thành viên được chú ý nhất của MEOVV. Tuy nhiên, song hành cùng danh hiệu “biểu tượng nhan sắc thế hệ mới” là áp lực ngày càng lớn về năng lực chuyên môn và hình ảnh cá nhân. Sau những tranh cãi liên quan đến khả năng trình diễn trong quá khứ, cùng các đồn đoán mới xoay quanh ngoại hình, nữ idol sinh năm 2005 đang đứng trước bài toán quen thuộc của nhiều thần tượng Kpop: làm sao để chứng minh bản thân không chỉ nổi tiếng vì nhan sắc.

Nhan sắc bất chấp cam thường, toả sáng ở trên sân khấu lẫn đời thường của Anna:

Với nền tảng visual được đánh giá thuộc hàng nổi bật nhất thế hệ mới, Anna vẫn được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát triển thành một biểu tượng thời trang và sắc đẹp của Kpop trong tương lai. Tuy nhiên, để chinh phục hoàn toàn công chúng, nữ idol có lẽ cần nhiều hơn những lời khen dành cho ngoại hình, mà còn là những dấu ấn rõ nét về tài năng và sức hút trên sân khấu.

Ảnh: X