Thất vọng với ca khúc World Cup của Lisa, khán giả toàn cầu đồng loạt tìm đến Jung Kook

Ca khúc Dreamers của Jung Kook phát hành cách đây 4 năm bất ngờ viral trở lại trên MXH.

Thời gian gần đây, ca khúc Dreamers của Jung Kook bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội khi không khí FIFA World Cup 2026 đang đến gần. Dù ra mắt cách đây 4 năm, sản phẩm âm nhạc này bỗng chốc trở thành xu hướng thịnh hành trên TikTok và ghi nhận lượng stream tăng trưởng mạnh.

Dreamers là một trong những ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Bài hát do Jung Kook thể hiện cùng ca sĩ người Qatar Fahad Al Kubaisi. Được phát hành vào ngày 20 tháng 11 năm 2022, đúng ngày khai mạc giải đấu, tác phẩm mang thông điệp mạnh mẽ về niềm đam mê, sự kiên định và hành trình biến ước mơ thành hiện thực. Nội dung bài hát hướng tới những người mộng mơ, đại diện cho tinh thần thi đấu quả cảm của các cầu thủ và sự đoàn kết của người hâm mộ túc cầu trên toàn thế giới.

Dreamers - Jung Kook (BTS)

Vài ngày qua, trên mạng xã hội và các nền tảng nghe nhạc trực tuyến ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ về lượt nghe của ca khúc này. Đặc biệt trên nền tảng TikTok, âm thanh của Dreamers có lượng sử dụng tăng vọt. Giai điệu này liên tục được người dùng ghép làm nhạc nền trong hàng loạt video highlight bóng đá, thu hút lượng tương tác khổng lồ.

Trên YouTube, MV Dreamers đã chính thức vượt mốc 451 triệu lượt xem. MV cũng nhận thêm được nhiều lượt yêu thích khi hiện tại đã đạt 6,4 triệu lượt. Hiện tại nhiều người hâm mộ của Jung Kook cũng đang tích cực ủng hộ để MV nhanh chóng đạt mốc 500 triệu view. Nhiều khán giả để lại bình luận chia sẻ rằng, dù nhiều năm đã trôi qua, bài hát vẫn truyền tải trọn vẹn cảm xúc hào hùng và khơi gợi không khí sôi động đặc trưng của sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Dreamers của Jung Kook viral trở lại

Nguyên nhân chính dẫn đến sự lan truyền trở lại của Dreamers xuất phát từ việc FIFA lần lượt công bố các ca khúc mới cho World Cup 2026. Bên cạnh bài hát chủ đề Dai Dai của Shakira, các ca khúc chính thức khác thuộc dự án âm nhạc lần này đều nhận về phản ứng trái chiều. Cụ thể, Lighter do Jelly Roll và Carín León thể hiện đang gây tranh cãi lớn và bị nhiều người hâm mộ đánh giá là ca khúc tệ nhất từ trước đến nay. Tác phẩm bị chê vì nhịp điệu thiếu năng lượng, không có phân đoạn cao trào bùng nổ. Trong khi đó, Desire của Robbie Williams và Nicole Scherzinger lại bị khán giả gọi là một trong những bài hát World Cup sến nhất lịch sử.

Ca khúc Goals do Lisa, Anitta và REMA thể hiện là đề tài được bàn tán nhiều nhất, khi nhận về ý kiến phản đối từ cộng đồng mạng. Nhiều người hâm mộ K-pop và khán giả thể thao cho biết rằng Goals cũng như chuỗi ca khúc mới thiên quá nhiều về thể loại nhạc pop thị trường, đánh mất tinh thần cuồng nhiệt cần có của một giải đấu toàn cầu. Với Goals, khán giả nhận xét nội dung tập trung nhiều vào các chủ đề cá nhân thay vì tôn vinh văn hóa bản địa, sự đoàn kết và tinh thần thể thao như các bản hit trong các thời kỳ World Cup khác.

Ca khúc Goals do Lisa, Anitta và REMA thể hiện nhận về nhiều ý kiến trái chiều là nguyên nhân người hâm mộ toàn cầu tìm lại ca khúc củ Jung Kook

Ngay sau khi Goals lên sóng, mạng xã hội X và TikTok tràn ngập các bài đăng phân tích và so sánh loạt ca khúc năm nay với Dreamers. Sự thất vọng đối với dự án âm nhạc mới đã thúc đẩy khán giả đồng loạt tìm nghe lại bài hát của Jung Kook. Từ khóa Bring Jung Kook back lập tức lọt top thịnh hành trên X. Kèm theo đó là hàng loạt bài đăng yêu cầu FIFA đưa Jung Kook trở lại biểu diễn, đồng thời công nhận Dreamers là một trong những bài hát FIFA hay nhất từ trước đến nay.

Cơn sốt "Bring Jung Kook back" cũng làm gợi nhớ lại màn trình diễn của nam ca sĩ tại Qatar năm 2022

Cơn sốt "Bring Jung Kook back " cũng làm gợi nhớ lại màn trình diễn của nam ca sĩ tại Qatar năm 2022. Nhiều video ghi lại màn trình diễn của nam thần tượng tại lễ khai mạc diễn ra tại Qatar 4 năm trước cũng được đăng tải trở lại. Những vidoe này cũng được bàn tán nhiều hơn khi FIFA đã chính thức xác nhận BTS cùng Shakira và Madonna sẽ là những nghệ sĩ biểu diễn tại sân khấu haft -time show đầu tiên của giả đấu này trong trận chung kết sẽ diễn ra vào tháng 7 tới đây.

Bên cạnh đó, những động thái úp mở mới đây của FIFA về danh sách nghệ sĩ chưa lộ diện trong album nhạc hội cũng thu hút sự chú ý. Điều này làm dấy lên nhiều đồn đoán về việc Jung Kook cùng BTS có thể đang nắm giữ một ca khúc chưa được phát hành trong dự án âm nhạc World Cup lần này.

BTS sẽ biểu diễn tại haft -time show trong trận chung kết World Cup 2026

Sự trở lại bùng nổ của Dreamers không chỉ là minh chứng cho sức sống bền bỉ của ca khúc mà còn khẳng định tầm ảnh hưởng sâu rộng của Jung Kook trên bản đồ âm nhạc thể thao thế giới. Hiện tại, người hâm mộ toàn cầu đang rất chờ đợi về sự xuất hiện của Jung Kook cùng BTS tại màn trình diễn trong trận chung kết sắp tới đây.

Ảnh: X