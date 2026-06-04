Người giúp Tóc Tiên trả lời "người còn thương em không": Từng làm tài xế công nghệ, có cả loạt nhạc đám cưới triệu view

Đảm nhận vai trò sáng tác cho ca khúc mới của Tóc Tiên, nam nhạc sĩ này từng gây chú ý với loạt bản nhạc triệu view và hành trình theo đuổi âm nhạc không hề dễ dàng.

Nhạc sĩ sáng tác ca khúc mới của Tóc Tiên từng làm tài xế công nghệ

Trưa ngày 3/6, Tóc Tiên đã đăng tải poster của ca khúc người còn thương em không, đồng thời tiết lộ nhạc sĩ và nhà sản xuất ca khúc này. Theo thông tin Tóc Tiên đăng tải, tác giả và nhà sản xuất của ca khúc người còn thương em không chính là nhạc sĩ Huỳnh Văn. Ngoài ra, phần credit của ca khúc cũng tiết lộ lời bài hát có sử dụng chất liệu từ bài thơ Buông của Minh Dự. Ngay lập tức, thông tin này nhanh chóng khiến nhiều khán giả tò mò về Huỳnh Văn - nhạc sĩ đứng sau sản phẩm đang được mong chờ của Tóc Tiên.

Poster của ca khúc người còn thương em không của Tóc Tiên

Huỳnh Văn tên đầy đủ là Lê Trương Huỳnh Văn, sinh năm 2000 tại Cà Mau. Không xuất thân từ trường lớp nghệ thuật chuyên nghiệp, anh đến với âm nhạc bằng niềm đam mê và quá trình tự học kéo dài nhiều năm.

Nam nhạc sĩ bắt đầu tập sáng tác từ năm 2015. Thời gian đầu, anh chủ yếu viết rap để thỏa sở thích cá nhân. Đến năm 2019, sau thời gian tìm hiểu về hòa âm, sáng tác và sản xuất âm nhạc, Huỳnh Văn mới bắt đầu hoàn thiện những ca khúc đầu tiên một cách nghiêm túc.

Huỳnh Văn tên đầy đủ là Lê Trương Huỳnh Văn, sinh năm 2000 tại Cà Mau

Con đường theo đuổi nghệ thuật của chàng trai quê Cà Mau không hề dễ dàng. Trước khi được biết đến, Huỳnh Văn từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống như phục vụ quán ăn, lao động tự do và chạy xe ôm công nghệ. Có những giai đoạn anh phải làm việc từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày để kiếm tiền đầu tư cho âm nhạc.

Nam nhạc sĩ từng chia sẻ áp lực tài chính và gánh nặng mưu sinh khiến anh nhiều lần nghĩ đến việc từ bỏ đam mê. Tuy nhiên, sự động viên từ gia đình và bạn bè đã giúp anh tiếp tục theo đuổi con đường mình lựa chọn. Sau khi cuộc sống dần ổn định hơn, Huỳnh Văn quyết định dành toàn bộ thời gian cho âm nhạc.

Trước khi được biết đến, Huỳnh Văn từng làm nhiều công việc khác nhau để trang trải cuộc sống như phục vụ quán ăn, lao động tự do và chạy xe ôm công nghệ

Đáng chú ý, trước khi phát hành những sản phẩm đầu tiên, anh chỉ từng tham gia một khóa học piano ngắn hạn. Phần lớn kiến thức về sáng tác và sản xuất đều được tích lũy thông qua quá trình tự học và làm nghề.

Chủ nhân loạt ca khúc triệu view

Tên tuổi Huỳnh Văn được đông đảo khán giả biết đến sau thành công của Nhìn Em Vu Quy. Đây cũng là ca khúc đầu tiên được anh phát hành chính thức và tạo hiệu ứng mạnh mẽ trên TikTok. Theo chia sẻ của nam nhạc sĩ, bài hát ban đầu được viết theo đơn đặt hàng từ một khách hàng cách đây nhiều năm. Sau khi biết dự án không được triển khai, anh quyết định mua lại và phát triển thành sản phẩm của riêng mình.

Nhìn Em Vu Quy - Huỳnh Văn

Điểm nhấn giúp Nhìn Em Vu Quy trở nên viral đến từ đoạn điệp khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ kết hợp cùng phần phối khí hiện đại, tạo nên màu sắc vừa gần gũi vừa bắt tai. Đoạn nhạc "ừ giờ chẳng còn bên nhau, gửi nhau câu chào mà lòng đau biết bao... " nhanh chóng trở thành xu hướng trên TikTok, xuất hiện trong hàng loạt video về tình yêu và đám cưới. Chính Huỳnh Văn cũng thừa nhận anh không ngờ phần giai điệu được viết thêm một cách ngẫu hứng lại trở thành điểm nhấn giúp bài hát lan tỏa mạnh mẽ đến vậy.

Sau thành công của Nhìn Em Vu Quy , Huỳnh Văn tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều sáng tác mang màu sắc tình cảm, gần gũi với khán giả đại chúng như Lưu Số Em Đi, Cẩm Tú Cầu và Cô Phòng. Những ca khúc này đều được nhiều khán giả yêu thích và ghi nhận nhiều thành tích khả quan trên thị trường.

Huỳnh Văn là tên tuổi đứng sau nhiều bản hit triệu view thường được dùng trong đám cưới

Trong đó, Lưu Số Em Đi từng tạo hiệu ứng lan truyền mạnh trên TikTok với câu hát "Lưu số em đi, khi nào má có cần con dâu thì gọi cho em", xuất hiện trong hàng loạt video về tình yêu và đám cưới. Ca khúc cũng góp phần đưa tên tuổi Huỳnh Văn đến gần hơn với khán giả trẻ sau thành công của Nhìn Em Vu Quy . Ngoài ra, anh còn có một số ca khúc nổi bật như Bố Vợ Chất Chơi đạt hơn 7 triệu lượt xem trên YouTube, cùng nhiều sáng tác khác như Khoan Thai, Vợ Tương Lai Của Anh,...

Bên cạnh những sản phẩm do chính mình thể hiện, Huỳnh Văn còn được biết đến với vai trò nhạc sĩ đứng sau nhiều ca khúc của các nghệ sĩ khác. Cô Phòng do Hồ Quang Hiếu thể hiện từng nhận được sự quan tâm từ khán giả yêu nhạc nhờ giai điệu bắt tai và ca từ giàu cảm xúc. Đến nay MV ca khúc Cô Phòng cũng đã nhận được hơn 34 triệu views trên YouTube. Huỳnh Văn còn là người đứng sau nhiều bản hit của Hà Nhi như Đừng Kéo Đôi Chân Em Lại, Khước Từ,...

Việc liên tục sở hữu những sản phẩm đạt hàng triệu lượt nghe và được nhiều nghệ sĩ lựa chọn cho thấy khả năng sáng tác đa dạng của Huỳnh Văn

Việc liên tục sở hữu những sản phẩm đạt hàng triệu lượt nghe và được nhiều nghệ sĩ lựa chọn cho thấy khả năng sáng tác đa dạng của nhạc sĩ sinh năm 2000. Tính đến nay, Huỳnh Văn cho biết anh đã sở hữu hơn 60 sáng tác. Việc xuất hiện trong phần credit của người còn thương em không với vai trò nhạc sĩ và Music Producer được xem là cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nam nhạc sĩ quê Cà Mau. Tối ngày 5/6, lúc 20 giờ, MV người còn thương em không sẽ chính thức được ra mắt. Hiện tại, đông đảo khán giả đang vô cùng mon chờ ca khúc mới của Tóc Tiên do Huỳnh Văn sáng tác.

Ảnh: FB