Hết thời như ngôi sao này ai cũng muốn: Làm show miễn phí cho 10 nghìn người, bị cấm sóng không cần quan tâm

Đây chính xác là nghệ sĩ làm nghệ thuật khi không còn vướng bận về chuyện tiền bạc.

Sau gần một thập kỷ vắng bóng khỏi các hoạt động giao lưu chính thức với người hâm mộ, T.O.P bất ngờ công bố màn tái xuất quy mô lớn tại Nhật Bản. Điều đáng nói là giữa thời điểm album mới không đạt thành tích thương mại như kỳ vọng, liên tiếp vướng tranh cãi kiểm duyệt, nam rapper vẫn sẵn sàng bỏ ra số tiền lên đến hàng triệu USD để tổ chức một sự kiện miễn phí cho fan. Một nghệ sĩ từng ở trên đỉnh cao Kpop, từng rơi xuống đáy vực vì scandal và giờ đây lựa chọn con đường độc lập, dường như không còn đặt nặng những thước đo thành công quen thuộc của ngành giải trí.

T.O.P sẽ tổ chức fan meeting tại Nhật Bản vào lúc 18h ngày 9/7 tới tại PIA Arena MM, Yokohama

Theo thông báo từ công ty quản lý TOPSPOT PICTURES, T.O.P sẽ tổ chức fan meeting tại Nhật Bản vào lúc 18h ngày 9/7 tới tại PIA Arena MM, Yokohama. Đây là sự kiện giao lưu chính thức đầu tiên của nam nghệ sĩ sau 10 năm vắng bóng, dự kiến thu hút khoảng 10.000 người hâm mộ.

Để tri ân những khán giả đã đồng hành cùng mình trong suốt quãng thời gian khó khăn, T.O.P quyết định áp dụng hình thức đặc biệt khi miễn phí toàn bộ vé ngồi dành cho các thành viên sở hữu thẻ membership trả phí của fanclub. Theo thông tin được công bố, nam rapper tự chi trả khoản kinh phí từ 800.000 USD đến 1 triệu USD để bao gồm toàn bộ chi phí thuê địa điểm, dàn dựng sân khấu, hệ thống âm thanh, ánh sáng, an ninh và các phần quà dành cho người tham dự.

Cổng đăng ký vé ưu tiên dành cho hội viên sẽ chính thức mở từ ngày 5/6 thông qua fanclub chính thức tại Nhật Bản.

T.O.P sẵn sàng bỏ tiền túi để mang đến một buổi gặp gỡ miễn phí cho khoảng 10.000 khán giả

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý trong cộng đồng người hâm mộ. Bởi trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ lựa chọn các hình thức fan meeting thương mại hóa nhằm tối đa hóa doanh thu, T.O.P lại đi theo hướng ngược lại khi sẵn sàng bỏ tiền túi để mang đến một buổi gặp gỡ miễn phí cho khoảng 10.000 khán giả.

Động thái này diễn ra không lâu sau khi nam rapper chính thức trở lại đường đua âm nhạc với album ANOTHER DIMENSION phát hành ngày 3/4. Đây là album solo đánh dấu màn tái xuất của T.O.P sau 13 năm. Trong ngày đầu tiên, sản phẩm thu về khoảng 1,47 triệu lượt stream trên Spotify. Tuy nhiên, xét về mặt thương mại, thành tích của album lại không thực sự khả quan.

T.O.P hiện tại

Theo các số liệu được công bố, ANOTHER DIMENSION chỉ bán được khoảng 57.000 bản trong tuần đầu phát hành. Thậm chí có thời điểm doanh số theo ngày giảm xuống chỉ còn 458 bản, một con số khá khiêm tốn nếu so với vị thế của một nghệ sĩ từng nằm trong nhóm nhạc nam quyền lực nhất lịch sử Kpop.

Không chỉ đối mặt với những con số bán hàng gây tranh luận, album mới của T.O.P còn gặp trở ngại từ hệ thống truyền hình quốc gia Hàn Quốc.

Korean Broadcasting System (KBS) đã đưa ra quyết định cấm phát sóng 7 trong tổng số 11 ca khúc thuộc album ANOTHER DIMENSION . Nhà đài cho biết nguyên nhân xuất phát từ các yếu tố như ca từ bị đánh giá phản cảm, mang tính quảng cáo quá mức và đặc biệt là những nội dung có thể tạo ảnh hưởng tiêu cực liên quan đến chất kích thích.

Korean Broadcasting System (KBS) đã đưa ra quyết định cấm phát sóng 7 trong tổng số 11 ca khúc thuộc album ANOTHER DIMENSION

Tuy nhiên, phản ứng của T.O.P trước quyết định này lại khiến nhiều người bất ngờ. Thay vì chỉnh sửa ca từ hoặc thực hiện các thay đổi cần thiết để được cấp phép phát sóng, nam rapper tuyên bố sẽ giữ nguyên toàn bộ nội dung album. Anh khẳng định sản phẩm đã hoàn thiện đúng với ý đồ nghệ thuật và không cần bất kỳ sự can thiệp nào từ bên ngoài.

Điều đó đồng nghĩa với việc T.O.P chấp nhận việc không thể quảng bá sản phẩm trên các chương trình truyền hình lớn tại Hàn Quốc. Sau nhiều năm biến mất khỏi ngành giải trí, nam nghệ sĩ dường như không còn quá bận tâm đến việc phải xuất hiện trên sóng quốc gia để duy trì sức nóng như thời kỳ còn hoạt động trong hệ thống idol truyền thống.

Thực tế, ANOTHER DIMENSION cũng không được tạo ra như một sản phẩm hướng tới số đông. Album mang nặng tính tự sự, xoay quanh những biến cố kéo dài suốt nhiều năm trong cuộc đời T.O.P. Từ những khủng hoảng cá nhân, cảm xúc dành cho người hâm mộ cho đến các tham chiếu liên quan đến BIGBANG đều được nam rapper đưa vào sản phẩm mới.

T.O.P không còn cố gồng mình để làm 1 thần tượng Kpop

Đây là lựa chọn thiên về trải nghiệm cá nhân và thử nghiệm nghệ thuật hơn là công thức làm nhạc đại chúng quen thuộc. Chính điều đó cũng phản ánh rõ định hướng mà T.O.P đang theo đuổi sau khi rời khỏi hệ thống thần tượng Kpop. T.O.P tên thật là Choi Seung-hyun, sinh năm 1987, T.O.P từng được xem là một trong những rapper biểu tượng của Kpop. Với vai trò thành viên BIGBANG, anh góp phần xây dựng nên một trong những nhóm nhạc nam có tầm ảnh hưởng lớn nhất lịch sử làn sóng Hallyu.

Không chỉ thành công trong âm nhạc, T.O.P còn được đánh giá cao với tư cách diễn viên, nhà sưu tầm nghệ thuật và biểu tượng thời trang. Cùng BIGBANG, anh tạo dựng hình ảnh của một thế hệ thần tượng có sức ảnh hưởng vượt khỏi phạm vi ngành công nghiệp âm nhạc Hàn Quốc.

Giai đoạn từ năm 2008 đến 2017 được xem là thời kỳ hoàng kim của T.O.P

Giai đoạn từ năm 2008 đến 2017 được xem là thời kỳ hoàng kim của T.O.P. Hàng loạt bản hit cùng BIGBANG liên tục thống trị các bảng xếp hạng trong nước lẫn quốc tế. Ở mảng solo, những ca khúc như Doom Dada hay Turn It Up giúp anh xây dựng phong cách rap trầm đặc trưng, khác biệt so với phần lớn nghệ sĩ cùng thời.

Song song đó, sự nghiệp diễn xuất cũng phát triển mạnh mẽ thông qua các tác phẩm như IRIS , 71: Into the Fire hay Tazza: The Hidden Card . T.O.P từng được xem là một trong những thần tượng hiếm hoi thành công ở cả âm nhạc lẫn điện ảnh.

Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp nam nghệ sĩ xảy ra vào năm 2017. Scandal sử dụng chất cấm trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự đã khiến hình ảnh của T.O.P sụp đổ gần như hoàn toàn tại Hàn Quốc. Vụ việc kéo theo làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng, đồng thời đẩy nam rapper vào một cuộc khủng hoảng cá nhân nghiêm trọng.

Sau đó, T.O.P phải nhập viện vì sử dụng quá liều thuốc an thần. Từ vị thế một trong những ngôi sao lớn nhất Kpop, anh gần như biến mất khỏi làng giải trí suốt nhiều năm.

Sau khi góp giọng trong ca khúc Still Life phát hành năm 2022, T.O.P rời nhóm

Những biến cố liên tiếp cũng ảnh hưởng trực tiếp đến mối quan hệ giữa T.O.P và BIGBANG. Sau khi góp giọng trong ca khúc Still Life phát hành năm 2022, nam rapper không còn xuất hiện cùng nhóm. Đến năm 2023, anh chính thức rời YG Entertainment và tự mình xác nhận việc không còn là thành viên BIGBANG.

T.O.P từng thừa nhận cảm giác tội lỗi khi scandal cá nhân ảnh hưởng đến hình ảnh tập thể. Chính vì vậy, anh lựa chọn tách mình khỏi nhóm thay vì tiếp tục gắn bó như trước. Kể từ đó, nam rapper ngày càng xa rời hình ảnh idol đại chúng. Không còn chạy theo bảng xếp hạng, doanh số hay các chương trình truyền hình, T.O.P chuyển hướng sang con đường nghệ sĩ độc lập với những lựa chọn mang đậm dấu ấn cá nhân.

Năm 2026, BIGBANG tiếp tục hoạt động với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung

Năm 2026, BIGBANG tiếp tục hoạt động với đội hình ba thành viên gồm G-Dragon, Taeyang và Daesung. Bộ ba được kỳ vọng sẽ tạo nên màn tái hợp đáng chú ý trong thời gian tới. Dù nhiều người hâm mộ vẫn mong chờ ngày T.O.P trở lại đội hình cũ, khả năng đó hiện được đánh giá là rất thấp.

Với T.O.P, hành trình của một nghệ sĩ mang bản sắc riêng có lẽ mới chỉ bắt đầu bước sang chương tiếp theo

Nhìn tổng thể, T.O.P có thể không còn sở hữu ánh hào quang của giai đoạn đỉnh cao. Doanh số không còn bùng nổ, truyền thông cũng không còn săn đón như trước. Nhưng đổi lại, anh đang có được điều mà không phải nghệ sĩ nào cũng sẵn sàng lựa chọn: tự do tuyệt đối trong sáng tạo. Một thần tượng Kpop có thể đã đi qua thời kỳ huy hoàng nhất. Thế nhưng với T.O.P, hành trình của một nghệ sĩ mang bản sắc riêng có lẽ mới chỉ bắt đầu bước sang chương tiếp theo.

Ảnh: WWD/NVCC