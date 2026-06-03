Tùng Dương khen Sơn Tùng, nói thẳng "các cháu Sky nhí hỗn"

Động thái của Tùng Dương gây xôn xao.

Ngày 2/6, ca sĩ Tùng Dương bất ngờ có những chia sẻ liên quan đến việc sử dụng hình ảnh chim Lạc trong các sản phẩm âm nhạc. Động thái của nam ca sĩ nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi diễn ra đúng thời điểm hình ảnh chim Lạc xuất hiện trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP đang trở thành chủ đề gây tranh luận trên mạng xã hội.

Bài đăng ngày 2/6 của Tùng Dương

Cụ thể, trên trang cá nhân, Tùng Dương đăng tải bài viết nhắc lại MV Cánh Chim Phượng Hoàng được phát hành từ hơn 2 năm trước. Nam ca sĩ cho biết anh và ê-kíp đã đưa những biểu tượng văn hóa như chim Lạc, trống đồng hay phượng hoàng vào sản phẩm âm nhạc như một phần trong thế giới nghệ thuật mà mình theo đuổi. Tùng Dương chia sẻ niềm cảm hứng dành cho văn hóa Việt Nam và văn hóa Á Đông luôn hiện hữu trong nhiều dự án nghệ thuật của anh. Theo nam ca sĩ, việc khai thác các biểu tượng truyền thống không xuất phát từ xu hướng mà đến từ mong muốn khám phá, gìn giữ và tái hiện những giá trị văn hóa bằng góc nhìn đương đại.

Đáng chú ý, Tùng Dương nhấn mạnh anh cảm thấy hạnh phúc khi ngày càng có nhiều nghệ sĩ hướng về các giá trị văn hóa dân tộc. Với nam ca sĩ, điều đáng quý không nằm ở việc ai khai thác trước mà là việc những giá trị ấy đang được lan tỏa mạnh mẽ hơn trong đời sống nghệ thuật hiện nay.

Bình luận thẳng thắn của Tùng Dương

Tuy nhiên, bài đăng này nhanh chóng tạo nên nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng và fan Sơn Tùng cho rằng Tùng Dương đang "mượn" sự chú ý từ những tranh cãi xoay quanh hình ảnh chim Lạc trong MV Come My Way của Sơn Tùng để nhắc lại sản phẩm cũ của mình. Trước các bình luận tiêu cực, sáng 3/6, Tùng Dương đã trực tiếp phản hồi dưới bài đăng bằng giọng điệu thẳng thắn. Nam ca sĩ viết: “Các cháu Sky nhí hỗn ghê! Đọc kỹ nhé không tay nhanh hơn não! Chú đang khen ST của các cháu đấy! Chú mừng vì ngày càng nhiều ekip dùng các biểu tượng VH của VN trong MV hay sử dụng chất liệu âm nhạc dân gian như ekip SOOBIN… tất cả đều rất đáng khen và tích cực! Thân ái!!! Nói 1 lần k nói lại”.

Phát ngôn này ngay lập tức gây chú ý bởi lần đầu tiên Tùng Dương trực tiếp đề cập đến phản ứng của một bộ phận người hâm mộ Sơn Tùng. Đồng thời, nam ca sĩ cũng khẳng định rõ quan điểm của mình: anh không chỉ không chỉ trích mà còn ghi nhận những nỗ lực đưa văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm đại chúng của Sơn Tùng cũng như nhiều nghệ sĩ trẻ khác. Trong bình luận, Tùng Dương còn nhắc đến SOOBIN như một ví dụ về nghệ sĩ khai thác chất liệu dân gian trong âm nhạc.

Bài đăng của Tùng Dương bị nhiều người hiểu lầm

Thực tế, Tùng Dương khích lệ Sơn Tùng trong việc mang chất liệu văn hóa vào sản phẩm

Động thái thẳng thừng của nam divo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Nhiều khán giả cho rằng bài đăng ban đầu của Tùng Dương đã bị hiểu theo hướng tiêu cực, trong khi nội dung thực chất mang tính chia sẻ và khích lệ những sản phẩm khai thác yếu tố văn hóa dân tộc.

Ở vị thế một trong những giọng ca hàng đầu của nhạc Việt, việc Tùng Dương công khai ghi nhận những đóng góp của Sơn Tùng trong việc đưa các biểu tượng văn hóa Việt Nam vào sản phẩm âm nhạc được xem là động thái đáng chú ý. Tuy nhiên, phản ứng gay gắt từ một bộ phận người hâm mộ đã khiến câu chuyện nhanh chóng bị đẩy theo hướng căng thẳng.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Tùng Dương dành sự công nhận cho đàn em. Sau Đại lễ Quốc khánh 2/9 năm 2025, hình ảnh Sơn Tùng M-TP diện trang phục mang màu sắc cờ đỏ sao vàng đã nhận được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Khi đó, nam ca sĩ còn sử dụng ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình phiên bản do Tùng Dương thể hiện cùng nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm nhạc nền cho bài đăng.

Tùng Dương từng chia sẻ ảnh Sơn Tùng dùng ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình vào Đại lễ 2/9, đồng thời ghi nhận vị thế đàn em

Sau sự việc, Tùng Dương đã đăng tải bài viết cảm ơn Sơn Tùng, đồng thời dành cho đàn em những lời nhận xét hiếm hoi. Nam ca sĩ chia sẻ lại khoảnh khắc từng trao giải Cống hiến cho Sơn Tùng và nhắc đến những tương tác giữa hai người trong nhiều năm qua. Đặc biệt, phát biểu “Từ đó tới giờ Sơn Tùng vẫn luôn là cái tên hot nhất và chưa ai thay thế” từng gây chú ý mạnh mẽ bởi xuất phát từ một nghệ sĩ vốn nổi tiếng kỹ tính trong việc đánh giá chuyên môn và vị thế nghệ sĩ. Mối quan hệ giữa Tùng Dương và Sơn Tùng không hề căng thẳng như một số suy đoán trên mạng xã hội. Ngược lại, nam divo nhiều lần khẳng định sự ghi nhận dành cho những nỗ lực của thế hệ nghệ sĩ trẻ trong việc đưa văn hóa Việt Nam vào các sản phẩm âm nhạc đại chúng, đồng thời không ngần ngại lên tiếng khi cho rằng phát ngôn của mình bị hiểu sai.

Tùng Dương chưa bao giờ ngại ngần trong việc công khai tán dương Sơn Tùng

Ảnh: FBNV/cap màn hình