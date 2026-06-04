Công chúa showbiz bị chê hết thời, kỹ năng sa sút: Giàu đến mức mua đảo riêng ở cho bình yên, cả đời vướng thị phi

Càng nổi tiếng, mỹ nhân này càng vướng nhiều thị phi.

Mới đây, Trương Thiều Hàm trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc sau màn biểu diễn tại một concert tổng hợp diễn ra ở Thẩm Dương. Nữ ca sĩ bị nhiều khán giả nhận xét hát chênh phô, lệch tông ngay từ những câu đầu tiên của bản hit kinh điển Âu Nhược Lạp. Nhiều đoạn clip ghi lại phần trình diễn nhanh chóng lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội. Không ít cư dân mạng thẳng thắn nhận xét giọng hát của Trương Thiều Hàm nghe như "băng cassette bị quấn rối", phải lấy ra tua lại rồi mới phát tiếp được.

Sân khấu gây tranh cãi của Trương Thiều Hàm

Dưới phần bình luận, ý kiến của khán giả chia thành nhiều luồng khác nhau. Một bộ phận cho rằng nữ ca sĩ thực sự gặp vấn đề về cao độ trong màn trình diễn lần này. Nhiều người khẳng định nhạc đệm vẫn giữ nguyên tông gốc, trong khi phần hát của Trương Thiều Hàm lại bị thấp hơn đáng kể. Thậm chí có khán giả trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết họ bất ngờ khi nữ ca sĩ vừa cất giọng đã lệch tông.

Một số bình luận nhận được sự chú ý như: "Đây đâu phải lần đầu cô ấy hát chệch tông", "Lệch tông rất nghiêm trọng", "Ngay từ đoạn mở đầu bài Âu Nhược Lạp đã lệch rồi", "Tôi có mặt ở hiện trường, xác nhận là lệch tông thật", hay "Trương Thiều Hàm giờ sa sút đến mức cả hát lẫn giọng đều xuống rồi".

Công chúa showbiz Trương Thiều Hàm

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, vẫn có không ít khán giả lên tiếng bênh vực nữ ca sĩ. Một số người cho rằng nguyên nhân có thể xuất phát từ thiết bị âm thanh hoặc tai nghe kiểm âm gặp trục trặc. Có ý kiến nhận định phần trình diễn bị ảnh hưởng bởi hệ thống autotune hoặc do nữ ca sĩ không tìm lại được tông sau khi chủ động hạ giọng vì tình trạng sức khỏe.

Nhiều khán giả cũng cho rằng đây chỉ là một concert ghép nhóm nên mức độ đầu tư và chuẩn bị không thể so sánh với concert cá nhân. Có người nhận xét Trương Thiều Hàm thường không quá chú trọng những sân khấu thương mại kiểu này và dành phần lớn năng lượng cho các đêm diễn riêng.

Mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ gần như đều trở thành chủ đề được công chúng đem ra mổ xẻ, từ giọng hát, nhan sắc cho đến đời tư

Dù tranh cãi chưa có hồi kết, sự việc vẫn khiến cái tên Trương Thiều Hàm một lần nữa bị đặt dưới kính hiển vi của dư luận. Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, mỗi lần xuất hiện, nữ ca sĩ gần như đều trở thành chủ đề được công chúng đem ra mổ xẻ, từ giọng hát, nhan sắc cho đến đời tư.

Sinh năm 1982, Trương Thiều Hàm từng được mệnh danh là "Tiểu thiên hậu", "Công chúa tiểu muội", "Búp bê màn ảnh" và là một trong những biểu tượng thanh xuân của thế hệ khán giả châu Á đầu những năm 2000. Nữ nghệ sĩ nổi tiếng từ rất sớm. Năm 2002, cô gây tiếng vang với vai nữ chính trong bộ phim Người Tình MVP. Sau đó, tên tuổi tiếp tục bùng nổ khi góp mặt trong Chuyện Tình Biển Xanh cùng Hoắc Kiến Hoa. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, gương mặt trẻ thơ cùng chất giọng trong trẻo đặc trưng, Trương Thiều Hàm nhanh chóng trở thành ngôi sao hạng A của màn ảnh Đài Loan.

Sinh năm 1982, Trương Thiều Hàm từng được mệnh danh là "Tiểu thiên hậu", "Công chúa tiểu muội", "Búp bê màn ảnh" và là một trong những biểu tượng thanh xuân của thế hệ khán giả châu Á đầu những năm 2000

Không chỉ thành công ở lĩnh vực phim ảnh, cô còn ghi dấu ấn mạnh mẽ với sự nghiệp âm nhạc. Những album như Over The Rainbow, Aurora hay Pandora liên tiếp tạo nên cơn sốt. Các ca khúc nhạc phim do chính cô thể hiện cũng trở thành ký ức thanh xuân của hàng triệu khán giả châu Á.

Giai đoạn 2006 - 2008 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Trương Thiều Hàm. Cô liên tiếp phát hành các album ăn khách, góp mặt trong những bộ phim đình đám như Công Chúa Nhà Tôi, Ái Sát 17 và đặc biệt là tạo nên hiện tượng với ca khúc Đôi Cánh Vô Hình.

Sức ảnh hưởng của bài hát lớn đến mức từng được đưa vào đề thi tại Trung Quốc. Thành công vang dội của Đôi Cánh Vô Hình cũng giúp Trương Thiều Hàm trở thành một trong những nghệ sĩ tiêu biểu được lựa chọn tham gia hoạt động rước đuốc cho Olympic Bắc Kinh 2008.

Giai đoạn 2006 - 2008 được xem là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của Trương Thiều Hàm

Khi sự nghiệp đang ở thời kỳ huy hoàng nhất, biến cố bất ngờ ập đến. Đầu năm 2008, nữ ca sĩ phải tạm ngừng hoạt động để điều trị bệnh ở nước ngoài. Cùng thời điểm đó, hàng loạt lùm xùm gia đình bắt đầu bủa vây cô. Dù cố gắng trở lại với album The 5th Season vào năm 2009 và tham gia nhiều sự kiện lớn như Expo Thượng Hải hay F1 Thượng Hải, sự nghiệp của Trương Thiều Hàm vẫn liên tục gặp sóng gió.

Năm 2011, cô tiếp tục lao đao vì tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý cũ. Phải đến năm 2012, nữ ca sĩ mới chính thức bước sang chương mới khi cùng em gái thành lập công ty riêng Thiên Hàm Music và chuyển hướng phát triển mạnh tại thị trường Đại lục. Nhờ sự kiên trì, Trương Thiều Hàm dần lấy lại vị thế. Chương trình Singer 2018 giúp cô một lần nữa khẳng định đẳng cấp trước công chúng Trung Quốc.

Sự nghiệp Trương Thiều Hàm có nhiều biến động

Nếu sự nghiệp nhiều thăng trầm thì cuộc sống cá nhân của Trương Thiều Hàm còn nhiều bi kịch hơn. Ít ai biết rằng trước khi trở thành ngôi sao, cô từng có tuổi thơ cơ cực. Khi còn nhỏ, Trương Thiều Hàm phải phụ giúp gia đình bằng đủ công việc từ bưng bê đến rửa bát. Nhận thấy con gái có năng khiếu ca hát, mẹ cô đã đưa cô tới các quán bar biểu diễn từ năm 15 tuổi để kiếm thêm thu nhập.

Năm 2009, Trương Thiều Hàm tổ chức họp báo tuyên bố phá sản và cắt đứt quan hệ với gia đình

Sau khi nổi tiếng và giúp gia đình đổi đời, nữ ca sĩ lại liên tiếp bị người thân kéo vào những bê bối gây chấn động showbiz Hoa ngữ. Năm 2009, Trương Thiều Hàm tổ chức họp báo tuyên bố phá sản và cắt đứt quan hệ với gia đình. Theo những thông tin được truyền thông Trung Quốc đăng tải thời điểm đó, nữ ca sĩ cáo buộc mẹ ruột chiếm đoạt khoảng 100 triệu Đài tệ tiền tích lũy của cô. Không chỉ vậy, khi Trương Thiều Hàm phải sang Canada phẫu thuật tim khẩn cấp, mẹ cô còn bị cho là từ chối chi trả viện phí khiến nữ ca sĩ phải vay mượn bạn bè, đồng nghiệp.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Người mẹ còn nhiều lần công khai cáo buộc con gái sử dụng chất kích thích, khiến hình ảnh của Trương Thiều Hàm chịu tổn hại nghiêm trọng.

Năm 2018, khi nữ ca sĩ đang dần lấy lại vị thế tại Đại lục nhờ chương trình Singer, cha và cậu ruột của cô bất ngờ xuất hiện trên truyền thông, tố cô bất hiếu và bỏ mặc gia đình. Người thân của nữ ca sĩ khẳng định mẹ cô phải sang Việt Nam làm thuê, phụ bếp và bán bánh mì để trang trải cuộc sống. Họ còn cáo buộc Trương Thiều Hàm không thực hiện lời hứa chu cấp tiền bạc hàng tháng và cắt đứt liên lạc với cha mẹ. Làn sóng chỉ trích khi đó bùng phát dữ dội đến mức nhiều người yêu cầu nữ ca sĩ rời khỏi làng giải trí.

Sau khi nổi tiếng và giúp gia đình đổi đời, nữ ca sĩ lại liên tiếp bị người thân kéo vào những bê bối gây chấn động showbiz Hoa ngữ

Tuy nhiên, sau quá trình điều tra của truyền thông, nhiều tình tiết mới dần được hé lộ. Các báo cáo cho thấy mẹ của Trương Thiều Hàm thực tế đang kinh doanh nhà hàng tại Việt Nam. Nhiều thông tin cũng xuất hiện cho rằng gia đình nữ ca sĩ từng đưa ra những yêu cầu tài chính vượt quá khả năng chấp nhận của cô.

Khi sự thật dần được làm rõ, dư luận bắt đầu nhìn nhận câu chuyện theo hướng khác. Từ vị trí người bị chỉ trích, Trương Thiều Hàm trở thành nhân vật nhận được nhiều sự cảm thông vì những tổn thương kéo dài từ chính người thân ruột thịt.

Sau hàng loạt biến cố, nữ ca sĩ không chỉ lấy lại hào quang mà còn xây dựng được khối tài sản đáng nể

Sau hàng loạt biến cố, nữ ca sĩ không chỉ lấy lại hào quang mà còn xây dựng được khối tài sản đáng nể. Truyền thông Trung Quốc từng tiết lộ Trương Thiều Hàm sở hữu một hòn đảo riêng giữa Thái Bình Dương để xây dựng khu nghỉ dưỡng cá nhân. Ngoài ra, cô còn nắm trong tay nhiều bất động sản giá trị tại Thượng Hải, Đài Loan, Canada và nhiều khu vực khác.

Ở tuổi ngoài 40, Trương Thiều Hàm vẫn duy trì lịch trình hoạt động nghệ thuật dày đặc. Những năm gần đây, cô liên tục tổ chức concert cá nhân, tham gia chương trình truyền hình và duy trì sức hút ổn định tại thị trường Trung Quốc. Trương Thiều Hàm còn được gọi là đệ nhất công chúa showbiz bởi độ đầu tư, đặc biệt là trang phục cực kì kinh diễm mỗi khi tổ chức concert cá nhân.

Loạt trang phục trình diễn gây sốt 2025 của Trương Thiều Hàm:

Dẫu vậy, giống như nhiều ngôi sao từng bước qua thời kỳ đỉnh cao, Trương Thiều Hàm khó tránh khỏi những tranh luận xoay quanh phong độ hiện tại. Một màn trình diễn gây tranh cãi có thể khiến cô bị gắn với những nhận xét như "hết thời" hay "sa sút", nhưng nhìn lại hành trình hơn 20 năm hoạt động, nữ ca sĩ vẫn là một trong những cái tên hiếm hoi của làng giải trí Hoa ngữ có thể vượt qua hàng loạt biến cố sự nghiệp, gia đình lẫn dư luận để tiếp tục đứng trên sân khấu.

Từ "công chúa showbiz" từng thống trị cả màn ảnh lẫn âm nhạc đến người phụ nữ sở hữu đảo riêng giữa Thái Bình Dương, cuộc đời Trương Thiều Hàm có lẽ chưa bao giờ thiếu hào quang. Nhưng song hành với ánh hào quang ấy cũng là những thị phi kéo dài gần như suốt cả sự nghiệp của cô.

Ảnh: rednote