Tóc Tiên ôm chầm 1 người đàn ông khóc lóc, sao mà giống Trần Ngọc Vàng thế?

Động thái mới nhất của Tóc Tiên gây sốt.

Dân mạng đồn đoán nam chính trong MV mới của Tóc Tiên là Trần Ngọc Vàng

Vào 20 giờ tối 3/6, Tóc Tiên chính thức phát hành teaser MV người còn thương em không . Chỉ với khoảng 30 giây ngắn ngủi, đoạn teaser nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và tạo nên nhiều cuộc bàn luận trên mạng xã hội.

Teaser MV người còn thương em không

Mở đầu teaser, Tóc Tiên xuất hiện với gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc. Nữ ca sĩ đồng thời cất lên câu thoại: “ Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu... ”. Ngay sau đó là loạt cảnh quay được cắt dựng với nhịp độ nhanh, hé lộ những khoảnh khắc giữa Tóc Tiên và một nhân vật nam bí ẩn.

Đáng chú ý nhất là phân cảnh nữ ca sĩ ôm chặt người đàn ông này và bật khóc. Cùng lúc đó, một đoạn giai điệu ngắn trong ca khúc được vang lên, khiến khán giả càng tò mò về nội dung câu chuyện mà MV sẽ khai thác.

Ngay sau khi teaser được đăng tải, nhiều bình luận đã tập trung vào danh tính nam chính. Trong số các cái tên được nhắc đến, Trần Ngọc Vàng là người nhận được nhiều dự đoán nhất.

Tóc Tiên xuất hiện đượm buồn ở đầu teaser

Các cảnh quay được hé lộ trong teaser

Nhân vật nam được đồn đoán là Trần Ngọc Vàng

Không ít khán giả cho rằng vóc dáng, kiểu tóc và một số góc quay trong teaser có nhiều điểm tương đồng với nam diễn viên. Trước đó, poster chính thức của người còn thương em không được Tóc Tiên công bố vào chiều 3/6 cũng khiến cư dân mạng chú ý khi nhân vật nam được giới thiệu với dòng chữ “người (còn) thương”. Chi tiết này tiếp tục làm dấy lên nhiều suy đoán về vai trò của nhân vật nam trong MV cũng như danh tính người đảm nhận vai diễn.

Poster với tên nhân vật nam được viết là "người (còn) thương'

Bên cạnh những đồn đoán xoay quanh nam chính MV, một bộ phận cư dân mạng còn liên hệ nội dung ca khúc với những bàn luận về đời tư của Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Một số ý kiến cho rằng người còn thương em không có thể là lời nhắn gửi mang tính cảm xúc của nữ ca sĩ sau những tranh luận xuất hiện trên mạng xã hội liên quan đến ca khúc em của Binz và SOOBIN được cho là lấy cảm hứng từ câu chuyện tình cảm của Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Tuy nhiên, đây hiện chỉ là những suy đoán từ phía khán giả.

Thực tế, những liên tưởng này xuất phát từ việc em từng gây nhiều tranh luận vì loạt chi tiết bị cho là gợi nhắc đến Tóc Tiên và Hoàng Touliver. Từ hình ảnh cặp đôi trong trang phục cưới, bối cảnh nhà thờ cho đến một số câu hát mang màu sắc tiếc nuối, khán giả liên tục đặt ra giả thuyết ca khúc được lấy cảm hứng từ chuyện tình của bộ đôi nghệ sĩ.

Tóc Tiên và Touliver trở thành chủ đề bàn tán gần đây

Trong bối cảnh những bàn luận này vẫn chưa hoàn toàn lắng xuống, việc Tóc Tiên trở lại với một bản ballad mang tên người còn thương em không , cùng hình ảnh đầy tâm trạng. Đặc biệt là câu nói “ Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu... ” trong teaser, cũng khiến không ít khán giả tiếp tục kết nối các sự kiện với nhau. Dù vậy, phía nữ ca sĩ chưa có bất kỳ phát ngôn nào cho thấy sản phẩm mới liên quan đến những tranh cãi trước đó

Mối quan hệ của Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng

Việc Trần Ngọc Vàng liên tục được nhắc tên dưới teaser người còn thương em không cũng xuất phát từ những tin đồn hẹn hò giữa anh và Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Hồi tháng 5, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ.

Hồi tháng 5, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ

Loạt hình ảnh và video ghi lại tại buổi tiệc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, chi tiết nhận được nhiều sự quan tâm là khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật. Nam diễn viên nhiều lần hướng ánh mắt về phía nữ ca sĩ, đồng thời xuất hiện cạnh cô trong nhiều hoạt động xuyên suốt bữa tiệc.

Không chỉ vậy, cả hai còn bị bắt gặp cùng trò chuyện, nhảy chung và tương tác khá thoải mái với nhau. Từ những hình ảnh này, nhiều khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng. Trên các nền tảng mạng xã hội, không ít bài đăng "đẩy thuyền" cặp đôi đã xuất hiện, thu hút lượng tương tác lớn.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Vàng liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật khiến dân mạng đồn đoán cả hai đang hẹn hò

Tuy nhiên, trước những đồn đoán đang lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận. Theo đại diện nữ ca sĩ, Trần Ngọc Vàng chỉ là một trong số nhiều khách mời tham dự buổi tiệc sinh nhật. Khoảnh khắc gây xôn xao thực chất diễn ra khi nam diễn viên đã khá say nhưng vẫn cố gắng dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến.

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998, từng được biết đến sau khi giành Quán quân Gương Mặt Điện Ảnh 2020. Sở hữu chiều cao 1m81 cùng ngoại hình sáng màn ảnh, nam diễn viên nhanh chóng nhận được nhiều cơ hội trong lĩnh vực phim ảnh. Anh từng góp mặt trong một số dự án điện ảnh và truyền hình như Người Mặt Trời , Giấc Mơ Của Mẹ , Hoa Hậu Giang Hồ hay Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình . Thời gian gần đây, Trần Ngọc Vàng cũng là gương mặt quen thuộc trong nhiều MV và dự án hình ảnh của các nghệ sĩ trẻ.

MV ca khúc sẽ chính thức ra mắt vào lúc 20h ngày 5/6, danh tính nhân vật nam vẫn đang được bàn tán khắp mạng xã hội

Chính vì từng vướng nghi vấn tình cảm với Tóc Tiên trước đó, việc một nhân vật nam xuất hiện xuyên suốt teaser người còn thương em không đã khiến không ít khán giả lập tức gọi tên Trần Ngọc Vàng. Dù vậy, phía ê-kíp hiện vẫn chưa tiết lộ danh tính chính thức của nam chính trong MV.

người còn thương em không là sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Văn, được lấy cảm hứng từ bài thơ buông của Minh Dự. MV sẽ chính thức ra mắt vào lúc 20h ngày 5/6. Hiện tại, bên cạnh nội dung ca khúc mới, danh tính nhân vật nam xuất hiện trong teaser vẫn đang là một trong những chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Ảnh: FB