Không ai tranh được ngôi vị của mỹ nhân hát dở nhất showbiz

Lý Tiểu Nhiễm lại thắng dù hát dở

Tối 22/5, đêm công diễn 3 của chương trình Đạp Gió 2026 đã chính thức lên sóng và lập tức thu hút lượng tương tác bùng nổ trên các nền tảng mạng xã hội. Trong đó, màn trình diễn của nhóm Lý Tiểu Nhiễm nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận. Là một trong những gương mặt nổi bật nhất mùa giải năm nay nhờ nhan sắc không tuổi, song kỹ năng thanh nhạc của nữ diễn viên lại tiếp tục tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều từ công chúng.

Tiết mục Kinh Hồng Nhất Diện của đội Lý Tiểu Nhiễm

Tại vòng công diễn 3, Lý Tiểu Nhiễm chung đội với Vương Mông, Trần Dao, Đường Nghệ Hân và Đạm Đạm. Nhóm mang đến tiết mục Kinh Hồng Nhất Diện, một ca khúc vốn mang âm hưởng cổ phong rất nổi tiếng và được nhiều khán giả yêu thích. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng về một sân khấu bùng nổ, màn trình diễn này lại nhanh chóng lọt top hot search tại các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc vì chất lượng giọng hát.

Về phần nhìn, sân khấu Kinh Hồng Nhất Diện được đầu tư vô cùng hoành tráng. Với hiệu ứng ánh sáng xanh huyền ảo tạo cảm giác như dòng thác chảy, kết hợp cùng lớp khói lạnh giăng kín mặt sàn mang đến không gian đậm chất thần thoại. Các tỷ tỷ xuất hiện thướt tha trong những bộ trang phục cổ trang cách tân mang tông màu pastel nhẹ nhàng. Vũ đạo sử dụng quạt giấy và phần tay áo lụa dài được dàn dựng đẹp mắt, tôn lên khí chất đài các của các thành viên.

Lý Tiểu Nhiễm cùng các đồng đội tại công diễn 3

Thế nhưng, phần nghe lại đi ngược hoàn toàn với phần nhìn. Giọng hát của các thành viên khi cất lên đều để lộ rõ sự mỏng nhẹ, yếu ớt và thường xuyên chênh phô. Nhiều khán giả nhận xét rằng một bản hit đình đám như Kinh Hồng Nhất Diện lại bị nhóm tập hợp năm thành viên có kỹ năng thanh nhạc hạn chế phá hỏng. Đặc biệt, đây còn là sân khấu đánh dấu màn tái hợp của bộ ba "hát dở" huyền thoại Vương Mông, Lý Tiểu Nhiễm và Đường Nghệ Hân.

Ngay sau khi lên sóng, mạng xã hội đã bùng nổ hàng loạt chủ đề thảo luận. Khán giả xứ Trung đưa ra hàng loạt bình luận châm biếm về kỹ năng thanh nhạc của nhóm. Đa số ý kiến ví von phần thể hiện này thiếu đi sự chỉn chu, mang lại cảm giác giống như một buổi ca múa giải khuây tự phát của các phi tần ngày xưa hơn là một sân khấu thi đấu chuyên nghiệp. Thậm chí, một vài khán giả còn hài hước chia sẻ rằng họ bị ám ảnh và mất ngủ khi vô tình bấm nghe lại tiết mục này vào lúc nửa đêm.

Màn trình diễn bị netizen xứ Trung châm biếm là buổi ca múa giải khuây tự phát của các phi tần

Điều gây tranh cãi lớn nhất là dù sở hữu một tiết mục bị đánh giá thấp về chuyên môn, nhóm của Vương Mông và Lý Tiểu Nhiễm vẫn nhận được 879 điểm bình chọn từ khán giả tại trường quay. Số điểm cao ngất ngưởng này giúp họ giành chiến thắng trực tiếp trong màn PK với đội của Tôn Di. Kết quả này tiếp tục dấy lên làn sóng thắc mắc về tiêu chí chấm điểm ưu tiên độ nổi tiếng hơn thực lực của khán giả hiện trường. Dù không có kỹ năng thanh nhạc, nhờ vào độ nổi tiếng của mình, Lý Tiểu Nhiễm vẫn có thể giành chiến thắng.

Hành trình gây tranh cãi của Lý Tiểu Nhiễm ở Đạp Gió 2026

Xuyên suốt hành trình tham gia Đạp Gió 2026, nữ diễn viên Lý Tiểu Nhiễm luôn là cái tên duy trì được sức nóng truyền thông hàng đầu. Bên cạnh visual thách thức thời gian ở độ tuổi 50, giọng hát của cô cũng là chủ bàn tán khắp nơi trong thời gian qua.

Lý Tiểu Nhiễm là thành viên nổi tiếng hàng đầu tại Đạp Gió 2026

Tại vòng công diễn 1, đội của Lý Tiểu Nhiễm đã trình diễn ca khúc Giấy Ghi Chú Tâm Nguyệnn. Vốn xuất thân là diễn viên hạng A và chưa từng trải qua trường lớp đào tạo thanh nhạc, cô đã để lộ nhiều khuyết điểm về thanh nhạc. Nữ diễn viên hát lệch tông, sai nhịp và chất giọng quá mỏng. Cư dân mạng lúc bấy giờ mỉa mai tiết mục giống hệt một buổi diễn văn nghệ ở trường tiểu học.

Phân đoạn cất giọng chênh phô của cô nhanh chóng bị cắt ghép thành meme lan truyền khắp nơi. Bên cạnh đó còn có một làn sóng chỉ trích khi kết quả chung cuộc đội Lý Tiểu Nhiễm đánh bại đội của Trang Pháp - đội được đánh giá chuyên môn cao hơn.

Sau đó, trong buổi livestream, cô thật thà thú nhận bản thân đã khóc ròng suốt hai đêm sau khi tập thi phát sóng vì không ngờ giọng mình lại tệ đến thế. Sự chân thật và vụng về của ngôi sao lớn đã giúp cô ghi điểm, biến phản ứng tiêu cực thành sự đồng cảm.

Bước vào vòng công diễn 2, Lý Tiểu Nhiễm đảm nhận vai trò đội trưởng. Bỏ lại áp lực phía sau, tiết mục ở công 2 chứng kiến sự tiến bộ rõ rệt của nữ diễn viên. Giọng hát của cô trở nên ổn định hơn, nhịp phách chuẩn xác và biết cách hòa quyện cùng các thành viên khác. Sự nỗ lực tập luyện nghiêm túc đã giúp Lý Tiểu Nhiễm có một sân khấu gỡ gạc lại điểm số trong lòng khán giả.

Sau những tiến bộ tại công diễn 2, giọng hát của Lý Tiểu Nhiễm lại gây tranh cãi

Tuy nhiên, đến công diễn 3, phong độ thanh nhạc của cô và đồng đội lại một lần nữa trở thành tâm điểm tranh cãi. Dù giọng hát chưa thực sự hoàn thiện, không thể phủ nhận Lý Tiểu Nhiễm vẫn đang là một "thỏi nam châm" thu hút rating và truyền thông bậc nhất của Đạp Gió năm nay.

