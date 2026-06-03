FIFA "lật kèo" với nữ hoàng World Cup - BTS, Madonna, Katy Perry sẽ hát nhạc chủ đề 2026?

Động thái mới từ FIFA làm dấy lên nhiều đồn đoán rằng BTS, Madonna và Katy Perry có thể là những nghệ sĩ tiếp theo xuất hiện trong album nhạc World Cup 2026.

BTS, Madonna và Katy Perry được đồn đoán sẽ hát nhạc World Cup 2026

Chỉ ít ngày trước thời điểm World Cup 2026 khởi tranh, FIFA bất ngờ tung poster hé lộ đội hình nghệ sĩ góp mặt trong dự án FIFA Sound - FIFA World Cup 2026 Official Album. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ khi hàng loạt vị trí vẫn còn được giữ kín. Trong bối cảnh album nhạc chính thức của giải đấu đang được đông đảo khán giả mong chờ, những ô trống bí ẩn cũng kéo theo nhiều đồn đoán về ca khúc Anthem cùng các siêu sao có thể xuất hiện.

FIFA công bố đội hình nghệ sĩ của album FIFA World Cup 2026 Official Album

Trên trang chủ FIFA World Cup, tổ chức này mới đây đã đăng tải poster mới kèm thông báo toàn bộ đội hình nghệ sĩ của album FIFA World Cup 2026 Official Album sẽ được công bố vào ngày 3/6, trước khi album chính thức phát hành vào ngày 5/6.

Poster được thiết kế theo mô hình đội hình bóng đá với hàng loạt nghệ sĩ đã lộ diện như Lisa, Anitta, Rema, Future, Tyla, Jessie Reyez, Elyanna, Daddy Yankee, Shenseea, Belinda, Los Ángeles Azules, Jelly Roll và Carín León. Tuy nhiên, FIFA vẫn giữ kín nhiều vị trí còn lại bằng những ô trống những danh tính nghệ sĩ chưa hé lộ.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là sự xuất hiện của Dai Dai ca khúc chủ đề do Shakira và Burna Boy thể hiện. Khi phát hành vào giữa tháng 5, bài hát được FIFA giới thiệu dưới dạng một đĩa đơn riêng, không liên quan đến list âm thanh và gắn nhãn Official Song của World Cup 2026. Chính vì vậy, việc Dai Dai xuất hiện trong poster album FIFA Sound lần này đã khiến không ít người hâm mộ bất ngờ. Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng FIFA có thể đã "lật kèo" với Shakira, thay đổi kế hoạch ban đầu khi đưa ca khúc vào đội hình album chính thức, dù tổ chức này hiện chưa đưa ra bất kỳ giải thích nào về vai trò cụ thể của bài hát trong dự án. Việc bài hát xuất hiện trong poster album lần này khiến nhiều người hâm mộ bất ngờ và làm dấy lên các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về vai trò của ca khúc trong dự án FIFA Sound - FIFA World Cup 2026 Official Album.

Những lá bài bí ẩn được giới thiệu là Anthem song làm dấy lên nhiều đồn đoán

Bên cạnh những nghệ sĩ đã được công bố, nhiều khán giả cũng chú ý tới bốn vị trí bí ẩn xuất hiện dưới dạng các lá bài là Anthem song. Từ đây, hàng loạt dự đoán bắt đầu xuất hiện trên các mạng xã hội. BTS, Madonna và Katy Perry là những cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Sở dĩ những cái tên này được nhắc đến nhiều là bởi họ đều đã được công bố góp mặt tại các sân khấu âm nhạc quan trọng của World Cup 2026. Theo thông tin trước đó, BTS và Madonna sẽ biểu diễn tại chương trình halftime show trong trận chung kết, trong khi Katy Perry được lựa chọn biểu diễn tại lễ khai mạc. Tuy nhiên, cả ba vẫn chưa xuất hiện trong danh sách các ca khúc đã phát hành thuộc dự án FIFA Sound, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu họ có góp mặt trong những bài hát bí mật mà FIFA chưa công bố hay không.

Dù vậy, FIFA hiện vẫn chưa xác nhận bất kỳ thông tin nào liên quan đến các ca khúc Anthem hay danh tính của những nghệ sĩ còn lại. Mọi câu trả lời sẽ chỉ được hé lộ khi đội hình đầy đủ của album chính thức được công bố.

Album quy tụ dàn sao toàn cầu trước thềm World Cup 2026

Dù World Cup từ lâu đã sở hữu album nhạc riêng, FIFA 2026 đang cho thấy tham vọng lớn hơn khi xây dựng FIFA Sound thành một dự án âm nhạc kéo dài nhiều tháng, liên tục giới thiệu các đĩa đơn mới trước khi hoàn thiện album chính thức.

Tính đến thời điểm hiện tại, FIFA đã lần lượt phát hành nhiều ca khúc thuộc dự án như Lighter của Jelly Roll và Carín León, Por Ella của Belinda và Los Ángeles Azules, Echo của Daddy Yankee và Shenseea, Illuminate của Jessie Reyez và Elyanna, Goals của Lisa, Anitta và Rema, Game Time của Future và Tyla.

Dàn nghệ sĩ đã được xác nhận trong FIFA World Cup 2026 Official Album

Trong số này, Goals là một trong những sản phẩm nhận được nhiều sự chú ý khi quy tụ ba đại diện nổi bật của K-pop, Latin Pop và Afrobeats. Trong khi đó, Game Time đánh dấu màn kết hợp giữa Future và Tyla, hai nghệ sĩ đang có sức ảnh hưởng lớn tại thị trường Mỹ và châu Phi.

Nổi bật nhất trong số các ca khúc đã phát hành vẫn là Dai Dai của Shakira và Burna Boy. Bài hát đánh dấu lần thứ tư Shakira gắn bó với một kỳ World Cup sau Hips Don't Lie tại World Cup 2006, Waka Waka (This Time For Africa) năm 2010 tại Nam Phi và La La La tại Brazil năm 2014.

Ca khúc chủ đề của World Cup 2026 - Dai Dai do Shakira và Burna Boy thể hiện

Bên cạnh dự án âm nhạc, World Cup 2026 cũng được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn với loạt sân khấu quy mô lớn. FIFA trước đó đã xác nhận Shakira, Madonna và sẽ biểu diễn tại chương trình halftime show trong trận chung kết World Cup, đánh dấu lần đầu tiên giải đấu có sân khấu giữa giờ theo mô hình tương tự Super Bowl.

Ngoài ra, Katy Perry sẽ nghệ sĩ diễn chính trong lễ khai mạc trong trận đấu đầu tiên tại Mỹ giữa nước chủ nhà và Paraguay. Chính vì vậy, việc Katy Perry, Madonna và BTS nhanh chóng được đồn đoán sẽ là nghệ sĩ sẽ thể hiện những ca khúc chưa công bố của FIFA World Cup 2026 Official Album.

BTS...

... Madonna

và Katy Perry được đồn đoán là các nghệ sĩ tiếp theo thể hiện những ca khúc chưa công bố của FIFA World Cup 2026

Với album FIFA Sound chuẩn bị hoàn thiện đội hình cùng hàng loạt siêu sao quốc tế đã được xác nhận tham gia các hoạt động bên lề giải đấu, World Cup 2026 đang cho thấy tham vọng biến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh thành một lễ hội âm nhạc toàn cầu ngay từ trước ngày bóng lăn.

Ảnh: FIFA/ X