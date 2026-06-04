Quá khứ ít ai nhớ của Á hậu Kiều Loan

Được xem là một trong số ít người đẹp lấn sân ca hát nhận nhiều phản hồi tích cực, LONA Kiều Loan bất ngờ “biến mất” khi sự nghiệp đang khởi sắc.

Thời gian gần đây, Lona Kiều Loan tiếp tục thu hút sự chú ý trên các nền tảng mạng xã hội. Tuy nhiên, các chủ đề thảo luận hiện tại chủ yếu xoay quanh những thông tin liên quan đến đời tư cá nhân thay vì các dự án nghệ thuật mới. Sự việc này cũng khiến công chúng chú ý trở lại quá trình hoạt động âm nhạc của LONA. Cô từng được biết đến là một người đẹp có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật và được đánh giá tích cực về kỹ năng trình diễn.

Á hạu Kiều Loan từng được biết đến là một người đẹp có nhiều sản phẩm âm nhạc nổi bật

LONA Kiều Loan, tên đầy đủ là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô lần đầu được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Miss World Vietnam 2019 và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng giao tiếp tốt, Kiều Loan nhanh chóng trở thành gương mặt được chú ý sau cuộc thi. Sau khi đạt thành tích tại đấu trường nhan sắc, người đẹp quê Quảng Nam không giới hạn bản thân trong vai trò hoa hậu hay người mẫu. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện giải trí, tham gia trình diễn thời trang và thử sức với công việc MC.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Kiều Loan khi cô tham gia chương trình King Of Rap với nghệ danh LONA. Việc một Á hậu bước ra từ cuộc thi sắc đẹp bất ngờ xuất hiện trên sân khấu rap đã tạo nên nhiều tranh luận và thu hút sự quan tâm lớn từ công chúng.

Năm 2020 đánh dấu bước ngoặt đáng chú ý trong hành trình hoạt động nghệ thuật của Kiều Loan khi cô tham gia chương trình King Of Rap với nghệ danh LONA

Tại chương trình, LONA gây chú ý bởi phong cách trình diễn tự tin, khả năng làm chủ sân khấu cùng sự đầu tư nghiêm túc cho từng phần thi. Dù không phải là thí sinh có xuất phát điểm từ giới underground hay rap chuyên nghiệp, cô vẫn để lại dấu ấn riêng và tiến sâu vào cuộc thi. Chung cuộc, LONA góp mặt trong Top 10 King Of Rap mùa đầu tiên.

Sau cuộc thi, cô bắt đầu đẩy mạnh các hoạt động âm nhạc với vai trò ca sĩ. Tháng 3/2022, LONA chính thức phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết. Ca khúc kết hợp nhiều màu sắc âm nhạc như R&B, Latin, Hip-Hop và EDM, đồng thời có sự góp mặt của rapper Ricky Star. Sản phẩm nhanh chóng nhận được sự chú ý từ khán giả trẻ, đặc biệt khi bản remix của ca khúc trở nên phổ biến trên TikTok. Đến nay, MV đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của LONA.

Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết - LONA ft. Ricky Star

Tiếp nối hoạt động âm nhạc, tháng 6/2023, cô phát hành ca khúc Đố Anh Quên Được Em . Đây là sản phẩm thuộc thể loại R&B do nhạc sĩ Đỗ Hiếu sáng tác. Trong dự án này, LONA cũng trực tiếp tham gia viết lời cho hai đoạn điệp khúc bằng tiếng Anh, cho thấy mong muốn đóng góp nhiều hơn vào quá trình sáng tạo âm nhạc. Cùng năm, nữ nghệ sĩ tiếp tục giới thiệu ca khúc Vì Yêu Anh. Sản phẩm mang màu sắc Electronic Dance, Pop, Trap và House. Đây cũng là dự án cho thấy định hướng xây dựng hình ảnh nghệ sĩ đa năng, kết hợp giữa âm nhạc, rap và trình diễn sân khấu.

Trong suốt quá trình hoạt động, LONA là một trong số ít những trường hợp "người đẹp đi hát" ít vấp phải những tranh cãi về năng lực

Trong suốt quá trình hoạt động, LONA là một trong số ít những trường hợp "người đẹp đi hát" ít vấp phải những tranh cãi hay chỉ trích về năng lực chuyên môn từ công chúng. Khác với định kiến thường thấy về việc hoa hậu, á hậu lấn sân ca hát, cô được ghi nhận có nền tảng thanh nhạc ổn định, kỹ năng đọc rap rõ chữ cùng khả năng vũ đạo đồng đều. Tuy nhiên, khi sự nghiệp âm nhạc đang có những bước phát triển tích cực và định hướng hình ảnh ngày càng rõ nét, các hoạt động nghệ thuật của LONA bất ngờ chững lại.

Hiện tại Á hậu Kiều Loan ít tham gia hoạt động giải trí và đang theo học ngành Y khoa

Kiều Loan nhiều năm qua liên tục vướng các tin đồn liên quan đến đời tư. Tháng 9/2024, người đẹp tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tin đồn đã sinh con đầu lòng. Kể từ đó, LONA gần như vắng bóng khỏi các hoạt động giải trí, không phát hành thêm sản phẩm âm nhạc mới và ít xuất hiện trước công chúng. Hiện tại, người đẹp sinh năm 2000 đang theo học ngành Y khoa tại cả hai trường đại học là Văn Lang và Đại học Quốc tế Hồng Bàng.

Ảnh: FBNV