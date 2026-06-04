Lona Kiều Loan: Hoàng hậu thì đi với vua thôi

Mọi thông tin về Lona Kiều Loan đang là tâm điểm ngay lúc này.

Mọi thông tin liên quan đến Á hậu Lona Kiều Loan đang trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Tối 3/6, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái gây chú ý khi cùng xuất hiện tại buổi tiệc thân mật do Hương Giang tổ chức. Dù không ngồi cùng bàn, cả hai nhiều lần bị bắt gặp hướng ánh nhìn về phía đối phương. Đặc biệt, khoảnh khắc bác sĩ Chiêm Quốc Thái công khai tặng hoa cho nàng Á hậu ngay giữa sự kiện nhanh chóng trở thành chủ đề được cư dân mạng chia sẻ rộng rãi.

Loạt khoảnh khắc khiến mối quan hệ giữa Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở thành tâm điểm dư luận

Theo ghi nhận, sau khi được Hương Giang mời lên sân khấu nhận hoa cảm ơn, bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở về khu vực khách mời. Tuy nhiên, thay vì mang bó hoa về chỗ ngồi của mình, anh đã chủ động tiến đến vị trí của Lona Kiều Loan và trao tặng bó hoa cho cô trước sự chứng kiến của nhiều người. Về phía Kiều Loan, cô vui vẻ nhận hoa, nở nụ cười rạng rỡ và tỏ ra khá tự nhiên trước hành động này.

Lona và bác sĩ Chiêm Quốc Thái di chuyển về 1 khu chung cư sau sự kiện

Những hình ảnh trên lập tức khiến tin đồn xoay quanh mối quan hệ của cả hai tiếp tục được bàn luận sôi nổi. Theo ghi nhận của chúng tôi, sau khi bữa tiệc kết thúc, Lona Kiều Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái đều rời đi khá sớm. Dù di chuyển bằng hai phương tiện riêng biệt và không xuất hiện cùng nhau, điểm đến cuối cùng của cả hai lại là một khu chung cư tại trung tâm TP.HCM. Đây được biết là nơi Lona Kiều Loan đang sinh sống trong thời gian gần đây. Chính những chi tiết này khiến cái tên Lona Kiều Loan phủ sóng khắp các nền tảng mạng xã hội.

Giữa lúc sự chú ý đổ dồn về đời tư của nàng Á hậu, nhiều cư dân mạng bất ngờ "đào lại" ca khúc nổi tiếng nhất trong sự nghiệp âm nhạc của cô - Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết . Lona Kiều Loan, tên đầy đủ là Nguyễn Hà Kiều Loan, sinh năm 2000. Cô được đông đảo khán giả biết đến khi tham gia Miss World Vietnam 2019 và xuất sắc giành ngôi vị Á hậu 1. Sở hữu nhan sắc nổi bật, hình thể quyến rũ cùng khả năng giao tiếp tự tin, Kiều Loan nhanh chóng trở thành một trong những người đẹp được chú ý nhất sau cuộc thi.

Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết - LONA ft. Ricky Star

Không chỉ dừng lại ở vai trò hoa hậu, người mẫu, Kiều Loan còn sớm bộc lộ tham vọng theo đuổi con đường nghệ thuật đa năng. Năm 2020, cô tạo nên bước ngoặt đáng chú ý khi xuất hiện tại chương trình King Of Rap với nghệ danh LONA. Sau chương trình, Kiều Loan quyết tâm theo đuổi âm nhạc một cách nghiêm túc hơn. Tháng 3/2022, cô chính thức ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết . Ca khúc là sự kết hợp giữa nhiều chất liệu âm nhạc như R&B, Latin, Hip-Hop và EDM, đồng thời có sự góp mặt của rapper Ricky Star.

Ngay khi phát hành, sản phẩm nhận được sự chú ý đáng kể từ khán giả trẻ. Tuy nhiên, phải đến khi bản remix của ca khúc lan truyền mạnh mẽ trên TikTok, Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết mới thực sự bùng nổ. Đến nay, MV đã thu hút hơn 14 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành sản phẩm nổi bật nhất trong sự nghiệp âm nhạc của LONA.

Trong số các phân đoạn của ca khúc, phần lời hát: "Anh nói anh quen được em thật may mắn, hoàng hậu thì đi với vua thôi..." là đoạn viral nhất

Trong số các phân đoạn của ca khúc, phần lời hát: "Anh nói anh quen được em thật may mắn, hoàng hậu thì đi với vua thôi..." là đoạn viral nhất. Chỉ một vài câu hát ngắn nhưng đủ sức phủ sóng mạnh mẽ trên TikTok, xuất hiện trong hàng chục nghìn video ngắn. Nhiều nhà sáng tạo nội dung sử dụng đoạn âm thanh này cho các clip biến hình, khoe nhan sắc, thần thái hoặc thực hiện các thử thách nhảy. Đặc biệt, câu hát "hoàng hậu thì đi với vua thôi" từng trở thành một trong những câu quote được giới trẻ yêu thích, thường xuyên xuất hiện trong các bài đăng về phong cách sống, tình yêu và sự tự tin.

Lona Kiều Loan diễn Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết tại sự kiện khai trương thẩm mỹ viện năm 2023

Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết cũng là ca khúc được Lona Kiều Loan mang đi biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ trong suốt thời gian hoạt động nghệ thuật. Trong đó, một trong những sân khấu được chia sẻ rộng rãi nhất chính là lần cô biểu diễn tại sự kiện khai trương thẩm mỹ viện vào năm 2023.

Kiều Loan nhiều lần mang ca khúc hit đi diễn

Tuy nhiên, sau giai đoạn hoạt động khá sôi nổi, Lona Kiều Loan dần vắng bóng trên đường đua âm nhạc. Cô không còn ra mắt sản phẩm mới với tần suất dày đặc như trước, thay vào đó tập trung cho các hoạt động cá nhân và hình ảnh. Điều này khiến nhiều khán giả không khỏi tiếc nuối.

Xét về mặt bằng chung, Lona Kiều Loan sở hữu nhiều lợi thế để phát triển sự nghiệp ca hát. Cô có nhan sắc nổi bật, danh tiếng từ các cuộc thi sắc đẹp, khả năng trình diễn tốt cùng lượng người theo dõi ổn định trên mạng xã hội. Đặc biệt, việc từng sở hữu một bản hit viral như Thích Hay Là Yêu Còn Chưa Biết là nền tảng không phải nghệ sĩ trẻ nào cũng có được.

Kiều Loan có con đường âm nhạc từng rất rộng mở nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng

Giữa lúc cái tên Lona Kiều Loan phủ sóng vì những đồn đoán đời tư, nhiều người cũng nhân cơ hội nhìn lại hành trình nghệ thuật của cô. Kiều Loan có con đường âm nhạc từng rất rộng mở nhưng chưa được khai thác hết tiềm năng. Nếu tiếp tục theo đuổi ca hát một cách bền bỉ và đầu tư dài hạn, Lona Kiều Loan hoàn toàn có thể trở thành một trong những gương mặt nữ nghệ sĩ trẻ đắt show của Vbiz.

Ảnh: FB/cap màn hình