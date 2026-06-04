"Mỹ nhân đẹp hơn trí tuệ nhân tạo" 5 lần 7 lượt tỏ thái độ, không ưa G-Dragon ra mặt?

Tranh cãi lại bủa vây mỹ nhân này vì tương tác kém tinh tế với đàn anh hơn 12 tuổi.

Karina đang trở thành tâm điểm tranh cãi mới trên các diễn đàn Kpop khi tiếp tục vướng vào làn sóng chỉ trích từ người hâm mộ G-Dragon. Từ một bài đăng quảng bá, nữ thần tượng nhà SM Entertainment bị cáo buộc cố tình "ngó lơ" đàn anh, làm dấy lên nghi vấn mối quan hệ giữa hai bên thực sự không hề tốt đẹp.

Karina đăng bài về bộ sưu tập của G-Dragon hợp tác quảng bá World Cup nhưng bỏ qua đàn anh

Cụ thể, vào ngày 4/6, Karina đăng tải bộ ảnh quảng bá cho bộ sưu tập World Cup được thực hiện bởi Nike, Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) và Peaceminusone - thương hiệu cá nhân của G-Dragon. Đây được xem là dự án đặc biệt khi G-Dragon trở thành ngôi sao Hàn Quốc duy nhất sở hữu thương hiệu riêng được KFA lựa chọn để hợp tác thực hiện bộ sưu tập quảng bá cho World Cup cùng Nike.

Bộ ảnh quảng bá của Karina:

Trong loạt hình quảng bá, Karina là gương mặt nhận được nhiều sự chú ý nhất. Tuy nhiên, thay vì gắn thẻ đầy đủ các đơn vị liên quan đến dự án, nữ idol chỉ tag Nike và Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc mà hoàn toàn bỏ qua Peaceminusone. Chi tiết này nhanh chóng châm ngòi cho làn sóng tranh cãi dữ dội. Nhiều người hâm mộ G-Dragon cho rằng Karina cố tình phớt lờ thương hiệu của nam nghệ sĩ dù đang trực tiếp quảng bá cho sản phẩm hợp tác. Điều khiến tranh cãi bùng nổ hơn là theo các bài đăng được lan truyền trên mạng xã hội, những người mẫu khác tham gia chiến dịch đều nhắc đến Peaceminusone, trong khi Karina là trường hợp hiếm hoi không làm điều đó.

Nhiều người hâm mộ G-Dragon cho rằng Karina cố tình phớt lờ thương hiệu của nam nghệ sĩ dù đang trực tiếp quảng bá cho sản phẩm hợp tác

Không ít bài viết tại Hàn Quốc, Trung Quốc và Việt Nam đã xuất hiện, yêu cầu nữ thần tượng sinh năm 2000 lên tiếng giải thích. Thậm chí, một bộ phận cư dân mạng còn kêu gọi tẩy chay Karina vì cho rằng đây là hành động thiếu tôn trọng đối với G-Dragon.

MV WDA (Whole Different Animal) - aespa ft. G-DRAGON

Sự phẫn nộ của người hâm mộ càng bị đẩy lên cao bởi đây không phải lần đầu tiên Karina và aespa vướng vào tranh cãi liên quan đến "ông hoàng Kpop". Mâu thuẫn giữa fandom G-Dragon và fandom aespa vốn đã căng thẳng từ thời điểm phát hành ca khúc WDA (Whole Different Animal). Ngày 11/5, aespa chính thức tung MV WDA - màn hợp tác đầu tiên cùng G-Dragon. Ngay khi dự án được công bố, đây đã trở thành một trong những cú bắt tay gây tò mò nhất năm 2026 khi kết hợp giữa biểu tượng Kpop hàng đầu với nhóm nữ đại diện cho thế hệ Gen 4.

Ngày 11/5, aespa chính thức tung MV WDA - màn hợp tác đầu tiên cùng G-Dragon

WDA đồng thời là phát súng mở màn cho album phòng thu thứ hai LEMONADE của aespa, đánh dấu giai đoạn chuyển mình sau nhiều năm theo đuổi concept metaverse. Tưởng như đây sẽ là màn hợp tác đôi bên cùng có lợi, WDA lại nhanh chóng biến thành khởi nguồn cho cuộc chiến fandom kéo dài nhiều tuần. Ngay từ khi ca khúc chưa phát hành, một bộ phận fan aespa đã công khai phản đối sự xuất hiện của G-Dragon. Nhiều ý kiến cho rằng nam nghệ sĩ không cần thiết trong sản phẩm lần này và có thể khiến 4 thành viên bị lu mờ trong chính ca khúc mở đường cho album mới.

G-Dragon bị tấn công vì hợp tác cùng aespa trong ca khúc WDA

Những tranh luận nhanh chóng lan rộng tại Hàn Quốc và Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bình luận công kích nhằm vào G-Dragon. Đáp lại, fandom của nam nghệ sĩ cũng phản ứng gay gắt. Theo nhiều người hâm mộ, G-Dragon vốn dành khá nhiều sự ủng hộ thiện chí cho aespa. WDA được cho là xuất phát từ lời hứa của nam ca sĩ dành cho nhóm sau chương trình Good Day năm 2025. Tại chương trình này, aespa giành chiến thắng và nhận được "tấm vé vàng" hợp tác cùng chính G-Dragon trong tương lai.

Karina từng là nữ chính của G-Dragon trong MV Too Bad

Không chỉ vậy, trước đó Karina còn từng được G-Dragon trực tiếp lựa chọn vào vai nữ chính trong MV Too Bad thuộc album Übermensch phát hành năm 2025. Chính vì vậy, không ít FAM cho rằng G-Dragon đã hỗ trợ aespa rất nhiều nhưng đổi lại lại nhận về sự phản đối từ chính một bộ phận người hâm mộ nhóm nữ. Từ đây, cuộc khẩu chiến giữa hai fandom ngày càng leo thang trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Đỉnh điểm của làn sóng tranh cãi xảy ra khi Karina bị cáo buộc có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh chỉ vì một câu giới thiệu sản phẩm mới. Khi quảng bá WDA, nữ idol viết: "Giờ chỉ cần chờ đợi thôi. Dù thích hay ghét WDA thì hy vọng các bạn sẽ yêu quý bài hát này". Câu chữ tưởng chừng vô hại này lại trở thành chủ đề tranh luận gay gắt. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng việc Karina sử dụng từ "ghét" khi nhắc đến ca khúc có sự góp mặt của G-Dragon cho thấy cô không thực sự đánh giá cao sản phẩm. Thậm chí, một số ý kiến còn quy kết đây là biểu hiện của sự thiếu tôn trọng đối với tiền bối.

aespa bị một số netizen cho rằng đã không cúi chào G-Dragon khi chạm mặt nam nghệ sĩ ở MAMA 2025

Tranh cãi nhanh chóng leo lên vị trí dẫn đầu các bảng tìm kiếm nóng trên mạng xã hội Trung Quốc, kéo theo hàng loạt bài đăng chỉ trích nữ thần tượng và aespa. Cư dân mạng còn đào lại khoảnh khắc tại lễ trao giải MAMA Awards 2025. Trong đoạn video được lan truyền trở lại, aespa bị một số netizen cho rằng đã không cúi chào G-Dragon khi chạm mặt nam nghệ sĩ. Dù đoạn clip cũ từng gây tranh cãi và chưa có kết luận rõ ràng, nó vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi giữa lúc căng thẳng giữa hai fandom đang ở mức đỉnh điểm.

Karina đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn từ người hâm mộ G-Dragon

Từ việc không tag thương hiệu Peaceminusone, phát ngôn về WDA cho tới những khoảnh khắc bị soi lại từ quá khứ, Karina đang phải đối mặt với làn sóng chỉ trích ngày càng lớn từ người hâm mộ G-Dragon. Cho đến thời điểm hiện tại, nữ thần tượng cũng như SM Entertainment vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về những cáo buộc liên quan đến việc cố tình thể hiện thái độ không thiện cảm với đàn anh. Điều này khiến cuộc tranh cãi tiếp tục trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn Kpop.

Ảnh: SM/ IGNV