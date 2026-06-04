Nam thần nhảy giỏi nhất nhì showbiz hết thời: Nhạc diễn ở Coachella không được quan tâm, comeback chẳng ai hay

Từ vị thế ngôi sao hàng đầu showbiz, nam ca sĩ này bất ngờ bị đặt dấu hỏi về sức hút hiện tại khi những sản phẩm âm nhạc mới liên tiếp ghi nhận thành tích ảm đạm.

Dân mạng Hàn bàn tán về việc Taemin (SHINee) hết thời

Từng là một trong những thần tượng nổi tiếng nhất của Kpop thế hệ thứ hai, Taemin những ngày qua bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc về những thành tích của các sản phẩm mới.

Taemin những ngày qua bất ngờ trở thành chủ đề bàn tán trên các mạng xã hội tại Hàn Quốc về những thành tích của các sản phẩm mới

Sau khi đầu quân cho Galaxy Corporation - công ty quản lý của G-Dragon, Taemin được kỳ vọng sẽ có màn tái xuất bùng nổ trong sự nghiệp solo. Tuy nhiên, thực tế lại trái ngược khi những sản phẩm mới nhất của nam thần tượng không tạo được sức lan tỏa như kỳ vọng. Vào cuối tháng 5 vừa qua, Taemin vừa phát hành một single mới mang tên Permission.

Đây là một ca khúc nhạc pop mang âm hưởng funk, truyền tải thông điệp về sự tự do và quyền tự quyết định cuộc sống, vượt qua những khuôn mẫu và sự kiểm soát của người khác. Đặc biệt, đây là ca khúc đã được Taemin trình diễn tại Coachella 2026 vừa qua. Sau hơn hai tuần ra mắt, ca khúc hiện tại chỉ đạt được hạng 500 trên bảng xếp hạng MelOn và chỉ ghi nhận được khoảng 2000 lượt yêu thích.

Permission - Taemin

Sau khi ca khúc Permission không đạt được hiệu ứng như kỳ vọng, trên các mạng xã hội, không ít ý kiến bày tỏ sự bất ngờ khi sản phẩm mới của Taemin lại nhận về mức độ quan tâm khá thấp cả trong nước lẫn quốc tế. Từ đây, nhiều bình luận bắt đầu đặt câu hỏi về sức hút hiện tại của nam thần tượng sau gần hai thập kỷ hoạt động.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng cho rằng tình trạng này không chỉ xảy ra với Taemin mà cũng phần nào phản ánh màn trở lại gần đây của SHINee. Ngày 1/6 vừa qua, nhóm phát hành mini album thứ 6 mang tên Atmos sau khoảng một năm vắng bóng. Tuy nhiên, sản phẩm này không tạo được hiệu ứng bùng nổ như kỳ vọng khi gần như vắng bóng khỏi các bảng xếp hạng. MV ca khúc chủ đề Atmos cũng chưa thể chạm mốc 1 triệu lượt xem trên YouTube sau 2 ngày đầu phát hành. Nhiều cư dân mạng nhận xét rằng màn comeback lần này của SHINee diễn ra khá lặng lẽ, khác xa sức nóng mà nhóm từng tạo ra trong giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp.

Dân mạng Hàn Quốc bàn tán về việc Taemin đã "hết thời"

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến bênh vực Taemin. Một số người cho rằng việc so sánh thành tích hiện tại với thời kỳ hoàng kim là khá khập khiễng bởi thị trường Kpop đã thay đổi đáng kể. Bên cạnh đó, Permission chỉ là một sản phẩm phát hành đơn lẻ với hoạt động quảng bá hạn chế, trong khi Taemin và SHINee đều đã bước sang năm hoạt động thứ 18. Vì vậy, việc không còn duy trì được sức ảnh hưởng như thời kỳ đỉnh cao được xem là điều dễ hiểu.

Nam thần nhảy giỏi nhất nhì Kpop

Taemin từng là cái tên vô cùng nổi tiếng của giới thần tượng Kpop thế hệ thứ hai. Nam ca sĩ ra mắt cùng SHINee vào năm 2008 khi mới 15 tuổi. Ngay từ những ngày đầu, anh đã gây ấn tượng với vai trò main dancer nhờ kỹ thuật vũ đạo nổi bật cùng khả năng làm chủ sân khấu vượt trội. Nhờ khả năng biểu diễn nổi bật, Taemin thường xuyên xuất hiện trong danh sách những dancer xuất sắc nhất lịch sử Kpop do truyền thông và người hâm mộ bình chọn.

Taemin thường xuyên xuất hiện trong danh sách những dancer xuất sắc nhất lịch sử Kpop do truyền thông và người hâm mộ bình chọn

Không dừng lại ở hình ảnh một vũ công, Taemin còn dành nhiều năm rèn luyện thanh nhạc để từng bước hoàn thiện bản thân. Sự tiến bộ rõ rệt trong giọng hát giúp anh trở thành một trong những thành viên có vai trò quan trọng nhất trong đội hình SHINee.

Cùng SHINee, Taemin gặt hái vô số thành công với các bản hit đình đám như Replay, Ring Ding Dong, Lucifer, Sherlock hay View. Đây đều là những ca khúc có ảnh hưởng lớn và góp phần đưa SHINee trở thành một trong những nhóm nhạc nam tiêu biểu nhất của Kpop thế hệ thứ hai.

Taemin là mảnh ghép quan trọng trong đội hình SHINee

Năm 2014, Taemin trở thành thành viên đầu tiên của SHINee debut solo với mini album Ace . Sản phẩm nhanh chóng đạt nhiều thành tích khả quan và mở ra chương mới trong sự nghiệp cá nhân của nam nghệ sĩ. Trong hơn một thập kỷ hoạt động solo, Taemin liên tục xây dựng hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn toàn diện với phong cách riêng biệt. Các ca khúc như Danger, Press Your Number, Move, Want, Criminal, Idea, Advice hay Guilty đều nhận được nhiều lời khen từ giới chuyên môn nhờ sự đầu tư về âm nhạc lẫn sân khấu.

Move là khúc thành công nhất trong sự nghiệp solo của Taemin

Đặc biệt, Move phát hành năm 2017 được xem là cột mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp của Taemin. Phần vũ đạo mang phong cách phi giới tính với những chuyển động mềm mại nhưng đầy nội lực nhanh chóng tạo nên cơn sốt trên toàn châu Á, trở thành một trong những bài nhảy được nhiều thần tượng Kpop cover. Ca khúc góp phàn củng cố vị thế của Taemin như một trong những nghệ sĩ trình diễn có tầm ảnh hưởng tại Kpop.

Bên cạnh sự nghiệp cá nhân, Taemin còn là thành viên của SuperM - nhóm nhạc dự án quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu SM Entertainment. Năm 2019, SuperM từng tạo nên tiếng vang lớn khi debut ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng Billboard 200 tại Mỹ.

. Dù đang đối mặt với những tranh luận về sức hút hiện tại, Taemin vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ hai

Mới đây nhất, Taemin tiếp tục ghi thêm một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp khi trở thành nam nghệ sĩ solo Kpop đầu tiên biểu diễn tại Coachella 2026. Dù đang đối mặt với những tranh luận về sức hút hiện tại, Taemin vẫn được xem là một trong những nghệ sĩ biểu diễn tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ hai. Từ khi debut cùng SHINee ở tuổi 15 đến khi xây dựng sự nghiệp solo với nhiều dấu ấn riêng, nam ca sĩ đã có gần hai thập kỷ hoạt động trong ngành giải trí.

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