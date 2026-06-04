Sân khấu hot nhất lịch sử World Cup: 700 triệu người xem mỹ nhân đẹp nhất thế giới, huyền thoại 16 năm chưa ai thay được

Hơn 16 năm trôi qua, sân khấu này vẫn liên tục được nhắc lại mỗi khi người hâm mộ bàn về những màn trình diễn đáng nhớ nhất World Cup.

Sân khấu huyền thoại với 700 triệu người cùng theo dõi

Không chỉ những trận cầu đỉnh cao, các màn trình diễn âm nhạc của các nghệ sĩ tại World Cup cũng luôn là tâm điểm được khán giả toàn cầu chờ đợi. Trong lịch sử giải đấu, nhiều sân khấu đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, nhưng nếu phải chọn một màn trình diễn được nhắc đến nhiều nhất, sân khấu Waka Waka của Shakira tại chung kết World Cup 2010 vẫn là cái tên thường xuyên xuất hiện trong mọi cuộc thảo luận.

Năm 2010, Shakira được FIFA lựa chọn thể hiện ca khúc chủ đề chính thức của World Cup là Waka Waka (This Time For Africa). Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng ngay từ thời điểm phát hành nhờ giai điệu sôi động cùng tinh thần đoàn kết, lạc quan đúng với không khí ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Màn trình diễn ca khúc Waka Waka của Shakira trong lễ bế mạc World Cup 2010

Ngày 11/7/2010, trước trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Hà Lan trên sân Soccer City tại Johannesburg (Nam Phi), Shakira xuất hiện trong chương trình bế mạc và mang đến màn trình diễn được xem là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất lịch sử World Cup.

Theo FIFA, chương trình được phát sóng tới 215 quốc gia và vùng lãnh thổ với lượng khán giả truyền hình vượt mốc 500 triệu người. Nhiều báo cáo truyền thông quốc tế sau đó ước tính màn trình diễn của nữ ca sĩ tiếp cận khoảng 700 triệu khán giả trên toàn cầu, biến đây thành một trong những sân khấu âm nhạc có lượng người xem lớn nhất thời điểm đó.

Màn trình diễn được mệnh danh là hot nhất lịch sử World Cup của Shakira

Trên sân khấu, Shakira xuất hiện với bộ trang phục mang cảm hứng tribal gồm áo croptop họa tiết da động vật kết hợp chân váy tua rua nhiều màu sắc. Thiết kế này giúp nữ ca sĩ khoe trọn những động tác lắc hông đặc trưng đã làm nên thương hiệu của cô suốt nhiều năm. Phần dàn dựng cũng được đầu tư quy mô lớn. Hàng chục vũ công biểu diễn cùng Shakira trên sân khấu chính trong khi hàng trăm nghệ sĩ khác phủ kín mặt sân vận động. Các bộ trang phục lấy cảm hứng từ màu sắc quốc kỳ của nhiều quốc gia châu Phi cùng những màn đồng diễn tạo nên bầu không khí lễ hội đặc trưng của World Cup 2010.

Không sử dụng quá nhiều hiệu ứng phức tạp, sân khấu tập trung hoàn toàn vào năng lượng biểu diễn, sự kết nối với khán giả và tinh thần bóng đá. Đây cũng là lý do khiến màn trình diễn vẫn được nhắc lại sau hơn một thập kỷ.

Sức ảnh hưởng của Waka Waka nhanh chóng vượt khỏi khuôn khổ của một ca khúc dành riêng cho giải đấu để trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng toàn cầu. Ca khúc bán được hơn 15 triệu bản tải kỹ thuật số trên toàn thế giới, trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất lịch sử. Đây cũng được xem là ca khúc World Cup thành công nhất về mặt thương mại mà FIFA từng sở hữu.

Nhiều năm sau khi giải đấu khép lại, Waka Waka vẫn liên tục xuất hiện trong các sự kiện thể thao quốc tế, chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Mỗi mùa World Cup trở lại, bài hát gần như luôn được cộng đồng người hâm mộ chia sẻ lại như một phần ký ức gắn liền với giải đấu.

Waka Waka của Shakia là ca khúc thành công nhất lịch sử World Cup

Kỷ lục Guimess thế giới công nhận đây là ca khúc World Cup được stream nhiều nhất trên Spotify với hơn 1 tỷ lượt stream. Trong khi đó, MV chính thức của Waka Waka hiện đã vượt mốc 4,4 tỷ lượt xem trên YouTube, trở thành video World Cup có lượng xem cao nhất lịch sử và nằm trong nhóm những MV được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Đến năm 2026, nhiều chuyên trang thể thao quốc tế và người hâm mộ bóng đá toàn cầu vẫn xếp Waka Waka là bài hát World Cup nổi tiếng nhất từng được phát hành. Không ít người hâm mộ thậm chí cho rằng chưa có ca khúc nào của giải đấu sau đó có thể tạo ra sức ảnh hưởng tương tự. Sau 16 năm, ca khúc vẫn duy trì lượng nghe ổn định trên các nền tảng trực tuyến, thường xuyên xuất hiện trong các bảng xếp hạng nhạc thể thao và tiếp tục được thế hệ khán giả mới biết đến.

Nữ hoàng nhạc Worl Cup trở lại

Không chỉ thành công với Waka Waka, Shakira còn được nhiều khán giả gọi là "nữ hoàng nhạc World Cup" nhờ mối duyên đặc biệt với giải đấu lớn nhất hành tinh. Nữ ca sĩ là một trong số rất ít nghệ sĩ sở hữu tới 4 ca khúc gắn liền với World Cup trong sự nghiệp.

Lần đầu tiên Shakira xuất hiện tại sân khấu World Cup là vào năm 2006 tại Đức. Khi đó, cô mang đến phiên bản đặc biệt Hips Don't Lie (Bamboo) trong lễ bế mạc giải đấu, đánh dấu lần đầu tiên góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Đến World Cup 2014, Shakira tiếp tục tạo nên sức hút với La La La (Brazil 2014). Ca khúc nhanh chóng gây sốt trên toàn cầu nhờ giai điệu sôi động cùng sự xuất hiện của hàng loạt ngôi sao bóng đá nổi tiếng như Lionel Messi, Neymar, Sergio Agüero, Radamel Falcao hay Cesc Fàbregas trong MV. Sản phẩm không chỉ trở thành một trong những bài hát World Cup được yêu thích nhất mà còn góp phần củng cố vị thế biểu tượng âm nhạc của Shakira tại các kỳ World Cup.

Shakira là một trong số rất ít nghệ sĩ sở hữu tới 4 ca khúc gắn liền với World Cup trong sự nghiệp

Tại lễ bế mạc World Cup 2014 trên sân Maracanã (Brazil), Shakira tiếp tục trình diễn La La La trước trận chung kết giữa Đức và Argentina. Màn biểu diễn với dàn vũ công đông đảo, không khí carnival đậm chất Nam Mỹ cùng phần trình diễn giàu năng lượng của nữ ca sĩ nhanh chóng trở thành một trong những sân khấu đáng nhớ nhất giải đấu năm đó.

Sau 16 năm kể từ thành công của Waka Waka, Shakira một lần nữa trở thành gương mặt đại diện cho âm nhạc World Cup khi phát hành Dai Dai cùng Burna Boy. Đây là ca khúc chính thức của FIFA World Cup 2026, được FIFA giới thiệu như sản phẩm kết hợp giữa âm nhạc Latin, Afrobeats và tinh thần đoàn kết toàn cầu của ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới.

Sân khấu giữa giờ đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của Worl Cup có Shakira biểu diễn đang được mong đợi

Dai Dai hiện là một trong những ca khúc nổi bật nhất thuộc album nhạc chính thức của World Cup 2026. Bài hát nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ đánh dấu màn trở lại của Shakira với World Cup sau hơn một thập kỷ, đồng thời tiếp tục củng cố hình ảnh "nữ hoàng nhạc World Cup" mà công chúng dành cho cô.

Sắp tới, Shakira cũng sẽ góp mặt trong chương trình biểu diễn giữa giờ trận chung kết World Cup 2026 - halftime show đầu tiên trong lịch sử hơn 100 năm của giải đấu. Sau những gì từng làm được với Waka Waka tại Nam Phi và La La La tại Brazil, sự xuất hiện của nữ ca sĩ đang trở thành một trong những điểm nhấn được người hâm mộ toàn cầu chờ đợi nhất ở kỳ World Cup năm nay.

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