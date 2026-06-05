Nữ ca sĩ Việt chọn 800 người mới ra 1 ý trung nhân, nhạc hot đầy MXH mà ít người biết mặt

Sở hữu nhiều bản nhạc viral khắp mạng xã hội, nữ ca sĩ này gây chú ý khi nhận gần 800 hồ sơ chỉ để tìm một ý trung nhân.

Changg trở lại với MV quy tụ dàn cameo đình đám, gần 800 người đăng ký tìm suất nam chính

Tối 4/6, Changg chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới mang tên Hiểu Lầm . Đây là sản phẩm đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ sau gần 2 năm kể từ dự án cá nhân gần nhất. Ngay sau khi phát hành, MV nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ cộng đồng yêu nhạc.

Hiểu Lầm - Changg

Hiểu Lầm là ca khúc được Changg ấp ủ từ năm 2023 và hoàn thiện cùng hai nhà sản xuất damnboy! và Lotdaynee. Bài hát khai thác những cảm xúc bối rối, hoang mang trong các mối quan hệ chưa được gọi tên, nơi những tín hiệu tưởng chừng rõ ràng lại dễ khiến người trong cuộc tự suy diễn và hiểu sai về đối phương.

Ca khúc mang màu sắc trẻ trung với giai điệu dễ nghe, phần ca từ được xây dựng theo lối đối thoại gần gũi. Nội dung xoay quanh những tình huống quen thuộc của nhiều người trẻ khi đứng giữa ranh giới của tình bạn và tình yêu.

Không chỉ gây chú ý ở phần âm nhạc, MV Hiểu Lầm còn lựa chọn cách kể chuyện xoay quanh những ngộ nhận trong tình cảm. Sản phẩm mang đậm thẩm mỹ Y2K và retro với tông màu tươi sáng, nhiều chi tiết mang hơi hướng đầu những năm 2000.

MV Hiểu Lầm mang đậm thẩm mỹ Y2K và retro với tông màu tươi sáng

Sự đối lập giữa phần ca từ chứa nhiều tâm sự và hình ảnh rực rỡ, năng động tạo nên điểm nhấn cho MV. Qua đó, sản phẩm phản ánh tâm lý của nhiều người trẻ hiện nay khi bên trong có thể đang đối diện với những cảm xúc rối bời nhưng bên ngoài vẫn giữ hình ảnh tích cực và cá tính.

Đáng chú ý, trước khi ghi hình, Changg từng tổ chức casting tìm kiếm nam chính cho MV và nhận về gần 800 hồ sơ đăng ký. Thông tin này từng thu hút nhiều sự chú ý từ người hâm mộ. Tuy nhiên, ê-kíp giữ kín danh tính nhân vật cho đến thời điểm sản phẩm chính thức lên sóng, khiến nhiều khán giả tò mò và bàn luận sau khi MV ra mắt. Bên cạnh đó, MV còn có sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc trên mạng xã hội như Chi Xê, PiaLinh, Kan Hy, D.Max, Bobby Gia Bảo, Mèo Simmy, Kairon, Sammy Đào và Phong Cận.

Sau khi phát hành, Hiểu Lầm ghi nhận lượng tương tác tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả đánh giá cao giai điệu dễ nghe, không khí vui tươi và màu sắc trẻ trung của ca khúc. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện một số ý kiến xoay quanh việc bài hát lựa chọn hướng đi khá an toàn và quen thuộc so với những sản phẩm nhạc Pop đang thịnh hành hiện nay.

Chủ nhân của nhiều bản hit viral

Changg, tên thật Nguyễn Huyền Trang, là một trong những nghệ sĩ Gen Z được chú ý trên thị trường nhạc Việt trong những năm gần đây. Cô bắt đầu được biết đến từ các bản cover acoustic trên mạng xã hội trước khi chuyển sang sáng tác và phát hành các sản phẩm âm nhạc riêng.

Changg là một trong những nghệ sĩ GenZ nhận được nhiều sự chú ý khi sở hữu nhiều hit viral

Ra mắt chính thức từ năm 2021, Changg nhanh chóng tạo dấu ấn với loạt ca khúc như Cưới Đi, Lỡ Say Bye Là Bye, Hướng Dương, Sài Gòn Đâu Có Lạnh, Em Không Hiểu hay Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn . Các sản phẩm của nữ ca sĩ thường hướng đến màu sắc trẻ trung, gần gũi với cảm xúc và đời sống của khán giả trẻ.

Trong đó, Lỡ Say Bye Là Bye được xem là một trong những bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Changg. Ca khúc kết hợp cùng Lemese từng tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok, giúp tên tuổi nữ ca sĩ được biết đến rộng rãi hơn và mang về hàng chục triệu lượt nghe trên các nền tảng nhạc số.

Một sản phẩm nổi bật khác là Em Không Hiểu . Ca khúc hiện đã vượt mốc 30 triệu lượt nghe trên Spotify và vẫn duy trì lượng stream ổn định nhiều năm sau khi phát hành. Đây cũng là một trong những bản hit gắn liền với tên tuổi của Changg.

Changg đang sở hữu hơn 1,2 triệu lượt người nghe hàng tháng trên Spotify

Năm 2024, nữ ca sĩ tiếp tục nhận được sự chú ý khi kết hợp cùng marzuz trong ca khúc Và Thế Giới Đã Mất Đi Một Người Cô Đơn . Sản phẩm ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các nền tảng nghe nhạc và mạng xã hội, góp phần duy trì sức hút của Changg sau loạt ca khúc trước đó. Hiện nữ ca sĩ sở hữu hơn 1,2 triệu lượt người nghe hàng tháng trên Spotify.