Không còn giấu giếm: Tóc Tiên công khai hôn trai trẻ Trần Ngọc Vàng

Tóc Tiên đã công khai Trần Ngọc Vàng.

Chỉ vài giờ trước thời điểm phát hành MV người còn thương em không, Tóc Tiên bất ngờ tung ra "quân bài cuối" mà khán giả tò mò suốt nhiều ngày qua. Đúng 13h ngày 5/6, nữ ca sĩ đăng tải poster mới nhất của sản phẩm chuẩn bị lên sóng vào tối cùng ngày, đồng thời chính thức hé lộ danh tính nam chính góp mặt trong MV là diễn viên Trần Ngọc Vàng.

Tóc Tiên công khai Trần Ngọc Vàng là nam chính trong MV mới

Điểm gây chú ý nhất của poster lần này chính là khoảnh khắc Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng khóa môi đầy tình tứ. Hình ảnh táo bạo ngay lập tức khiến mạng xã hội xôn xao, đặc biệt trong bối cảnh cả hai liên tục vướng tin đồn hẹn hò suốt thời gian qua. Chỉ sau ít phút đăng tải, poster đã thu hút lượng tương tác lớn cùng hàng loạt bình luận bàn tán từ cư dân mạng.

Những ngày qua, thông tin về nam chính trong MV người còn thương em không đang là chủ đề được bàn tán khắp mạng xã hội. Tối 4/6, Tóc Tiên tiếp tục hé lộ những mảnh ghép cuối cùng trước thềm phát hành MV người còn thương em khôngbằng poster đếm ngược còn 1 ngày lên sóng. Trong posterr, Tóc Tiên và một nhân vật nam xuất hiện trong khung cảnh mờ ảo, ngập trong ánh sáng vàng trầm và những cơn mưa. Cả hai có tư thế ôm lấy nhau đầy thân mật. Nhân vật nữ ngả người về phía sau trong vòng tay người đàn ông, tạo nên khung hình đậm chất điện ảnh.

Poster người còn thương em không vừa được tiết lộ tối ngày 4/6

Trước đó, teaser người còn thương em không được phát hành vào tối 3/6 cũng từng gây xôn xao bởi sự xuất hiện của một nhân vật nam bí ẩn. Mở đầu teaser, Tóc Tiên xuất hiện với gương mặt đượm buồn cùng ánh mắt chất chứa nhiều tâm sự. Nữ ca sĩ đồng thời cất lên câu thoại : “Điều mãi mãi duy nhất giữa hai chúng ta là mãi mãi không thể quay về điểm bắt đầu...”.

Ngay sau đó là loạt cảnh quay được cắt dựng với nhịp độ nhanh, hé lộ những khoảnh khắc giữa Tóc Tiên và người đàn ông bí ẩn. Đáng chú ý nhất là phân cảnh nữ ca sĩ ôm chặt đối phương và bật khóc. Cùng thời điểm đó, một đoạn giai điệu ngắn trong ca khúc vang lên, khiến khán giả càng tò mò về nội dung câu chuyện mà MV sẽ khai thác.

Teaser MV trước đó khiến dân mạng đồn đoán là Trần Ngọc Vàng

Dù gương mặt nam chính không được hé lộ hoàn toàn, nhiều khán giả nhanh chóng chỉ ra rằng đây rất có thể là diễn viên Trần Ngọc Vàng. Từ vóc dáng, kiểu tóc cho đến đường nét ở góc nghiêng đều khiến cư dân mạng liên tưởng đến nam diễn viên sinh năm 1998. Chính vì vậy, cái tên Trần Ngọc Vàng tiếp tục trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Việc Trần Ngọc Vàng liên tục được gọi tên dưới teaser và poster người còn thương em không xuất phát từ những tin đồn hẹn hò giữa anh và Tóc Tiên trong thời gian gần đây. Hồi tháng 5, cả hai bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi cùng xuất hiện tại tiệc sinh nhật của nữ ca sĩ. Loạt hình ảnh và video ghi lại trong buổi tiệc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Trong đó, khoảnh khắc nhận được nhiều sự quan tâm nhất là việc Trần Ngọc Vàng liên tục dùng điện thoại ghi lại hình ảnh Tóc Tiên thổi nến sinh nhật.

Tin đồn hẹn hò giữa Trần Ngọc Vàng và Tóc Tiên xuất hiện từ giữa tháng 5 năm nay

Nam diễn viên nhiều lần hướng ánh mắt về phía nữ ca sĩ, đồng thời xuất hiện cạnh cô trong nhiều hoạt động xuyên suốt bữa tiệc. Không chỉ vậy, cả hai còn bị bắt gặp cùng trò chuyện, nhảy chung và có những tương tác khá thoải mái. Từ những hình ảnh này, nhiều khán giả bắt đầu đặt nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp giữa hai người. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bài đăng "đẩy thuyền" Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng đã xuất hiện, thu hút lượng tương tác lớn. Tuy nhiên, trước những đồn đoán lan truyền, phía quản lý của Tóc Tiên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận.

MV người còn thương em không sẽ chính thức lên sóng vào lúc 20h ngày 5/6. Việc Trần Ngọc Vàng được xác nhận đảm nhận vai nam chính, cùng loạt hình ảnh tình tứ và cảnh khóa môi với Tóc Tiên giữa lúc cả hai liên tục vướng tin đồn hẹn hò, đang khiến sản phẩm mới của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng trước giờ G.

Ảnh: FB