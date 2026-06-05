Nổi tiếng giàu có như BLACKPINK mà cũng phải đi hát hội nghị, trang phục nhìn không ra sao hạng A

Sân khấu của BLACKPINK khiến dân tình sốc vì nhận không ra.

Một đoạn clip ghi lại màn trình diễn của BLACKPINK vào năm 2018 đang bất ngờ được cộng đồng mạng chia sẻ trở lại và thu hút lượng tương tác lớn trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Điều khiến đoạn video này nhận được sự quan tâm không nằm ở phần âm nhạc hay vũ đạo, mà đến từ bối cảnh biểu diễn hoàn toàn khác xa hình ảnh quen thuộc của nhóm ở thời điểm hiện tại.

Đoạn clip BLACK PINK biểu diễn tại một hội nghị khách hàng vào năm 2018 bất ngờ được "đào" lại

Trong đoạn clip, cả bốn thành viên Jisoo, Jennie, Rosé và Lisa xuất hiện trên sân khấu của một hội nghị khách hàng và tiếp thị toàn cầu. Bên dưới sân khấu là đông đảo khách mời tham dự sự kiện, phần lớn là các đối tác, lãnh đạo doanh nghiệp và khách mời VIP.

Khác với những sân khấu hàng chục nghìn khán giả hay các đại nhạc hội quốc tế mà BLACKPINK thường xuyên góp mặt sau này, sân khấu trong đoạn video có quy mô khá đơn giản. Không có hệ thống hiệu ứng hoành tráng, màn hình LED cỡ lớn hay đội ngũ vũ công hỗ trợ, bốn thành viên trực tiếp trình diễn trên một sân khấu cơ bản được dựng trong khán phòng hội nghị.

Sân khấu đơn giản vào năm 2018 của BLACKPINK

Chính sự tương phản này đã khiến nhiều người bất ngờ. Hình ảnh BLACKPINK biểu diễn trong một sự kiện mang tính chất doanh nghiệp được nhận xét là khá lạ lẫm nếu đặt cạnh hình tượng sang trọng, đẳng cấp và xa hoa mà nhóm xây dựng trong nhiều năm qua. Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một trong những lần hiếm hoi công chúng được nhìn thấy BLACKPINK xuất hiện trong bối cảnh gần giống một buổi biểu diễn sự kiện thay vì các chương trình âm nhạc, lễ trao giải hay concert quy mô lớn.

Sự kiện diễn ra chỉ sau năm ngày BLACKPINK phát hành siêu hit DDU- DU DDU - DU

Đáng chú ý, màn trình diễn này diễn ra vào thời điểm BLACKPINK vừa phát hành mini album Square Up cùng ca khúc chủ đề DDU-DU DDU-DU mới được 5 ngày. DDU-DU DDU-DU được xem là bản hit mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp của nhóm khi giúp tên tuổi BLACKPINK bùng nổ trên phạm vi toàn cầu và mở ra giai đoạn phát triển mạnh mẽ nhất. Vì vậy, nhiều khán giả cho rằng đoạn video vô tình ghi lại một trong những cột mốc đặc biệt, khi BLACKPINK vẫn còn xuất hiện trên những sân khấu sự kiện có quy mô khiêm tốn trước khi trở thành nhóm nhạc nữ hàng đầu thế giới như hiện nay.



Dưới phần bình luận của các bài đăng, nhiều người bày tỏ sự thích thú khi chứng kiến một khía cạnh hoàn toàn khác của BLACKPINK. Một số khán giả cho rằng dù sân khấu không được đầu tư cầu kỳ, cả bốn thành viên vẫn thể hiện phong thái chuyên nghiệp và năng lượng biểu diễn quen thuộc. Trong khi đó, nhiều người lại cảm thán rằng trước khi sở hữu vị thế như hiện tại, BLACKPINK cũng từng trải qua những sân khấu nhỏ và những sự kiện mang tính quảng bá thương hiệu giống như nhiều nghệ sĩ khác.

BLACKPINK hiện tại đã chinh phục được nhiều sân khấu hoành tráng trên toàn cầu

Sau gần một thập kỷ hoạt động, BLACKPINK hiện được xem là nhóm nhạc nữ thành công nhất lịch sử Kpop trên thị trường quốc tế. Từ một sân khấu hội nghị khách hàng được tổ chức trong nhà, nhóm đã vươn tới hàng loạt sân khấu mang tính biểu tượng của ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.

Năm 2019, BLACKPINK trở thành nhóm nữ Kpop đầu tiên biểu diễn tại lễ hội âm nhạc Coachella. Đến năm 2023, nhóm tiếp tục làm nên lịch sử khi trở thành nghệ sĩ châu Á đầu tiên đảm nhận vai trò headliner của sự kiện này. Cùng năm đó, BLACKPINK cũng trở thành nhóm nhạc Hàn Quốc đầu tiên giữ vị trí nghệ sĩ chính tại đại nhạc hội BST Hyde Park ở Anh. Đây được xem là một trong những cột mốc quan trọng khẳng định sức ảnh hưởng toàn cầu của nhóm.

BLACKPINK là nhóm nữ KPOP duy nhất đến hiện tại diễn chính tại lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh - Coachella

Bên cạnh các lễ hội âm nhạc, tour diễn Deadline cũng giúp BLACKPINK liên tục chinh phục những sân vận động nổi tiếng thế giới như Wembley Stadium tại Anh, Stade de France tại Pháp, MetLife Stadium tại Mỹ hay SoFi Stadium tại Los Angeles. Nhiều đêm diễn ghi nhận lượng khán giả lên tới hàng chục nghìn người.

Không chỉ thành công với hoạt động nhóm, các thành viên BLACKPINK cũng ghi dấu ấn trên những sân khấu lớn khi phát triển sự nghiệp cá nhân. Jennie và Lisa đều trở thành những nữ thần tượng Kpop hiếm hoi có sân khấu solo tại Coachella sau khi từng biểu diễn cùng BLACKPINK với tư cách headliner. Trong khi đó, Rosé gây chú ý khi xuất hiện tại các sự kiện âm nhạc quốc tế lớn và có màn trình diễn được đông đảo khán giả toàn cầu quan tâm.

Từ những sân khấu đơn giản, BLACKPINK đã vươn lên vị thế ngôi sao toàn cầu với khả năng chinh phục những địa điểm biểu diễn danh giá nhất thế giới

Chính vì vậy, việc một sân khấu sự kiện đơn giản từ năm 2018 bất ngờ được đào lại đã tạo nên cảm giác thú vị đối với nhiều người hâm mộ. Đoạn clip không chỉ ghi lại một lần biểu diễn ít được biết đến của BLACKPINK mà còn cho thấy hành trình phát triển đáng chú ý của nhóm, từ những sân khấu hội nghị khách hàng đến vị thế ngôi sao toàn cầu với khả năng chinh phục những địa điểm biểu diễn danh giá nhất thế giới.

Ảnh: X