Không ai nghĩ Công an phường có ngày hóa nghệ nhân hát xẩm, nghe xong khó mà quên luật

Video đang khiến nhiều người bất ngờ bởi cách truyền tải thông điệp gần gũi và dễ nhớ.

Những ngày gần đây, mạng xã hội liên tục chia sẻ đoạn video tuyên truyền pháp luật mang tên Cháu Nhà Ngoan Lắm Lên Phường Ngoan Hơn do Công an phường Dương Nội thực hiện. Thay vì lựa chọn những hình thức tuyên truyền quen thuộc, đơn vị này sử dụng làn điệu hát xẩm để truyền tải thông điệp về an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép và các hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên.

Giai điệu mang màu sắc dân gian kết hợp với lời ca gần gũi, đề cập trực tiếp đến những tình huống quen thuộc như tụ tập đua xe, lạng lách, đánh võng hay mang theo hung khí nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm.

Cháu Nhà Ngoan Lắm Lên Phường Ngoan Hơn do Công an phường Dương Nội thực hiện

Tác phẩm được ra mắt trong khuôn khổ cuộc thi sáng tạo video Tổ Quốc Bình Yên do Bộ Công an phát động. Cháu Nhà Ngoan Lắm Lên Phường Ngoan Hơn là sản phẩm nằm trong chiến dịch tuyên truyền của Công an phường Dương Nội phối hợp cùng dự án Xin Chào Việt Nam. Nội dung được xây dựng dựa trên chất liệu hát xẩm, loại hình nghệ thuật dân gian quen thuộc của miền Bắc, kết hợp với những câu chuyện thời sự đang được xã hội quan tâm.

Điểm đáng chú ý là các chiến sĩ công an không chỉ xuất hiện với vai trò tuyên truyền mà còn trực tiếp tham gia diễn xuất trong video. Thiếu tá Quốc Hùng và Đại úy Đỗ Thị Nga là hai gương mặt góp mặt trong sản phẩm. Hình ảnh lực lượng công an xuất hiện trong một MV mang màu sắc dân gian tạo nên sự khác biệt so với nhiều video tuyên truyền trước đây.

Các chiến sĩ công an trực tiếp tham gia hát cũng như diễn xuất trong MV tuyên truyền

Để đảm bảo tính chuyên môn, dự án nhận được sự cố vấn từ Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam. Phần âm nhạc do NSƯT Đào Tuấn Hải phụ trách. Đồng hành cùng dự án còn có các nghệ sĩ Trọng Khánh, Xuân Thành và Đinh Lâm với các nhạc cụ truyền thống như trống, nhị và đàn nguyệt. Sự kết hợp này góp phần giữ nguyên tinh thần của nghệ thuật hát xẩm trong khi vẫn truyền tải được nội dung tuyên truyền hiện đại.

Sau khi được đăng tải, video nhanh chóng lan truyền trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không ít đoạn trích từ sản phẩm được người dùng cắt ghép, chia sẻ lại trên TikTok, Facebook và các diễn đàn. Nhiều bình luận cho rằng việc đưa các thông điệp pháp luật vào âm nhạc dân gian giúp nội dung trở nên dễ nhớ hơn, đặc biệt với nhóm khán giả trẻ.

Thực tế, Cháu Nhà Ngoan Lắm Lên Phường Ngoan Hơn không phải là sản phẩm duy nhất được Công an phường Dương Nội triển khai trên môi trường số. Video được đăng tải trên fanpage Vì Bình Yên Phường Dương Nội, kênh thông tin do Tuổi trẻ Công an phường Dương Nội quản lý và vận hành.

Vì sự gẫn gũi cũng như sáng tạo trong các nội dung tuyên truyền, các video của fanpage Vì Bình Yên Phường Dương Nội nhận được lượt tương tác rất lớn (Ảnh chụp màn hình)

Trong thời gian qua, fanpage này liên tục đăng tải nhiều nội dung liên quan đến pháp luật và thủ tục hành chính dưới hình thức ngắn gọn, trực quan. Các chủ đề được đề cập khá đa dạng, từ hướng dẫn làm căn cước công dân, giải đáp quy định về đất đai, chứng minh nguồn gốc tài sản cho đến những tình huống pháp lý thường gặp trong đời sống hàng ngày. Vì sự gẫn gũi cũng như sáng tạo trong các nội dung tuyên truyền, các video của fanpage Vì Bình Yên Phường Dương Nội nhận được lượt tương tác rất lớn và có những video đạt hơn chục triệu lượt xem

Sự lan tỏa của Cháu Nhà Ngoan Lắm Lên Phường Ngoan Hơn cho thấy các sản phẩm truyền thông cộng đồng hoàn toàn có thể thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi được thể hiện bằng ngôn ngữ phù hợp với công chúng. Hiện tại, video vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và trở thành một trong những nội dung tuyên truyền pháp luật nhận được nhiều sự chú ý nhất trong những ngày gần đây.