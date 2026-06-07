Sau ly hôn và cảnh khoá môi Trần Ngọc Vàng gây tranh cãi: Mẹ Tóc Tiên lần đầu nói chuyện với con gái

Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ vẫn luôn được người hâm mộ quan tâm.

Tóc Tiên khoe tin nhắn được mẹ hỏi thăm

MV người còn thương em không của Tóc Tiên đang là một trong những sản phẩm âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên mạng xã hội những ngày qua. Đánh dấu lần đầu tiên sau 5 năm nữ ca sĩ trở lại với ballad. Tuy nhiên, thay vì tập trung vào câu chuyện hay thông điệp mà MV muốn truyền tải, phần lớn các cuộc thảo luận lại xoay quanh màn kết hợp giữa Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng.

MV người còn thương em không của Tóc Tiên đang là một trong những sản phẩm âm nhạc nhận được nhiều sự quan tâm nhất trên mạng xã hội những ngày qua

Trong người còn thương em không, cả hai vào vai một cặp đôi đang đứng trước những ngày cuối cùng của một mối quan hệ. Xuyên suốt gần 5 phút của MV, Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng liên tục xuất hiện trong những khoảnh khắc tình cảm với hàng loạt cảnh ôm hôn và tương tác thân mật. Những phân cảnh khóa môi giữa hai nghệ sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh luận. Không ít khán giả lại nhận xét các cảnh quay quá táo bạo, làm lu mờ phần nhạc, thậm chí cho rằng phản cảm và kêu gọi tẩy chay sản phẩm.

Những cảnh hôn táo bạo cuốn Tóc Tiên vào tâm điểm tranh cãi

Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, Tóc Tiên thể hiện thái độ khá bình thản. Nữ ca sĩ không né tránh tranh cãi, đồng thời sẵn sàng phản hồi những nhận xét khen chê từ công chúng. Trên kênh broadcast cá nhân, cô liên tục cập nhật những tin nhắn động viên từ đồng nghiệp và bạn bè trong giới giải trí.

Đáng chú ý, trưa ngày 7/6, Tóc Tiên chia sẻ đoạn tin nhắn nhận được từ mẹ. Chỉ với ba chữ ngắn gọn "r u ok" (Con có ổn không?), nữ ca sĩ đã không giấu được sự xúc động bởi đây là tin nhắn đầu tiên mẹ chủ động gửi cho cô sau nhiều năm. Tóc Tiên bày tỏ sự bất ngờ và cực kỳ trân quý ba chữ này của mẹ.

Tóc Tiên khoe tin nhắn hỏi thăm từ mẹ sau nhiều năm

Giữa thời điểm liên tiếp đối diện với biến cố trong cuộc sống cá nhân cũng như những tranh cãi xoay quanh sản phẩm mới, sự quan tâm từ mẹ mang ý nghĩa đặc biệt đối với nữ ca sĩ. Tóc Tiên hào hứng đăng tải lại đoạn hội thoại cùng dòng chia sẻ đầy tự hào: "Hời ơi ăn hiếp tui đi, tui về méc mẹ á". Dòng tin nhắn ngắn ngủi nhưng đủ khiến nhiều người chú ý bởi nó cho thấy sự lo lắng của người mẹ dành cho con gái giữa thời điểm nhạy cảm. Với Tóc Tiên, việc nhận được lời hỏi thăm từ mẹ có lẽ còn quý giá hơn bất kỳ sự động viên nào khác.

Mối quan hệ giữa Tóc Tiên và mẹ

Việc Tóc Tiên được mẹ chủ động nhắn tin hỏi thăm được xem là một cột mốc đáng nhớ trong mối quan hệ giữa hai mẹ con. Nhiều năm qua, nữ ca sĩ không ít lần chia sẻ về những khúc mắc tồn tại trong gia đình.

Tóc Tiên từng cho biết mẹ là người nghiêm khắc, có những nguyên tắc và định hướng rất rõ ràng dành cho con cái. Khi quyết định từ bỏ con đường học ngành y để theo đuổi nghệ thuật, cô đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình. Sự khác biệt trong quan điểm sống khiến mối quan hệ mẹ con nhiều lần rơi vào căng thẳng, thậm chí có giai đoạn bị đứt gãy. Mẹ Tóc Tiên từ mặt nữ ca sĩ suốt nhiều năm.

Việc bỏ học y đi hát khiến Tóc Tiên bị mẹ từ mặt

Không chỉ chuyện nghề nghiệp, đời sống tình cảm của Tóc Tiên cũng từng chịu sự quản lý chặt chẽ từ gia đình. Mối quan hệ giữa nữ ca sĩ và Touliver được cho là một trong những nguyên nhân khiến khoảng cách giữa cô và mẹ ngày càng lớn hơn.

Touliver không phải là người mà mẹ Tóc Tiên mong muốn con gái lựa chọn làm bạn đời. Chính vì vậy, mối quan hệ giữa nhà sản xuất âm nhạc và gia đình vợ được cho là không mấy thuận lợi. Nữ ca sĩ từng tiết lộ rằng từ lúc hẹn hò bí mật cho đến khi công khai tình cảm, cô vẫn chưa từng đưa Touliver về gặp mẹ. Sự phản đối từ phía gia đình cũng từng khiến nam producer cảm thấy tự ái và tạo nên những khoảng lặng trong chuyện tình của cả hai.

Hôn nhân của Tóc Tiên và Touliver cũng bị mẹ phản đối

Dù vậy, Tóc Tiên vẫn quyết định bảo vệ lựa chọn của mình. Sau nhiều năm gắn bó, cô và Touliver tổ chức đám cưới vào năm 2020. Tuy nhiên, trong ngày trọng đại ấy chỉ có bố của nữ ca sĩ từ Mỹ trở về tham dự. Mẹ cô hoàn toàn vắng mặt. Đầu năm nay, Tóc Tiên thông báo ly hôn, cô đón tết ở Mỹ cùng gia đình.

Tin nhắn "r u ok" mà mẹ gửi cho Tóc Tiên vào thời điểm hiện tại có ý nghĩa hơn bất cứ lời động viên nào

Chính vì vậy, tin nhắn "r u ok" mà mẹ gửi cho Tóc Tiên vào thời điểm hiện tại không đơn thuần chỉ là một lời hỏi thăm. Với nhiều người theo dõi nữ ca sĩ suốt thời gian qua, đó còn là tín hiệu tích cực cho thấy những khoảng cách kéo dài nhiều năm giữa hai mẹ con có thể đang dần được thu hẹp. Một câu hỏi ngắn ngủi, nhưng chứa đựng sự quan tâm mà Tóc Tiên đã chờ đợi suốt một thời gian rất dài.

Ảnh: FBNV, cap màn hình