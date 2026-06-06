MV hôn Trần Ngọc Vàng bị chê phản cảm, Tóc Tiên lên tiếng

Tóc Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn khi MV comeback nhận ý kiến trái chiều.

Tối 5/6 vừa qua, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV người còn thương em không . Đây là sản phẩm âm nhạc cá nhân đầu tiên đánh dấu màn tái xuất của nữ ca sĩ trong năm 2026. Sau hàng loạt những bản hit Ballad như Có Ai Thương Em Như Anh, Em Không Là Duy Nhất , Tóc Tiên tiếp tục “lấy nước mắt” người hâm mộ bằng một ca khúc kể câu chuyện về tình yêu, sự tổn thương và khát vọng được yêu thương.

MV người còn thương em không - Tóc Tiên

Ngay sau khi MV lên sóng, khán giả nhanh chóng bị thu hút bởi những tương tác “tình bể bình” giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng. Hàng loạt cảnh khóa môi “bỏng mắt” xuất hiện xuyên suốt thời lượng MV khiến không ít người bất ngờ bởi đây là hình ảnh táo bạo hiếm thấy trong các sản phẩm âm nhạc trước đây của nữ ca sĩ. Tuy nhiên, chính yếu tố này cũng trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội.

Tóc Tiên và Trần Ngọc Vàng có nhiều phân cảnh khóa môi cực “cháy” trong MV

Những phân cảnh khiến người xem không khỏi “bỏng mắt” của 2 nhân vật chính

Hàng loạt khoảnh khắc tình bể bình của Tóc Tiên - Trần Ngọc Vàng

Tuy nhiên việc phân cảnh khóa môi chiếm phần lớn thời lượng MV cũng gây ra một số ý kiến trái chiều

Theo đó, nhiều khán giả cho rằng các phân cảnh thân mật là cần thiết để khắc họa một chuyện tình mãnh liệt trước khi tan vỡ, một bộ phận khác lại nhận xét phần hình ảnh đang lấn át nội dung âm nhạc. Thậm chí có ý kiến cho rằng MV quá tập trung vào những cảnh hôn, khiến người xem khó cảm nhận trọn vẹn bài hát.

Giữa lúc tranh luận vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, Tóc Tiên đã có động thái lên tiếng phản hồi. Cụ thể trên trang cá nhân, nữ ca sĩ đã mở mục hỏi đáp (Q&A) để giao lưu với người hâm mộ và trả lời những thắc mắc xoay quanh sản phẩm mới. Đáng chú ý, khi nhận được ý kiến từ một khán giả: "Em đã từng thích chị, cho đến 1 năm gần đây và đỉnh điểm là MV này ạ, bị phản cảm quá ạ", Tóc Tiên không né tránh mà thẳng thắn chia sẻ quan điểm.

Nữ ca sĩ cho biết: "Không sao cả em ạ. Chị mong em hạnh phúc bên người em thương. Và chị cũng mong chúng ta sẽ bình thường hóa việc phụ nữ tin mình xứng đáng với hạnh phúc có thể tỏa sáng như thế nào”.

Tóc Tiên chia sẻ trước ý kiến nhận xét MV có phần phản cảm

Có thể thấy từ chia sẻ của Tóc Tiên, cô không xem những cảnh hôn trong MV là yếu tố gây sốc hay chiêu trò nhằm tạo tranh cãi mà là một phần trong cách thể hiện góc nhìn về tình yêu và quyền được hạnh phúc của người phụ nữ.

Trước đó, trên kênh broadcast dành cho người hâm mộ, Tóc Tiên cũng tiết lộ cô từng khá bất ngờ khi được truyền thông hỏi về "thông điệp" của MV.

Theo Tóc Tiên, bản thân cô không nghĩ quá nhiều đến khái niệm này trong quá trình thực hiện sản phẩm bởi cảm thấy từ "thông điệp" nghe khá lớn lao và có phần cao cả. Tuy nhiên, sau khi suy ngẫm, Tóc Tiên nhận ra điều cô muốn truyền tải thực chất rất đơn giản: “Hóa ra tình yêu cũng là một điều cao cả mà. Nên thông điệp của mình chỉ đơn giản là: dù trải qua bao gấp gãy cuộc đời, mình vẫn khao khát yêu và được yêu".

Nữ ca sĩ cũng bày tỏ rằng nếu khán giả nghe ca khúc và xem MV xong cảm thấy bản thân muốn yêu hơn, muốn được yêu hơn thì cô xem như mình đã hoàn thành điều cần truyền tải.

Tóc Tiên chia sẻ thông điệp của MV người còn thương em không chính là: dù trải qua bao gấp gãy cuộc đời, mình vẫn khao khát yêu và được yêu

Xuyên suốt MV, những cái ôm hôn hay gần gũi giữa hai nhân vật được sử dụng như ngôn ngữ để mô tả một mối quan hệ từng rất mãnh liệt trước khi đi đến đổ vỡ. Do đó, các phân cảnh tình cảm xuất hiện với tần suất dày đặc đóng vai trò dẫn dắt mạch truyện, giúp người xem cảm nhận rõ hơn sự gắn kết, khao khát và tiếc nuối của hai nhân vật.

Thế nhưng, ranh giới giữa nghệ thuật và cảm nhận cá nhân luôn là điều khó có thể làm hài lòng tất cả. Với người này, những cảnh khóa môi dày đặc có thể bị xem là quá mức nhưng với người khác, đó lại có thể là cách thể hiện chân thực những cảm xúc yêu đương của hai nhân vật đã trưởng thành. Bên cạnh đó, sau đổ vỡ hôn nhân với producer Touliver, mọi động thái của Tóc Tiên gần như đều được soi chiếu dưới góc độ đời tư. Vì vậy khó có thể tránh việc nữ ca sĩ quá “gần gũi” hay khóa môi táo bạo với bạn diễn nam vô hình trung tạo ra nhiều luồng tranh cãi.

Dù đồng tình hay phản đối, không thể phủ nhận màn tái xuất của Tóc Tiên đã tạo nên sức hút đáng kể trên mạng xã hội. Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, MV liên tục trở thành chủ đề được bàn luận từ nội dung ca khúc, lyrics, âm nhạc cho đến những tranh cãi xoay quanh các cảnh quay tình cảm. Và giữa những ý kiến trái chiều chưa có hồi kết, khán giả vẫn đang chờ xem Tóc Tiên sẽ tiếp tục mang đến điều gì trong chặng đường âm nhạc phía trước, sau “phát súng” mở màn gây chú ý này.

Ảnh: YouTube, NVCC