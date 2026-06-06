2 siêu phẩm làm nên di sản nhan sắc của đế chế giải trí số 1, MXH chia phe không biết nên chọn bên nào

Khung hình quy tụ hai biểu tượng visual hàng đầu đang gây bão mạng xã hội.

Ngày 4/6, mạng xã hội đồng loạt bùng nổ trước loạt hình ảnh Jung Kook (BTS) và Mingyu (SEVENTEEN) xuất hiện cùng nhau tại một sự kiện thời trang ở Nhật Bản. Dù cả hai đều là những gương mặt quen thuộc với các thương hiệu xa xỉ và thường xuyên tham dự những sự kiện quốc tế, việc Jung Kook và Mingyu cùng xuất hiện trong một khung hình công khai vẫn nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ.

Khung hình chung của Jung Kook và Mingyu gây bão mạng

Ngay sau khi sự kiện diễn ra, loạt video và hình ảnh ghi lại khoảnh khắc hai nam thần tượng tạo dáng cạnh nhau nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Chỉ với vài giây xuất hiện chung khung hình, cả hai đã trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nhiều bài đăng thu hút lượng tương tác khổng lồ, liên tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội và diễn đàn Kpop.

Trong những hình ảnh được chia sẻ, Jung Kook lựa chọn phong cách tối giản nhưng vẫn nổi bật với áo denim phối cùng quần jeans và áo khoác da đen bên ngoài. Kiểu tóc rẽ ngôi quen thuộc kết hợp cùng thần thái điềm tĩnh giúp anh trở thành tâm điểm dù không cần những chi tiết tạo điểm nhấn cầu kỳ. Nam thần tượng nhận được nhiều lời khen khi vẫn giữ được nét trẻ trung vốn có nhưng đồng thời toát lên vẻ trưởng thành và nam tính hơn trước.

Khung hình ngập visual của Jung Kook và Mingyu





Đứng cạnh Jung Kook, Mingyu gây ấn tượng với vóc dáng cao lớn cùng phong cách thời trang mang tông màu tối. Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo và thần thái lạnh lùng giúp nam thần tượng nổi bật không kém. Khi đứng cạnh nhau, cả hai tạo nên một khung hình được nhiều người ví như "visual như phim điện ảnh". Ngay sau sự kiện, khung hình chung của cả hai nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ và được chia sẻ rộng rãi khắp mạng xã hội.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, tình bạn kéo dài nhiều năm giữa Jung Kook và Mingyu cũng là lý do khiến màn xuất hiện lần này nhận được sự quan tâm đặc biệt. Cả hai đều sinh năm 1997 và là những thành viên nổi bật của hội bạn thân "97-line" huyền thoại của Kpop. Không chỉ sở hữu nhan sắc được đánh giá thuộc hàng top của thế hệ thần tượng thứ ba, Jung Kook và Mingyu còn là hai trong số những nam idol thành công nhất Kpop hiện nay.

Jung Kook nhiều năm liền thống trị các bảng xếp hạng nhan sắc và độ nổi tiếng toàn cầu.





Jung Kook ra mắt cùng BTS vào năm 2013 và nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những thần tượng nam nổi tiếng nhất thế giới. Bên cạnh danh xưng "Golden Maknae" nhờ khả năng hát, nhảy và trình diễn toàn diện, anh còn được xem là một trong những biểu tượng nhan sắc tiêu biểu của Kpop thế hệ thứ ba. Gương mặt trẻ trung, tỷ lệ hài hòa cùng sức hút đặc biệt giúp Jung Kook nhiều năm liền thống trị các bảng xếp hạng nhan sắc và độ nổi tiếng toàn cầu. Không chỉ thành công cùng BTS, nam ca sĩ còn liên tục phá vỡ nhiều kỷ lục với sự nghiệp solo, trở thành một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc có sức ảnh hưởng lớn nhất thế giới hiện nay.





Sở hữu chiều cao 1m87, thân hình chuẩn người mẫu cùng gương mặt góc cạnh nổi bật, Mingyu thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những nam thần đẹp trai nhất Kpop

Trong khi đó, Mingyu từ lâu đã được xem là một trong những "tường thành visual" của làng nhạc Hàn Quốc. Sở hữu chiều cao 1m87, thân hình chuẩn người mẫu cùng gương mặt góc cạnh nổi bật, thành viên SEVENTEEN thường xuyên xuất hiện trong các cuộc thảo luận về những nam thần đẹp trai nhất Kpop.

Không ít khán giả đánh giá Mingyu là hình mẫu visual nam thần gần như hoàn hảo với làn da rám nắng đặc trưng, sống mũi cao và tỷ lệ gương mặt nổi bật. Chính ngoại hình này giúp anh trở thành gương mặt được hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ săn đón, đồng thời duy trì sức hút mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng nhan sắc suốt nhiều năm qua. Bên cạnh visual nổi bật, Mingyu cũng là một trong những thành viên có độ nhận diện công chúng cao nhất của SEVENTEEN, nhóm nhạc nam đang sở hữu vị thế hàng đầu Kpop hiện nay.

Jung Kook và Mingyu được xem là một trong những bộ đôi được yêu thích nhất của hội bạn thân "97-line" huyền thoại

Trong số những tình bạn nổi tiếng của Kpop, Jung Kook và Mingyu được xem là một trong những bộ đôi được yêu thích nhất của hội bạn thân "97-line" huyền thoại. Dù hội này quy tụ nhiều cái tên đình đám như Cha Eun Woo, BamBam, Yugyeom, DK hay The8, Jung Kook và Mingyu vẫn luôn là hai thành viên nhận được sự quan tâm đặc biệt nhờ danh tiếng, sức ảnh hưởng cùng ngoại hình nổi bật. Chính vì vậy, mỗi lần cả hai xuất hiện cạnh nhau đều nhanh chóng tạo nên chủ đề nóng trên mạng xã hội.

Jung Kook và Mingyu là hai biểu tượng nhan sắc và thần tượng nam thành công nhất Kpop hiện nay

Trong nhiều năm qua, người hâm mộ không ít lần bắt gặp Jung Kook và Mingyu xuất hiện cùng nhau trong những buổi tụ tập riêng tư, các chuyến đi cùng bạn bè hoặc những cuộc gặp mặt của hội 97-line. Từ những bức ảnh đời thường được chia sẻ cho đến các tương tác nhỏ giữa hai người, mọi khoảnh khắc đều dễ dàng thu hút hàng triệu lượt xem. Với nhiều khán giả, đây không chỉ là màn hội ngộ của hai người bạn thân nổi tiếng mà còn là cuộc gặp gỡ giữa hai trong số những biểu tượng nhan sắc và thần tượng nam thành công nhất Kpop hiện nay.

Ảnh: X