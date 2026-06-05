Nụ hôn 200 triệu lượt xem của mỹ nhân hạng A và nam nghệ sĩ cả nước biết mặt

Khoảnh khắc này được dân tình truyền tay nhau chóng mặt.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc Lý Vinh Hạo bất ngờ hôn Dương Thừa Lâm trên sân khấu vừa vượt mốc 200 triệu lượt xem trên Weibo. Sau nhiều năm, đây vẫn được xem là một trong những khoảnh khắc tình cảm nổi tiếng nhất của làng giải trí Hoa ngữ, thường xuyên được người hâm mộ chia sẻ lại mỗi khi nhắc đến chuyện tình của cặp đôi.

Đoạn video hút 200 triệu view của Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo

Điều đặc biệt là thời điểm ấy, Dương Thừa Lâm đang trình diễn ca khúc Niên Luân Thuyết - bản hit mang ý nghĩa rất lớn trong sự nghiệp của cô. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Ngô Thanh Phong sáng tác, được phát hành cách đó khoảng 10 năm, mang nội dung về sự trưởng thành, những chiêm nghiệm sau các thăng trầm của cuộc sống và tình yêu. Trùng hợp hơn, giai đoạn đó cũng là lúc Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo bắt đầu công khai mối quan hệ với công chúng. Chính vì vậy, nụ hôn trên sân khấu không chỉ gây sốt vì sự ngọt ngào mà còn được xem như một dấu mốc đáng nhớ trong chuyện tình kéo dài nhiều năm của hai ngôi sao hàng đầu.

Nụ hôn gây bão MXH xứ Trung

Dương Thừa Lâm sinh năm 1984, là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật nhất của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Cô hoạt động thành công ở cả ba lĩnh vực ca hát, diễn xuất và dẫn chương trình. Nhờ ngoại hình trẻ trung cùng hình tượng đáng yêu, nữ nghệ sĩ từng được truyền thông ưu ái gọi là "Giáo chủ khả ái".

Giáo chủ khả ái Dương Thừa Lâm

Bước chân vào showbiz từ năm 2000 với vai trò thành viên nhóm nhạc nữ 4 in Love, Dương Thừa Lâm nhanh chóng xây dựng được sự nghiệp riêng sau khi nhóm tan rã. Trên lĩnh vực âm nhạc, cô ghi dấu ấn với nhiều ca khúc nổi tiếng như Mập Mờ (Ambiguous) , Mưa Tình Yêu hay Tuổi Ba Mươi . Bên cạnh đó, Dương Thừa Lâm còn là gương mặt tiêu biểu của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) giai đoạn hoàng kim những năm 2000. Cô tham gia nhiều tác phẩm đình đám như Vườn Sao Băng, Định Mệnh, Hoán Đổi Tình Yêu và Khoảnh Khắc Ngọt Ngào. Vai diễn trong Khoảnh Khắc Ngọt Ngào đã giúp cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Chung năm 2010, khẳng định vị thế ngôi sao hạng A của mình.

Dương Thừa Lâm và nhan sắc lão hóa ngược tuổi U50

Những năm gần đây, Dương Thừa Lâm tiếp tục hoạt động sôi nổi tại thị trường Trung Quốc đại lục. Việc tham gia các chương trình thực tế đình đám như Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng giúp cô chứng minh khả năng trình diễn và sức hút bền bỉ sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật.

Trong khi đó, Lý Vinh Hạo sinh năm 1985, là một trong những nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc được đánh giá cao nhất của Trung Quốc đại lục. Trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ, anh đã có nhiều năm làm việc phía sau hậu trường, sáng tác và sản xuất âm nhạc cho nhiều nghệ sĩ lớn. Tên tuổi Lý Vinh Hạo thực sự bùng nổ vào năm 2013 khi phát hành album đầu tay Model (Người Mẫu) . Thành công của album giúp anh giành giải Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại giải thưởng Kim Khúc lần thứ 25. Từ đó, nam ca sĩ liên tục cho ra đời nhiều ca khúc nổi tiếng như Người Mẫu , Lý Bạch , Trương Tam Lý Tứ , Mắt Nhỏ hay Bánh Mì Nướng Hắc Ín . Không chỉ thành công với tư cách ca sĩ, Lý Vinh Hạo còn được khán giả truyền hình quen mặt khi đảm nhận vai trò huấn luyện viên tại các chương trình tìm kiếm tài năng nổi tiếng như Idol Producer, Thanh Xuân Có Bạn hay The Voice of China.

Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo

Mối quan hệ giữa Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo luôn được xem là một trong những chuyện tình đẹp nhất showbiz Hoa ngữ. Cả hai bắt đầu có cơ hội tiếp xúc từ năm 2014 khi Lý Vinh Hạo mời Dương Thừa Lâm tham gia buổi giới thiệu album của mình. Sau thời gian hẹn hò kín tiếng, họ chính thức xác nhận tình cảm trước công chúng. Năm 2017, trong concert của Lý Vinh Hạo tại Đài Bắc, nam ca sĩ bất ngờ hôn mạnh lên má bạn gái ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc khiến Dương Thừa Lâm vừa ngượng ngùng vừa bật cười này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và trở thành hình ảnh kinh điển mỗi khi công chúng nhắc đến cặp đôi.

Đến tháng 7/2019, Lý Vinh Hạo thông báo đã cầu hôn thành công đúng vào sinh nhật tuổi 34 của mình

Đến tháng 7/2019, Lý Vinh Hạo thông báo đã cầu hôn thành công đúng vào sinh nhật tuổi 34 của mình. Hai tháng sau, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Dương Thừa Lâm từng chia sẻ rằng vợ chồng cô không nhất thiết phải ở cạnh nhau mọi lúc. Mỗi người đều có sự nghiệp và không gian riêng cần được tôn trọng. Chính cách yêu trưởng thành đó giúp họ vượt qua những tin đồn rạn nứt từng xuất hiện trên mạng xã hội.

Không ồn ào hay phô trương, Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo là một trong những cặp đôi bền vững và được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay

Sau nhiều năm bên nhau, Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo vẫn giữ thói quen chúc mừng sinh nhật đối phương đúng thời khắc 0 giờ mỗi năm. Nam ca sĩ nhiều lần lên tiếng bảo vệ vợ trước những tranh cãi, trong khi nữ diễn viên luôn bày tỏ sự tự hào về tài năng của chồng. Khoảnh khắc hôn nhau trên sân khấu gây sốt một lần nữa chứng minh tình cảm của Dương Thừa Lâm và Lý Vinh Hạo. Không ồn ào hay phô trương, họ vẫn được xem là một trong những cặp đôi bền vững và được yêu mến nhất của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay.

Ảnh: Weibo